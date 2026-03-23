No parpadees: estamos viviendo la revolución tecnológica más rápida de la historia

Cada gran revolución tecnológica ha llegado más rápido que la anterior. La mecanización comenzó en la década de 1760. La electrificación siguió aproximadamente 110 años después. La digitalización llegó unos 90 años más tarde. La era móvil apareció alrededor de 50 años después. La inteligencia artificial parece haber seguido a la movilidad en aproximadamente 15 años.

Hay una modelo que gana entre 10.000 y 15.000 euros al mes en redes sociales. Tiene el pelo rosa, 390.000 seguidores y una base de fans muy fiel. Su nombre es Aitana López — y no existe. Fue generada por inteligencia artificial, y la mayoría de sus seguidores no tienen ni idea.

Si te perdiste esa historia, probablemente también te estás perdiendo mucho de lo que está ocurriendo. En el capital de riesgo pasamos nuestro tiempo intentando identificar dónde se está creando valor, dónde se está transformando y dónde se está revalorizando.

Durante los últimos doce meses, esa tarea se ha vuelto tanto más emocionante como más desconcertante. El ritmo de desarrollo de la IA ha entrado en un territorio que incluso las personas que siguen de cerca este campo aún no han asimilado completamente.

Los intervalos siguen reduciéndose. Ahora, apenas cinco años dentro de la era moderna de la IA, nos estamos acercando a avances que antes pertenecían únicamente a la ciencia ficción: superinteligencia, bioingeniería avanzada, robotaxis, robots humanoides, fabricación espacial, y mucho más.

El impacto en la productividad es igual de impresionante. Cuando la energía de vapor entró en las fábricas a principios del siglo XIX, aumentó la productividad de los trabajadores en aproximadamente un 18 %. GPT-4, tras unos diez minutos de uso inicial, mejoró la productividad de los trabajadores del conocimiento en alrededor de un 40 %. Hoy ya estamos superando el 60 %.

Las revoluciones tecnológicas anteriores automatizaban el trabajo físico o aceleraban el movimiento de la información

Al mismo tiempo, el coste del razonamiento de la IA se está desplomando. El coste de procesar un millón de tokens cayó de aproximadamente 38 dólares a 0,14 dólares en un solo año, una disminución del 99,7 %. Mientras tanto, la duración de las tareas que los sistemas de IA pueden completar de forma autónoma se está duplicando cada siete meses. O al menos así era. Ahora se duplica cada cinco meses.

Podrías llamarlo una nueva Ley de Moore, excepto que es exponencialmente más rápida.

Sin embargo, la velocidad por sí sola no explica lo que hace que este momento sea diferente. Las revoluciones tecnológicas anteriores automatizaban el trabajo físico o aceleraban el movimiento de la información. La IA está automatizando la cognición misma, y lo está haciendo en todos los ámbitos al mismo tiempo.

Un problema matemático sin resolver durante 45 años — el Problema de Erdős #397 — fue recientemente resuelto con ayuda de la IA. El chip cuántico Willow de Google completó un cálculo en cinco minutos que a los ordenadores clásicos más rápidos de hoy les llevaría más tiempo que la edad del universo observable.

Mientras tanto, la IA ya genera más del 53 % de todo el contenido de internet, frente a aproximadamente el 5% en 2020, y se proyecta que alcance cerca del 90 % para finales de 2026.

La verdad es simple: el futuro ya no llega gradualmente. Llega todo a la vez

Henri Poincaré, el polímata francés de finales del siglo XIX, suele ser considerado “el último universalista”, la última persona capaz de abarcar toda la matemática y la física en una sola mente.

Hoy esos campos son simplemente demasiado vastos para cualquier individuo. La IA puede abarcarlos, y las implicaciones para el descubrimiento científico son difíciles de exagerar.

Los efectos económicos ya son visibles.

Startups que antes requerían equipos de diez personas ahora pueden operar con una o dos. Productos que antes costaban millones construir ahora pueden crearse por una fracción de ese coste. Mercados que antes eran demasiado pequeños para ser rentables de repente se vuelven viables.

Márgenes que estaban en 30 % ahora tienden hacia 60 % o más. La creación de nuevas empresas se está acelerando: nuevos sitios web +35 % interanual, Git Pushes +40 % interanual, aplicaciones iOS +45 % interanual. Se está produciendo más software por unidad de tiempo que en cualquier otro momento de la historia.

A nivel macroeconómico, el cambio es igualmente claro. Aproximadamente el 92 % del crecimiento del PIB de EEUU en la primera mitad de 2025 se atribuyó a actividades relacionadas con la IA. Los ingresos por empleado entre el 10 % superior de las empresas de IA y software aumentaron un 75 % el año pasado, incluso mientras las vacantes laborales en esos sectores disminuían.

Al mismo tiempo, la construcción de centros de datos se está acelerando mientras la demanda de oficinas disminuye.

Los múltiplos de SaaS se han comprimido de aproximadamente 18× a cerca de 5×, a medida que los mercados revalúan lo que vale el software en un mundo donde la IA puede generarlo bajo demanda.

Estos cambios no son hipotéticos. Ya están en marcha.

En su mejor versión, el capital de riesgo identifica hacia dónde se está desplazando el valor antes de que el resto del mercado lo perciba y posiciona el capital por delante de ese cambio. En tecnología, cada nueva ola llega más rápido que la anterior y a mayor escala. Creemos que la oportunidad que se avecina es generacional.

Cada industria que históricamente ha sido lenta, costosa o dependiente de expertos escasos está siendo revalorizada.

El iPhone no mejoró gradualmente la cámara digital. Colapsó esa categoría mientras abría mercados completamente nuevos. La IA está haciendo lo mismo en múltiples sectores al mismo tiempo.

Quienes prosperen en esta era no serán los que reaccionen al cambio. Serán quienes reconozcan el cambio temprano y actúen mientras el resto del mercado aún debate si es real.

Porque la verdad es simple: el futuro ya no llega gradualmente. Llega todo a la vez.

Para 2030, lo que hoy consideramos avanzado parecerá primitivo. Dentro de diez años, gran parte de lo que hoy suena a ciencia ficción será algo cotidiano.

Las curvas de crecimiento compuesto ya están en marcha.

Lo único que queda es prestar atención.

Así que no parpadees.

*** Max Reiff es socio en IDC Ventures.









