¿Qué importancia tienen los fondos NGEU destinados a I+D+i+d?

Los fondos de recuperación Next Generation European Union (NGEU) están dando un impulso para acortar la distancia que nos separa de Europa en esfuerzo innovador. Así, coincidiendo con el periodo de implementación de estos fondos, la ratio I+D/PIB de España ha aumentado del 1,24% del PIB en 2019 al 1,50% en 2024 (último dato disponible y máximo histórico).

No obstante, aunque se ha reducido la brecha con la UE-27, sigue siendo amplia (0,74 puntos porcentuales). De forma paralela, los fondos NGEU están contribuyendo a avanzar en el proceso de digitalización: de 2019 a 2023, el valor añadido digital se ha incrementado en 54.000 millones de euros, aumentando un punto su peso en el valor añadido total, hasta situarse en el 21%.

La importancia que tiene la investigación, el desarrollo, la innovación y la digitalización (I+D+i+d) sobre el crecimiento económico y las ganancias de productividad justifica el interés que tiene la Fundación Cotec, en colaboración con el Ivie, en monitorizar la ejecución de los fondos NGEU y su impacto real en la economía.

Fruto de ese interés acaba de difundir su cuarto informe de seguimiento con información que llega a junio de 2025. La principal aportación de los informes es identificar, de los fondos convocados y resueltos, los que tienen como destino la I+D+i+d.

De los 79.854 millones de euros de transferencias no reembolsables asignados a España, hasta junio de 2025 se habían convocado licitaciones y subvenciones por valor de 78.481 millones de euros, de los que 58.394 millones ya han llegado a la economía real a esa fecha (fondos resueltos).

Los principales beneficiarios de las ayudas a la I+D+i+d han sido las empresas, ya que acaparan el 70% de los fondos

De esta última cifra, el 36,8% se ha destinado a I+D+i+d (21.498 millones de euros), un porcentaje cercano al 40% fijado como objetivo inicial en el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De los mencionados 21.498 millones de euros dedicados a I+D+i+d, el 59% han tenido como destino actuaciones para impulsar la digitalización (12.682 millones) y el 41% restante para apoyar actividades investigadoras o innovadoras (8.816 millones de euros). El sector público estatal ha ejecutado un porcentaje de fondos destinados a I+D+i+d muy superior al que ha ejecutado el sector público territorial (78% vs 22%).

Los principales beneficiarios de las ayudas a la I+D+i+d han sido las empresas, ya que acaparan el 70% de los fondos. De esa parte empresarial, el 55% ha ido a parar a grandes empresas (las de más de 250 empleados), frente al 45% restante a pymes. Las empresas del sector servicios concentran el 75,1% del importe resuelto, destacando el sector de información y comunicaciones (TIC) que capta un 44,5%, seguido del comercio (9,2%) y de actividades jurídicas, ingenierías y consultorías (7,3%).

Los destinatarios de los fondos dedicados a I+D+i+d ascienden a más de 812.000. En el caso de las actuaciones de digitalización, los beneficiarios son mayoritariamente empresas, mientras que en las vinculadas a la I+D+i, si bien las empresas siguen liderando el ranking, su importancia relativa es menor, ya que las universidades, centros tecnológicos y centros de investigación tienen una mayor representación.

En cuanto a la distribución territorial de los fondos según el lugar donde se ejecutan las actuaciones (compra del bien o prestación del servicio), destaca la elevada concentración en la Comunidad de Madrid (32,5% del total), muy lejos de Cataluña (15,2%) y Andalucía (10,5%), si bien esta distribución está en línea con la de la inversión en I+D según los datos del INE.

En Cantabria, Extremadura y Andalucía más de un 25% de sus resoluciones son para I+D+i+d, en Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha el porcentaje no llega al 15%

Madrid es también la comunidad donde más pesan los fondos ejecutados para I+D+i+d en relación al PIB (1,66%), a la que Castilla y León (1,14%) y Murcia (1,20%). Por el contrario, en las Islas Baleares el porcentaje no llega al 0,5%.

El informe de la Fundación COTEC-Ivie desciende hasta el ámbito municipal cuando analiza la ejecución de los fondos de recuperación. Fruto de ese análisis tan desagregado sabemos que más de dos tercios de los municipios españoles (en concreto, 5.453) cuentan con al menos un beneficiario de fondos NGEU destinados a I+D+i+d.

Sin embargo, uno de cada tres euros de los fondos adjudicados a I+D+i y digitalización han ido a parar únicamente a uno de estos 3 municipios: Madrid (34%, 4.908 millones de euros), Alcobendas (8%, 1.144 millones de euros) y Barcelona (8%, 1.081 millones de euros). Son los fondos destinados a la digitalización los que más capilaridad tienen, gracias sobre todo al programa kit digital, de los que se han beneficiado casi 717.000 empresas y autónomos.

Otro aspecto de interés que aborda el informe es la distinta propensión que existe entre regiones en cuanto al porcentaje de fondos que destinan a I+D+i+d de los que ellas gestionan. Así, mientras que en Cantabria, Extremadura y Andalucía más de un 25% de sus resoluciones son para I+D+i+d, en Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha el porcentaje no llega al 15%.

Son diferencias en las que pueden influir aspectos como la especialización sectorial, las prioridades políticas, o las dificultades en la gestión de determinadas convocatorias.

El cuarto informe de seguimiento hace balance de los fondos NGEU ejecutados hasta junio de 2025, fecha a partir de la cual solo queda un año para el pleno desarrollo de los proyectos a financiar.

Eso significa que si el objetivo inicial del plan de recuperación, transformación y resiliencia es destinar el 40% de la financiación a actuaciones de I+D+i+d, hay pendiente de ejecución casi 10.500 millones de euros, sumando los fondos pendientes de convocar y los convocados, pero aún no ejecutados.

Por tanto, el reto es ejecutar en un año casi un tercio de todos los fondos destinados a investigación y digitalización. Si se mantiene el ritmo de ejecución del último semestre, no es un objetivo inalcanzable.

*** Joaquín Maudos es catedrático de economía de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y experto de los 100 de Cotec.







