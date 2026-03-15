Según las encuestas electorales España se derechiza. En la mayoría de ellas el electorado de centro y derecha supone más del 50%. La explicación sociológica es en parte económica.

Los jóvenes (menos de 35 años) añoran un pasado económico que creen que ha sido mejor en generaciones anteriores. Los maduros se asfixian fiscalmente.

Para los jóvenes en su inmensa mayoría “los ingresos no dan” para vivir como desean.

Sobre todo, en la clase media y trabajadora de menos de 35 años. No se pueden comprar una casa para independizarse y crear un hogar y el alquiler debe ser compartido o es imposible.

Si preguntas a la IA qué porcentaje del sueldo de un joven debe destinarse al alquiler, la contestación es que es casi el 90%. La cifra es exagerada sin duda, pero indica lo que siente el común de la juventud.

En el imaginario joven, solo los privilegiados pueden alcanzar un salario razonable para vivir como piensan que lo hicieron sus padres

La IA dice que hace 20 años el 70% de los jóvenes de menos de 35 años tenían algún tipo de propiedad donde vivir, ahora es solo el 36% y decreciendo. La sensación de pobreza en vivienda es angustiante ¿qué pasa si se queda en el paro?

En el imaginario joven, solo los privilegiados pueden alcanzar un salario razonable para vivir como piensan que lo hicieron sus padres. Para ello hay que tener un grado universitario y probablemente haber estudiado un MBA en una prestigiosa escuela de negocios. MBA que si quieren rentabilizar de verdad deben buscar un puesto en el extranjero.

Los maduros si son propietarios de su vivienda. Entre los 35 y los 44 años el 60/65% y entre los 45 y 64 años el 70/80%. Pero en esas edades están pagando la hipoteca para asegurar esa propiedad.

Para poder pagar esa hipoteca con facilidad su sueldo debe ser bastante por encima de la mediana salarial, que en ese tramo es entre 25.000 y 29.000 euros al año.

Pero si se cobra un salario superior, que daría holgadamente para pagar la hipoteca, los impuestos IRPF, IVA, IBI, Tasas, gasolina, … se llevan casi el 50% o más de lo que se cobra por encima de esas cifras.

La solución para los maduros de más de 35 años es reducir el esfuerzo fiscal

Conclusión la clase media y trabajadora de más de 35 años de manera dolorosa (IRPF, IBI, …) o indolora (IVA, gasolina, …) está asfixiada por los impuestos. Sea o no consciente de ello.

La solución de muchas familias maduras ante esa asfixia fiscal es el trabajo de, al menos dos de ellos, fuera del hogar. Si no, es imposible sobrevivir ante la presión fiscal sobre los salarios.

Jóvenes y maduros achacan sus problemas al gobierno de Sánchez.

Los jóvenes por añoranza, los maduros por asfixia fiscal.

La solución para que los jóvenes accedan a la vivienda no son las ayudas y subvenciones. Es la creación de oferta razonable. Si no hay vivienda el precio sube y la subvención se la lleva el vendedor cuando vende.

La situación es tal que, en 2025, en Madrid, por ejemplo, 246.000 personas que trabajaban en su autonomía vivían fuera de ella para encontrar vivienda más barata. Algunas trabajaban on-line pero muchos tienen desplazamientos de más de 45’ para llegar a su puesto de trabajo.

La solución para los maduros de más de 35 años es reducir el esfuerzo fiscal que se acerca al 40% o más de sus ingresos (sin contar las cuotas de la seguridad social).

Con ese gobierno, ni una ni otra solución parecen posibles.

Por eso no sorprende esa llamada “derechización”. Es una reacción defensiva ante políticas de incompetentes. Después de 7 años, camino de 8, de gobierno, ni jóvenes, ni maduros se tragan que la culpa es de gobiernos anteriores.

¿Y los mayores de 65 años, muchos jubilados? Pues casi la mitad votan al gobierno de turno. La edad te hace conservador. Pero conservar no significa izquierda o derecha significa mantener el statu quo.

Curiosamente el PSOE tiene mucha fidelidad de voto en esta franja electoral. Por eso no es extraño el comportamiento de Sánchez con las pensiones.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.