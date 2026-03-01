La trampa del control: lo que el MWC 2026 no se atreve a decir

El MWC de Barcelona no es una feria. Es un acto de fe colectivo. Cada marzo, decenas de miles de ejecutivos cruzan el mundo para sentarse en auditorios fríos y escuchar, una vez más, que el futuro está a punto de llegar.

Este año el lema del 4YFN es Infinite AI: The Boundless Frontier. Suena ambicioso. La agenda, algo menos.

Lo verdaderamente decisivo del Mobile ocurre en los pasillos y las cenas privadas —contratos, alianzas, guerras corporativas que nunca verás en el programa oficial—, pero el relato que sube al escenario importa. Es el que luego aparece en los comités de dirección, los planes de transformación y, por arrastre, en las políticas públicas. Y el relato de este año es inequívoco: consolida. Mide. Escala con método.

La IA atraviesa los diez tracks —salud, clima, ciberseguridad, finanzas, creatividad, gaming y ecosistema emprendedor— como hilo conductor, pero en versión digerible: adopción responsable, procesos optimizados, ROI demostrable. Nada que objetar.

Y sin embargo, algo falta. El track de Corporate Innovation promete "reimaginar los modelos de negocio con IA" —la misma promesa, formulada casi con las mismas palabras, que lleva tres ediciones seguidas en la agenda. Las startups ya nacen AI native igual que antes nacieron digital native.

El listado de tareas para el 2026 existe, y es útil recordarlo en el MWC: toda empresa, sin excepción de tamaño o sector, tiene ya acceso a IA, y ha de usarla y medirla

Eso ya no es una tendencia: es el punto de partida. La pregunta interesante no es cómo subirse al tren, sino a dónde va el tren.

Y esa pregunta brilla por su ausencia.

La inversión armamentística europea no había sido tan alta desde la Guerra Fría —y siendo que internet nació precisamente del traslado de I+D militar al mundo civil, ¿no merecería al menos una sesión sobre cómo esa explosión de conocimiento puede derramarse en aplicaciones civiles? Logística extrema, materiales avanzados, comunicaciones resilientes en zonas de conflicto que luego escalan al mercado de consumo.

Los venture capitals más audaces ya no compran solo software: compran agua, tierras agrícolas y litio. La intersección entre escasez física y abundancia digital es quizás el negocio de la década. El Mobile la ignora.

La computación cuántica lleva prometiéndose una década desde estos escenarios. Los humanoides siguen siendo el próximo año. Siempre el próximo año.

La explicación de este desfase es incómoda pero honesta: los clientes reales del Mobile son los CEOs, y los CEOs en 2026 están agotados. Pandemia, guerra, tipos de interés disparados y un ciclo de hype que prometió más de lo que entregó.

Lo que quieren no es otro salto al vacío. Quieren un cuadro de mandos más legible y un argumento sólido para el consejo. La promesa de control es hoy más seductora que la de reconfigurar la realidad, y la industria —sabiamente, comercialmente— se lo da.

Eso es legítimo. Y es, también, una señal de época: el futuro ha dejado de ser un sueño para convertirse en una gestión de riesgos. La ambición se administra en dosis homeopáticas.

Lo que queda sin responder —y que los líderes de opinión entre los líderes de opinión sí se preguntan en esos pasillos— es cuánto tiempo puede sostenerse un ecosistema que ha cambiado la visión por la ejecución. La ejecución sin visión es eficiencia. Y la eficiencia, sola, no cambia eras.

El listado de tareas para el 2026 existe, y es útil recordarlo en el MWC: toda empresa, sin excepción de tamaño o sector, tiene ya acceso a IA, y ha de usarla y medirla. Pero si buscas la pregunta siguiente —la que mueve el mundo en vez de optimizarlo—, tendrás que buscarla fuera de la agenda oficial. O en los pasillos, donde siempre se habló más claro.