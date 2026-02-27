Política, taxis, VTC y robotaxis: locura ludita mientras el futuro llama a la puerta

Taxistas en huelga durante el paro convocado por el sector del taxi, a 25 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

Por si alguien aún no lo ha advertido, el debate sobre taxi y VTC es más que un conflicto sectorial. Es el termómetro de una sociedad para entender el cambio tecnológico. Y en España, lamentablemente, no se está dando la talla.

En los últimos años, diversas comunidades autónomas gobernadas tanto por el PP como por el PSOE (Cataluña, Baleares, Galicia, Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana) han aprobado regulaciones restrictivas que no responden al interés general y limitan la actividad de los VTC, imponiendo barreras administrativas y exigencias desproporcionadas cuyo objetivo real no es ordenar el mercado, sino plegarse a la presión organizada de un colectivo con gran capacidad de movilización, para protegerlo frente a la competencia.

No hablamos de garantizar seguridad jurídica ni calidad del servicio. Hablamos de blindar un statu quo de los taxistas, incluso en contra de recomendaciones y sentencias de la Unión Europea.

El resultado es una regulación asimétrica que limita la competencia, reduce la oferta y perjudica al usuario -sacrificando la libertad de elección y generando escasez y precios caros-, el gran ausente de este debate.

Desde el punto de vista jurídico, el problema es aún mayor. El marco normativo, -desde la imposición en 2018 del tristemente famoso “Decreto Ábalos”-, se ha convertido en un mosaico fragmentado, con regulaciones autonómicas que entran en conflicto con la normativa europea en materia de libertad de establecimiento y competencia.

La inseguridad jurídica desincentiva la inversión, lastra el empleo y genera litigiosidad constante. No es una forma eficiente de ordenar un mercado estratégico como el de la movilidad urbana.

Mientras taxistas y políticos buscan cómo seguir limitando a las VTC, la llegada de los vehículos autónomos y los robotaxis desafía esa lógica defensiva basada en proteger privilegios de un monopolio que no tiene sentido económico.

El fenómeno no es nuevo. La historia económica está plagada de episodios en los que la innovación fue recibida con recelo por quienes veían amenazada su posición. Como recordaba Henry Hazlitt en La economía en una lección, el miedo a la máquina es una reacción comprensible, pero equivocada.

Hazlitt explica que uno de los errores económicos más persistentes es creer que las máquinas crean desempleo permanente. Señala que cada vez que surge una crisis, la tecnología vuelve a ser culpada, como si cada avance técnico eliminara trabajo sin generar nuevas oportunidades en otros sectores y un incremento de la renta disponible que se invertirá en otra actividad de la economía en beneficio de la sociedad.

Sin embargo, demuestra que, si esa lógica fuera correcta, la humanidad habría quedado sin empleo desde los primeros inventos que ahorraron esfuerzo humano.

El progreso técnico no destruye riqueza, solo la transforma; y cuando los políticos impiden esa transformación no preservan empleos, sino que congelan el desarrollo.

La tecnología avanza a una velocidad que el legislador no asume. En ciudades de Estados Unidos y China, los robotaxis operan ya en explotación comercial normal. Europa no es ajena a esta tendencia, pero España, sin embargo, sigue obstinada en hiper regular el conflicto del presente sin anticipar el futuro.

El marco jurídico actual está construido sobre la premisa de un conductor humano y una oferta limitada. ¿Qué sentido tendrá un sistema de licencias concebido para restringir la oferta cuando el factor trabajo deje de ser central? ¿Queremos parecernos a las economías más avanzadas o a modelos intervenidos y cerrados?

Aquí es donde los políticos españoles demuestran su miopía. Confunden regulación con progreso. Se aprueban normas pensadas para privilegiar al taxi y contener a las VTC en 2026 sin considerar que en 2030 el mercado puede estar transformado y que mantener monopolios tiene un alto coste social.

Se protege el valor patrimonial de unas licencias, por evitar conflictos en la calle, mientras se ignora que la disrupción tecnológica va a alterar irreversiblemente el modelo de negocio, y que el foco debería estar puesto en una transición rápida y adecuada para adaptarse a este nuevo paradigma o los conflictos serán mucho más difíciles de resolver. Eso sí, el político “de turno” en concreto no estará para ese entonces en su cargo y será otro el que lidie con el problema. A la miopía se añade el egoísmo cortoplacista.



La defensa corporativa del taxi es estratégicamente errónea. La competencia tecnológica llegará igualmente y practicar el ludismo mediante el retraso regulatorio no evitará el cambio, solo lo hará más traumático.

El legislador perspicaz y con verdadera sensibilidad social, no debería elegir ganadores y perdedores, sino abrir el mercado con reglas claras, proporcionadas y tecnológicamente neutrales.

La neutralidad tecnológica, principio básico del Derecho europeo, exige que la norma no favorezca ni perjudique soluciones técnicas concretas, sino que garantice seguridad y calidad. Sin embargo, desgraciadamente, se legisla para preservar equilibrios políticos, no para anticipar un mercado en transformación.

España necesita una estrategia nacional de movilidad que integre taxi, VTC y movilidad autónoma bajo un marco coherente y competitivo. Eso exige valentía y visión a largo plazo. También coordinación entre gobiernos y administraciones.

Exige entender que la innovación no es el enemigo, sino la condición para mejorar el servicio y aumentar la eficiencia. Abrazar la tecnología y al futuro de una movilidad llena de robotaxis es la única opción.

En lugar de levantar muros regulatorios, deberíamos debatir cómo promover la competencia, adaptar la formación profesional, facilitar la reconversión e integrar las nuevas tecnologías con garantías jurídicas. El cambio global que trae la inteligencia artificial y los robotaxis no se detendrá por decreto. Y si se intenta frenar, España pagará un precio muy alto.

El debate ya no es taxi contra VTC. Es pasado contra futuro. Y si se sigue legislando para tranquilizar a quienes temen la competencia, España quedará fuera de juego en el mundo del vehículo autónomo.

La máquina no es el problema. El problema es legislar como si no existiera.

*** Emilio Domínguez del Valle es abogado, experto en movilidad y transportes.