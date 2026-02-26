La inteligencia artificial y la sanidad: del diagnóstico puntual al acompañamiento integral

La inteligencia artificial ya no es una promesa futura para el sistema sanitario: es una realidad presente que está transformando, de forma acelerada, la organización del sistema, el rol de los profesionales y la experiencia del paciente. La cuestión ya no es si debe incorporarse a la sanidad, sino cómo hacerlo con responsabilidad, criterio y visión estratégica.

El sector se mueve impulsado por una fuerza imparable. La IA rodea nuestras vidas y comienza a impregnar los procesos asistenciales, desde la automatización de tareas administrativas hasta el apoyo al diagnóstico por imagen o anatomía patológica. Pero más allá de la tecnología, el reto principal es cultural.

Profesionales y pacientes deben percibirla como un aliado: una herramienta que agiliza procesos, ahorra tiempo, mejora la precisión clínica y permite una relación médico-paciente más centrada en el valor y menos en la burocracia.

Este cambio abre la puerta a una medicina más predictiva, personalizada y participativa. La capacidad de anticiparse a la enfermedad, de estandarizar recorridos asistenciales y de acompañar al paciente antes, durante y después de su paso por el sistema marca un punto de inflexión: pasamos de una medicina basada en actos aislados a una medicina de procesos continuos.

El foco ya no está únicamente en la consulta o la prueba diagnóstica, sino en todo el viaje del paciente, desde el primer síntoma hasta el seguimiento posterior.

La tecnología permite realizar pruebas antes incluso de la visita médica, introducir a los pacientes en circuitos estandarizados

En este contexto, la IA actúa como acelerador de la transformación. Por un lado, permite automatizar múltiples procesos de soporte, liberando tiempo clínico. Por otro, aporta valor en la complejidad médica, ayudando a integrar información, priorizar pruebas y reforzar la toma de decisiones. No sustituye al profesional, pero sí amplifica sus capacidades.

El momento artesanal de la medicina – la interacción humana, la exploración física, la empatía – permanece intacto. La diferencia es que ahora está respaldado por herramientas que ofrecen contexto, memoria y análisis a una escala imposible para una sola persona.

El impacto también se extiende al modelo asistencial. La tecnología permite realizar pruebas antes incluso de la visita médica, introducir a los pacientes en circuitos estandarizados y hacer seguimiento una vez abandonan el hospital.

Hoy, una parte significativa de los pacientes ya pasa por herramientas tecnológicas antes de ver a un especialista, y existen cientos de trayectorias clínicas predefinidas que garantizan consistencia y calidad. El objetivo es claro: reducir esperas, aumentar la inmediatez y ofrecer respuestas más rápidas en un sistema tensionado por el envejecimiento poblacional y la escasez de recursos.

Este proceso no distingue entre sanidad pública y privada. La IA tiende puentes, conecta información y diluye fronteras. El sistema es único y requiere complementariedad.

La inteligencia artificial va a reforzar la prevención, redefinir los procesos y promover un concepto más amplio de salud

Desde el sector privado, su agilidad y capacidad de adaptación están facilitando la cocreación de soluciones y la experimentación responsable, siempre con una premisa innegociable: calidad y seguridad. En salud no hay segundas oportunidades. Las herramientas deben estar probadas, cumplir estándares exigentes y ofrecer garantías clínicas antes de escalarse.

La regulación, aunque necesaria, avanza con prudencia. Europa prioriza el principio de “no hacer daño”, lo que ralentiza ciertos despliegues, pero no debería convertirse en una excusa para frenar la innovación.

Otras tecnologías sanitarias – como la cirugía robótica – también crecieron antes de contar con marcos normativos completos. La clave está en avanzar de forma controlada, definiendo responsabilidades y asegurando que cualquier decisión apoyada por IA sea siempre validada por un profesional.

Paralelamente, emergen nuevos perfiles. Ingenieros de procesos con formación médica, clínicos con mentalidad consultiva, enfermería como gestora de casos, equipos multidisciplinares capaces de traducir necesidades asistenciales en soluciones tecnológicas.

No existen aún itinerarios formativos claros para muchos de estos roles: se construyen desde la experiencia. A ello se suma un paciente cada vez más informado, activo y exigente, que busca rapidez, acompañamiento y participación en su propio cuidado.

El verdadero desafío ya no es tecnológico, sino de adopción. Escalar estas soluciones exige formación, comunicación interna y voluntad de cambio. Muchas iniciativas fracasan por falta de datos o por quedarse en el “mundo del juguete”. La IA debe demostrar, como cualquier fármaco, que aporta resultados reales: mejor diagnóstico, mayor supervivencia, mejor calidad de vida. Solo así consolidará su papel en la práctica clínica.

Estamos ante una transformación profunda y sin retorno. La inteligencia artificial va a reforzar la prevención, redefinir los procesos y promover un concepto más amplio de salud, centrado en lo que ocurre antes de la enfermedad.

Integrada con rigor, permitirá tratar a cada paciente de forma más integral, conectar sistemas y ofrecer una atención más eficiente y humana. El mensaje final es claro: quien no se incorpore a esta transformación se quedará atrás.

La IA no es el fin, sino el medio para construir un sistema sanitario más sostenible, preciso y centrado en las personas. El desafío es colectivo – instituciones, profesionales y ciudadanos – y la oportunidad, histórica.

*** Borja Sangrador, socio responsable de Health & Life Sciences de EY.