Al 'Trump on – Trump off' se une el trading de la burbuja

Cuando Trump llegó por primera vez al poder, dije —y publiqué— que venía con una maravillosa oportunidad de trading bajo el brazo. La llamé el trading Trump on—Trump off.

Conociendo al personaje y viendo los primeros compases de su actividad, estaba claro que, cada vez que actuara o dijera algo, el mercado bajaría y que luego, cuando moderara o cambiara su discurso, la bolsa subiría.

Vaya por delante que no es una crítica. Es una descripción de su forma de trabajar. Cada vez que quiere algo sigue la misma estrategia: genera primero el caos al inicio de la negociación, asusta a la otra parte y esta acepta como buena cualquier opción rebajada que presente luego Trump.

Por ejemplo, primero pide un arancel del 30%, luego dice que se conforma con un 15%, todo el mundo respira aliviado, aceptan la oferta endulzada y Trump se ha llevado un 15% que no tenía antes. Y esto le vale igual para cuestiones económicas que para cuestiones geopolíticas.

El trading basado en el Trump on — comprar aprovechando la caída que su primer movimiento genera en bolsa, para luego vender — aprovechando el rally de alivio que produce el Trump off — sigue en vigor, como hemos visto recientemente con el tema de Groenlandia. Pero ahora tenemos uno nuevo: el trading burbuja on – burbuja off.

En esta ocasión, la burbuja es la de la inteligencia artificial (IA). Cada vez que los medios y las redes necesitan titulares tiran del “¡que viene la burbuja de la IA!” y se genera una corrección. Luego, cuando se publican los resultados de las compañías afectadas y salen buenos, el miedo decae y se produce el rally del alivio, momento de realizar beneficios.

El trading de la burbuja de la IA funciona tan bien que a veces uno se pregunta si no es algo provocado. Hemos visto cómo Meta (Facebook) caía como castigo por sus inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial para, sólo unos meses después, subir tras publicar resultados.

Los que decían que era el paradigma de la burbuja de la IA decían que su estrategia estaba dando magníficos resultados. Lo hemos visto también en Alphabet. Y en Tesla. Ahora la bola negra le ha tocado a Microsoft, muy criticada por sus fuertes inversiones en el negocio de la nube. Y suma y sigue.

Qué duda cabe que estas inversiones en inteligencia artificial podrían acabar mal si no se cumplen los planes de negocio. Y sin duda es algo que hay que vigilar. Pero también hay que valorar que, cada vez que todas estas grandes compañías tecnológicas han invertido de forma agresiva, han salido ganando.

Casi todas Las siete magníficas no sólo incrementan todos los años sus beneficios por acción, sino que lo hacen en mucha mayor medida que el resto del mercado.

En cualquier caso, el objetivo de este artículo no es dilucidar si tendrán razón los augures de la burbuja o si serán batidos por los resultados de las empresas, como ha ocurrido hasta la fecha. La cuestión es que la burbuja funciona como estrategia de trading, tanto a la hora de tomar posiciones —aprovechando el miedo— como de realizar beneficios —aprovechando el alivio de la publicación de resultados—.

Otra operación de trading que ofrece actualmente el sector tecnológico y que tiene mucha más base de análisis fundamental es hacer “pares” de valores (long/short) aprovechando lo que sí que es un hecho indiscutible: la competencia que ha llegado al sector.

Un ejemplo evidente lo estamos viendo en lo que ha ocurrido con las empresas de software. Si algo está quedando claro es que la IA les va a quitar trabajo, salvo que se reinventen.

Esto ha generado una oportunidad clarísima para quienes se han puesto cortos en el sector del software y largos en los valores que les van a quitarel curro (ponerse corto significa apostar contra un sector o valor, ponerse largo es apostar por un valor).

Otra conclusión importante es la que dijimos al inicio del año en nuestra conferencia de estrategia: la llegada de la competencia al Nasdaq va a hacer que el índice no sea este año el más rentable, al contrario que casi todos los anteriores.

Habrá valores que suban mucho, pero los bajistas serán un lastre para el índice. Algo muy importante a la hora de elegir dónde invertir este año, tanto en índices y sectores como en valores.

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.