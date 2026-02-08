El martes nos levantamos con 18.100 puntos en el Ibex; ayer 17.700. Hace unas semanas escribí aquí mismo que los 16.000 que alcanzaba el Ibex no corrían el riesgo del mal de altura.

¿Y los 17.000/18.000?

La bolsa se mueve por dos factores: expectativas y flujo de dinero. Subirá si las expectativas son buenas y hay liquidez disponible. Bajará en caso de que uno de estos dos factores, o los dos, flaqueen.

Las expectativas en bolsa se refieren a futuros rendimientos de las empresas cotizadas, para esperar, o no, dividendos y plusvalías.

En España la subida del PIB (2,8% o más) y el IPC (¿3%?) en 2025 anuncian resultados similares para 2026. Eso repercutirá en el beneficio de las empresas. Venderán más y a mayor precio. La macroeconomía parece que irá razonablemente ¿y la microeconomía y el consumo?

En microeconomía, con el peso del sector bancario en el Ibex, a mitad de semana, las operaciones y resultados del Santander, BBVA, Sabadell, … han producido una bajada del índice ¿Será permanente? Dependerá de su evolución y los tipos de interés.

Con el aumento de población inmigrante, el gasto conjunto de las familias se mantendrá estable con un PIB creciendo. Aunque la capacidad individual de compra subirá muy poco, o nada, por la inflación y los impuestos y la pérdida de adquisición de los salarios. En enero ha habido un dato malo en empleo (270.000 afiliados menos) ¿una llamada de atención?

La exportación flaqueó en noviembre pasado. Pero entre enero y octubre del año pasado se alcanzaron cifras máximas (255.921 millones de euros); con subidas de ventas al exterior de servicios no turísticos.

Para 2026 las expectativas de la economía europea mejoran. Cómo es nuestro mejor cliente, nuestras ventas a esos países es probable que aumenten.

En consecuencia, hay razones para esperar buenas expectativas empresariales para 2026, aunque algunos sectores, como el bancario, estén en incertidumbre.

Por otra parte, parece que la presidencia de la Reserva Federal americana va a caer del lado de los amigos de Trump (Kevin Warsh).

¿Eso supone que bajarán los tipos de interés de la Reserva Federal como pide el presidente de EEUU? Si es así el BCE no podrá subirlos. De momento ha mantenido el 2% por quinta vez, perdiendo interés la renta fija y favoreciendo la variable.

Wash parece partidario de “achicar” la Reserva Federal. Vender deuda privada y pública y reducir el “quantitative easing”; el volumen de dinero. Eso, aunque disminuya el líquido disponible, reducirá el valor de la renta fija al aumentar su oferta, haciendo más apetecible la renta variable.

En todo caso, esa reducción será lenta para no colapsar el sistema. Wash tiene fama de prudente.

Buenas expectativas empresariales y liquidez producen: mantenimiento o subida de cotizaciones. Aunque siempre habrá oscilaciones en valores individuales.

Por tanto, es probable que la cotización se mantenga alta unos meses, con las naturales oscilaciones de ese mercado ¿Hasta después del verano?

¿Son posibles acontecimientos que ajenos a la bolsa la perturben?: “Cisnes negros”.

Los aranceles, que habían creado inquietud, han pasado a actuaciones momentáneas.

¿Una guerra podría desestabilizar la economía? No parece.

Ucrania y Gaza (en tregua) ya han sido digeridas. La operación de Venezuela y el silencio de Rusia y China indican que estas potencias aceptan la geopolítica de Trump. Los ayatolas de Irán ya saben cómo se las gasta el ejército americano. Lanzan bravuconadas, pero tiemblan ante sus portaviones del Índico.

¿Y en España?

Un cisne negro podría ser un cambio político. De momento parece que se aplaza a 2027. Las encuestas anuncian para entonces un gobierno de centroderecha y/o más a la derecha; favorable a la empresa. Más que un cisne negro sería una paloma blanca.

Por todo ello, pronostico que la bolsa española se mantendrá en esos niveles de los 17.000/18.000, al menos durante el primer semestre de este año.

Los expertos indican que varios de los valores del Ibex 35 tienen potencial de subida; muchos del 20%. Según ellos, aún es tiempo para invertir en la bolsa española; aunque, a estas alturas, seleccionando los valores a comprar.

En todo caso esto es sólo mi opinión (y no suelo invertir en bolsa). No aceptaré responsabilidades.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.