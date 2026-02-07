“La forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa” (Ken Robinson).

Hace un par de semanas, Ark Invest publicó su informe anual de oportunidades de inversión. La firma de gestión de activos de Cathie Wood hay que tenerla siempre en consideración a pesar de la extrema volatilidad que tienen sus fondos cotizados.

Están especializados en compañías de ultra hard growth que a menudo son demasiado futuribles y sin beneficios presentes, pero suelen tener bastante olfato sobre las tendencias vanguardistas y ayudan a detectar los futuros ganadores de la innovación disruptiva, ya que los actuales líderes los conocemos todos y son más predecibles.

Trataré de hacer un resumen del documento. Hay cinco temáticas que están catalizando un crecimiento acelerado y nos están haciendo experimentar la mayor transformación tecnológica de la historia:

- Inteligencia artificial

- Cadenas de bloques

- Almacenamiento de energía

- Secuenciación multiómica

- Robótica

Situando la inversión actual en IA, centros de datos y robotaxis en un contexto histórico, el ciclo actual es mayor que el de los ferrocarriles, la electricidad o el automóvil:

Estamos ante un cambio de etapa estructural donde el crecimiento del PIB mundial podría acelerarse desde el consenso actual del 3,1% hasta un 7,3% para 2030, impulsado por las cinco plataformas de innovación:

Se ha experimentado una caída exponencial de más del 99% en los costes de inferencia de IA en el último año, lo que explica por qué la demanda se ha multiplicado por 25 desde finales de 2024:

La IA se está adoptando a un ritmo significativamente más rápido que internet en su momento si comparamos la penetración de los chatbots en los móviles frente a internet en los ordenadores:

El gasto en software podría acelerarse drásticamente, desbloqueando un excedente de valor de hasta 117 billones de dólares a través de la automatización del trabajo del conocimiento.

Como expliqué en mi columna anterior (¿La muerte del software?), el software con más futuro es el vertical, ya que es difícilmente sustituible porque se diseña para una sola industria o segmento de mercado (vs. software horizontal o generalista).

La secuenciación del genoma es un método de laboratorio que determina el orden exacto de los nucleótidos en el ADN completo de un organismo. Esta tecnología, conocida como WGS (Whole Genome Sequencing), permite identificar variaciones genéticas asociadas a enfermedades, facilitando diagnósticos precoces, tratamientos personalizados y el estudio de patógenos.

Estamos asistiendo a una caída estrepitosa de los costes de secuenciación genómica, proyectándose que el coste por genoma humano podría bajar hasta apenas 10 dólares en 2030:

Este gráfico desvela la cifra más asombrosa del informe, que valora la extensión de la vida humana saludable en un mercado potencial de 1.200 billones de dólares, del cual la biotecnología actual supone sólo el 0,1%:

La reutilización de cohetes está haciendo colapsar los costes de acceso al espacio, con Starship proyectado para bajar hasta menos de 100 dólares por kilogramo, que es el sistema de lanzamiento y nave espacial totalmente reutilizable desarrollado por SpaceX de Elon Musk como proyecto de vuelo espacial privado:

Aquí se desglosa la oportunidad económica masiva de la robótica generalista, repartida a partes iguales (13 billones de dólares cada una) entre la robótica doméstica y la manufacturera:

He aquí el impacto financiero de los vehículos autónomos, donde las plataformas tecnológicas de robotaxis capturarán la gran mayoría del valor de este nuevo ecosistema de transporte:

La innovación mueve el mundo e implica un poco liarse la manta a la cabeza y lanzarse. Bill Gates suele decir: “Si tienes suficiente información para hacer un plan de negocio de tu idea, es que ya es demasiado tarde”.