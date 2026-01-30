Hay dos formas de hacer política fiscal. La psoecialista y la liberopopular. La de Montero y la de Ayuso.

La ministra de hacienda sigue empeñada en asfixiar a la clase media española. Lejos de deflactar los tramos del IRPF con una inflación que el año pasado fue del 3% anual, mantiene los tipos.

En lugar de reducir el IVA ante el aumento de precios del consumo, mantiene el porcentaje. Con solo estas dos medidas la (ministra) Montero aumenta los ingresos públicos por encima de las previsiones ¡Y eso sin presupuestos! Menos mal que no consigue aprobarlos.

En cambio, la presidenta Ayuso anuncia una reducción de medio punto más en el tramo autonómico del IRPF de los madrileños. Lo hace sin que haya una disminución de los ingresos públicos de la Comunidad de Madrid y siendo la que más aporta al conjunto de las Autonomías de régimen fiscal común.

La (ministra) Montero utiliza esos ingresos, como ya hemos visto, de forma que los servicios públicos no mejoran.

Los transportes públicos estatales, Renfe, Adif, AVE son el paradigma de la incompetencia

Conseguir una cita en la Seguridad Social resulta un ejercicio de habilidad gestora.

Los transportes públicos estatales, Renfe, Adif, AVE son el paradigma de la incompetencia. Una incompetencia que ha causado muertes (QPD) y heridos. Los conductores de tren, los ferroviarios, declaran una huelga por la incompetencia que venían acusando desde hace tiempo.

Los sindicatos médicos se rebelan ante las condiciones laborales, que decide un ministerio dirigido por una medica ¡sindicalista y de extrema izquierda! Ministra que, por cierto, pierde las elecciones en su comunidad contra Ayuso.

Parte de la mayor recaudación, Montero quiere dársela a los independentistas catalanes para que le voten en el congreso. Compra votos parlamentarios con dinero de la clase media ¡¡Qué no es suyo Sra. ministra!!

Las universidades privadas, que por así decirlo son de ayer, ya tienen el 30% de los alumnos de grado. Por eso el Gobierno intenta impedir que haya más universidades privadas, para quitar libertad de elección a la clase media.

La política de la (ministra) Montero es: exprimir a la clase media y, a la vez, reducir su libertad

En educación, los socialistas donde gobiernan intentan reducir la educación concertada. Aunque la plaza de alumno en concierto le salga más barata al Estado que la pública y al liberar presupuesto se pueda mejorar la educación pública en zonas rurales; aumentando, por ende, la igualdad de oportunidades de sus niños.

Si los psoecialistas acusan al PP de ir contra los servicios públicos y defender al sector privado, la respuesta está clara: ir contra los servicios públicos es desprestigiarlos por incompetencia y dilapidar el dinero de todos.

La política de la (ministra) Montero es: exprimir a la clase media y, a la vez, reducir su libertad.

En cambio, la política de Ayuso al bajar los impuestos deja más dinero en los bolsillos de la clase media; les da más libertad.

Al mantener la educación concertada, Ayuso permite a los padres de clase media elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Les da más libertad.

Menos impuestos y más libertad, porque hay mejor gestión.

Decía el presidente chino Deng Xiaoping, por cierto, comunista, “no importa que el gato sea blanco o negro, siempre que cace ratones”. Todo ciudadano de clase media lo que quiere es que le den buen servicio público, de gestión pública o privada.

Eso es lo que está claro en la política de Ayuso.

Un ejemplo es el decreto que el Gobierno de Madrid prepara para la transmisión de empresas entre familiares.

Si una empresa va bien y el empresario quiere traspasarla a algún familiar, con ese decreto será más fácil. La bonificación de impuestos pasaría del 95% al 99% y lo podrá hacer, aunque tenga menos de 65 años, no como ahora. Más fácil porque se amplía el rango de familiar a los que se puede traspasar (hasta primos segundos), siempre que se comprometan a mantener los activos cinco años.

Facilitar ese traspaso es ampliar la libertad del empresario.

Pues así, paso a paso, se va construyendo la libertad de la clase media y no a base de asfixiarla con impuestos.

Esa es la diferencia entre Montero quién, por cierto, intenta siempre salir en la tele (Adamúz, como ejemplo) y Ayuso.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.