“Cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad. Cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía” (Thomas Jefferson).

Trump ha abierto un melón justo y peligroso a la vez. El derecho internacional debe respetarse. Sin duda. Pero no es menos cierto que supone el escudo protector de las dictaduras. Respetar la soberanía de los países, cuando uno ve la duración de tiranías como la cubana o la venezolana, significa en la práctica respetar el estatus y la corrupción de unos autócratas y permitir que sus pueblos se pudran.

Realmente, el melón ya lo había abierto Putin, pero por una causa injusta: la invasión de Ucrania. El megalómano debe estar tremendamente celoso porque, lo que prometió hacer allí, Trump lo hizo en media hora en Venezuela y dejando a todos los venezolanos eufóricos.

¿Es justo que caiga el régimen chavista? Salvo que seas un sectario, tu respuesta es que sí con mucha probabilidad. Ya escribí mi opinión sobre las tropelías de los sátrapas venezolanos en mi columna La ineptocracia bolivariana.

Es difícil saber exactamente qué busca Trump al intervenir Venezuela más allá de tumbar una dictadura infumable, ya que sólo lo sabe él y su círculo más cercano, pero yo enumeraría algunos aspectos:

- Extraer las reservas de petróleo más grandes del mundo (18% del total), ya que la pésima gestión chavista nunca logró hacerlo, y quedarse con una parte a modo de compensación (extraerlas llevaría entre cinco y diez años y costaría unos 100.000 millones de dólares según The Economist). Venezuela gana: mejor llevarse el grueso de algo que el 100% de nada.

- Ojo porque ese algo es una barbaridad. Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de reservas de crudo. El petróleo se negocia a unos 57 dólares por barril, lo que hace que las reservas totales de Venezuela valgan 17 billones de dólares, equivalente a más de cuatro veces el PIB de Japón.

- Controlar el petróleo del país hasta que culmine la transición y así dañar a China (el 80% se vende al gigante asiático en yuanes, importe que volverá al dólar) y también dejar seca a Cuba (posiblemente la próxima en caer).

Venezuela ha pasado de representar el 11% del suministro mundial de petróleo a tan sólo un 1% hoy. El previsible cambio de régimen seguramente revierta la situación:

Las reservas de crudo declaradas por Venezuela se triplicaron, pasando de aproximadamente 100.000 millones de barriles a principios de la década de 2000 a 300.000 millones de barriles a finales de esa misma década, debido a la reclasificación del petróleo pesado de la Faja del Orinoco:

Gran parte del petróleo es extrapesado, con baja recuperación y un alto coste de producción. No han sido capaces de extraer nada:

El desarrollo principal de la infraestructura petrolera de Venezuela tuvo lugar entre la segunda década del siglo XX y los años 70. Lo acometieron sobre todo empresas estadounidenses que buscaban explotar los yacimientos y, para ello, construyeron carreteras, oleoductos, puertos y refinerías.

Con el nuevo escenario, Trump busca recuperar el control que las firmas americanas ya ejercieron en el pasado. Cada gota de petróleo extraída pasará por Valero, Chevron y otras petroleras, se negociará en dólares y se exportará a países aliados de EEUU o se utilizará como moneda de cambio para negociar otros productos con países que no lo son:

higuero_4

Si bien cualquier inversión por parte de empresas americanas para rejuvenecer la producción petrolera venezolana podría llevar tiempo, las refinerías de la Costa del Golfo están bien posicionadas para absorber los envíos de crudo tan pronto como se alivien las sanciones y se otorguen más permisos de importación, algo que los analistas dicen que podría suceder rápidamente:

México superó a Venezuela al convertirse en el principal proveedor de petróleo de Cuba en 2025. Trump presionará fuertemente a Sheinbaum para noquear a la dictadura castrista más pronto que tarde. Recordemos que Marco Rubio (Secretario de Estado de EEUU y artífice de la operación en Venezuela) es hijo de emigrantes cubanos:

Una vez vi un meme “motivacional” donde aparecía una foto de Maduro y el texto decía: “Cuando sientas que no puedes lograr algo, recuerda que este hombre llegó a ser presidente”. Pero como hay que ser serio, acabaré con esta cita de Churchill: “El vicio del capitalismo es el desigual reparto de la riqueza y la virtud del socialismo es el equitativo reparto de la miseria”.