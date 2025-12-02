¿Y si el problema no es la burbuja, sino la competencia?

Qué curioso: mientras las redes sociales y los medios de comunicación arden con predicciones sobre la inminente explosión de la burbuja de la IA, resulta que, entre las grandes empresas tecnológicas, hay unas que suben y otras que bajan.

Si hay una burbuja sectorial ¿no deberían de moverse todas más o menos en la misma dirección, como ocurrió a finales de 1999 e inicios del año 2000?

En realidad, el motivo por el que se habla de burbujas no es tanto porque las haya o no, sino porque es la mejor forma de atraer lectores o generar seguidores.

Y tiene que haber un relato detrás, que en esta ocasión es que Los siete magníficos de Wall Street están invirtiendo demasiado en el desarrollo de la IA y eso va a hundir sus cuentas de resultados.

Pero hete aquí que Alphabet (Google) está haciendo lo mismo que Nvidia o Meta, pero resulta que Alphabet sube como un cohete, mientras que las dos anteriores bajan algo o incluso bajan mucho. Y no es un caso único de disparidad entre Los siete magníficos.

Para entender lo del relato tenemos otro ejemplo muy llamativo: el de esa famosa agencia internacional de noticias, que un día te habla de la burbuja del sector en su conjunto y al siguiente explica que Google está en máximos ¡como consecuencia de sus inversiones en IA!

La respuesta a lo que está ocurriendo es, como suele ocurrir, más aburrida que el relato. De momento, más que ante una burbuja a punto de estallar estamos ante un caso claro de competencia en el sector tecnológico que, eso sí, tendrá efectos tanto en determinados valores como en el propio índice sectorial.

Y esto último es importante, ya que el Nasdaq ha sido normalmente el índice más rentable en los últimos 20 años. Y esto podría cambiar si empieza a cargar con lastre.

Vaya por delante que pensamos que sí, que se creará una burbuja, como ocurre siempre con las grandes revoluciones tecnológicas. Pero en los mercados hay que afinar, no vale decir que la habrá, hay que tener una cierta idea de cuándo puede llegar esa situación y, en nuestra opinión, es pronto para hablar de que esté a punto de estallar.

No insistiré al respecto, porque no es el tema de hoy y tienen un vídeo en mi canal de YouTube que habla precisamente y de forma detallada sobre esto. Ahora mismo lo que vemos es simplemente una cuestión de competencia y posicionamiento.

Si baja Nvidia y sube Alphabet es como consecuencia de los esfuerzos de la segunda para conseguir la independencia en semiconductores y por hacerlos más rápidos y mejores, así como por sus avances en computación cuántica. Y que cosas como esta amenazan el cuasi monopolio de Nvidia.

Algo parecido ocurre entre cómo valora negativamente el mercado la forma en la que Meta se plantea su posición en IA, comparada con la de, por ejemplo, Amazon.

Esto nos lleva a que tal vez en el mundo tecnológico haya que empezar a elegir con más cuidado, que a lo mejor ya no es tan fácil como comprar el Nasdaq o Los siete magníficos y listo. Que es muy posible que haya que empezar a centrarse en valores, sectores o subsectores concretos que puedan hacerlo mejor que el índice, si queremos que la tecnología nos ayude a superar la rentabilidad de los índices generales.

En este sentido, cobran especial interés los fondos de inversión cotizados, que son fondos de inversión iguales que los fondos de inversión de toda la vida, pero con muchas ventajas sobre estos.

Tantas que, para evitar que se coman el mercado, en España se les ha negado la ventaja fiscal que tiene los fondos tradicionales. Y, además de ser mucho más ágiles en la operativa y mucho más baratos, permiten invertir en subsectores de la tecnología donde haya poca competencia y mucha novedad.

Subsectores que pueden ser muy amplios, puesto que la revolución tecnológica en la que nos encontramos no se adscribe solo a la inteligencia artificial. De hecho, toca sectores tan dispares como la energía -puesto que se va a necesitar una enorme cantidad de ella- o los nuevos medios de pago que van a crecer gracias a la implantación de la IA en el sector financiero.

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.