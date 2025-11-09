Junts “se ha tirado al monte”. No va a votar ninguna iniciativa del Gobierno en el Congreso. Sea buena o sea mala; mejore o no a Cataluña. Ha roto la baraja.

La semana pasada indiqué que la confluencia astral en el firmamento político de Junts y el PNV se estaba fraguando en contra de Sánchez. Pero no era consciente de lo profunda que es la ruptura entre el ejecutivo y el Sr. Puigdemont.

A la vista de esta postura es posible que la ruptura real haya algo más que una declaración parlamentaria.

Junts no puede votar una moción de censura que de poder a Vox. Pero está claro que quiere tumbar el ejecutivo de Sánchez y pretende que sea el propio gobierno el que se vaya. De ahí su estrategia de paralización parlamentaria. Junts quiere sacar a Sánchez del gobierno por aburrimiento.

Sin embargo, el manual de resistencia de Sánchez consiste en utilizar el método Ollendorff. Le digan lo que le digan contestará lo que le convenga.

Junts: no votaremos a favor ninguna iniciativa del Gobierno.

Gobierno: seguiremos negociando y pactando hasta el infinito y más allá.

Junts: ¿de qué vas?

Gobierno: decretos tengo.

…….

¿Por qué ha sido tan repentina la decisión? ¿De dónde sale la urgencia? ¿Qué ha cambiado?

Se pueden hacer varias hipótesis, las más plausibles son dos: a) los cuadros medios del partido, a nivel local, quieren frenar el crecimiento de Alianza Catalana; b) el empresariado catalán quiere a Sánchez fuera de la Moncloa y Junts es uno de sus instrumentos.

Las dos son plausibles. Es evidente el miedo de los munícipes de Junts de que los militantes de la alcaldesa de Ripoll los desplacen en las próximas elecciones locales catalán. Ellos no podrán mantener unas propuestas antiinmigración como las de Alianza Catalana. Máxime cuando apoyan a Sánchez en el parlamento nacional, que lleva como bandera todo lo contrario, debido a su pacto con la extrema izquierda.

En esa situación, Junts debe separarse del PSOE todo lo que pueda. Ya lo ha hecho en el “parlament” catalán. Ahora debe hacerlo en el español y escenificarlo de verdad. El amagar con romper sin hacerlo, que era lo que decidió la semana pasada, no engañaba a nadie.

Pero junto con esta razón electoral, Junts tiene un compromiso con los autónomos de Cataluña y el empresariado (pequeño, mediano y grande) catalán. Sus votantes y financiadores. Ese electorado está enfadado con la política fiscal, depredadora y expropiadora del Gobierno Sánchez, con la política laboral de su vicepresidenta Yolanda Díaz y con la deriva radical del Govern catalán.

Unos autónomos asfixiados por unos impuestos que se llevan la mitad de sus ingresos o más (sin contar el IVA de su consumo). Una microempresa y pequeña empresa para la que la reducción de horas de trabajo puede ser letal.

Unos grandes grupos empresariales industriales y comerciales catalanes que ven como se les escapa el “negocio” hacia otras partes de España por las políticas conjuntas de ERC y el PSC. Del primer grupo Junts depende electoralmente; del segundo financieramente.

¿No es posible que sus concejales, sus electores y financiadores hayan presionado con el mensaje de ¡basta ya!?

Ellos no son de izquierda, nada que ver con Esquerra. Ni con el Gobierno español actual, ni con el catalán. Sólo su tolerancia con el independentismo, que está en baja.

Muchos querrían recuperar el espíritu pactista de CiU. La CiU de los primeros años de la democracia. La de los Juegos Olímpicos del 92 cuando Barcelona fue capital mundial y les iba bien.

¿Puede Junts hacer este giro con Puigdemont al frente? ¿Podrá Puigdemont pactar con Fejóo, como Tarradellas lo hizo con Suárez? ¿Se “convertirá” al constitucionalismo de la transición?

Difícil. Pero ya lo dijo D. Manuel Fraga: “la política hace extraños compañeros de cama”.

También Puigdemont podría dar paso a un nuevo dirigente que realizase esa conversión.

De momento la trayectoria del astro Junts del firmamento se acerca a la confluencia astral peligrosa para Sánchez ¿Cuánto tardará en hacerlo otro astro de este firmamento político que es un aliado extravagante de Sánchez? ¿Cuándo lo hará el PNV?

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.