“El gran motor del cambio es la tecnología” (Alvin Toffler)

El Índice Global de Innovación (GII) elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) se basa en siete pilares subyacentes que en conjunto comprenden 78 indicadores individuales en áreas como:

- Instituciones

- Capital humano e investigación

- Infraestructura

- Sofisticación del mercado

- Sofisticación empresarial

- Resultados de conocimiento y tecnología

- Resultados creativos

Analicemos hoy gráficos de The Economist así como de Visual Capitalist para sacar conclusiones.

La magnitud de los círculos revela el tamaño de la población y, cuando figuran en color salmón, significa que su desempeño es superior a lo esperado para el nivel de desarrollo:

Israel destaca en Oriente Medio y Norte de África. Corea del Sur, en el Sudeste Asiático (cuarto puesto mundial, su mejor posición hasta la fecha). Chile, en Latinoamérica. China, entre los países de renta media-alta. India, entre los de renta media-baja. Y Ruanda, entre los de renta baja:

España figura en el puesto 29, una posición discreta si consideramos que somos la 14ª potencia mundial por PIB. El contraste subraya la necesidad de un mayor impulso a la innovación, más allá de la dependencia tradicional del turismo y la construcción:

Alemania ya no figura entre los diez países más innovadores del mundo, siendo desplazada por China. Este ascenso es notable pues la clasificación se basa en indicadores relativos como el gasto en I+D como porcentaje del PIB o el número de investigadores por cada millón de habitantes, no en medidas absolutas.

De hecho, los líderes de la clasificación siguen siendo países pequeños: Suiza (por segundo año consecutivo), seguida de Suecia y Estados Unidos:

La entrada de China entre las diez primeras es aún más notable dada su condición de economía de ingresos medios. Se esperaría que países con un PIB per cápita similar se situaran entre los puestos 50 y 60. Otros países que han superado las expectativas en relación con sus niveles de renta son la India, Corea del Sur, Vietnam y el Reino Unido.

China también parece estar obteniendo un rendimiento satisfactorio de su inversión en innovación. Sus puntuaciones en cuanto a resultados (patentes, marcas registradas, exportaciones, etc.) son mejores de lo esperado dado su nivel de inversión (educación, gasto en investigación, etc.).

Esto desafía la visión convencional de que la innovación china se impone a la fuerza, dependiendo de enormes cantidades de dinero y mano de obra.

A nivel global, el número de solicitudes de patentes y publicaciones científicas en todo el mundo está creciendo de nuevo. La inversión de capital riesgo también aumentó un 7,7% en 2024. Sin embargo, gran parte de este gasto se concentró en Estados Unidos y se canalizó hacia un solo sector: la inteligencia artificial.

Por otro lado, Forbes ha identificado a las empresas más innovadoras evaluándolas en función de una “prima de innovación”: la diferencia entre el valor de mercado de una compañía y el valor actual neto de su negocio existente. Esta métrica revela cuánto están apostando efectivamente los inversores por la innovación futura de una empresa.

El primer puesto lo ocupa ServiceNow, una firma de software especializada en la automatización de flujos de trabajo digitales. Está transformando la forma en que las empresas gestionan sus flujos de trabajo digitales mediante la automatización de TI, recursos humanos y atención al cliente.

En la clasificación, figuran empresas como Tesla, Amazon, Meta y varias biotecnológicas. Sorprende la ausencia de gigantes como Google.

Sí que figura Tencent, uno de los mayores conglomerados tecnológicos de China, con operaciones en redes sociales, videojuegos, computación en la nube y tecnología financiera. Está invirtiendo fuertemente en I+D y posee una de las mayores carteras de patentes del mundo en IA:

La industria farmacéutica ha logrado avances extraordinarios en el tratamiento y cura de una amplia gama de enfermedades y afecciones. El factor clave de este progreso son los miles de millones de dólares que impulsan la I+D de vanguardia.

El área de mayor interés es la oncología, que representa 9.476 fármacos, el 40% del total en desarrollo. Le siguen los neurológicos con 3.868, mientras que los metabólicos, impulsados ​​por el auge de los fármacos para la pérdida de peso, suman 3.314.

Estos datos vislumbran que la humanidad podría lograr vencer el cáncer, el Alzhéimer y el Párkinson en una o dos décadas, gracias al ritmo actual de innovación:

La IA permitirá multiplicar la productividad y el crecimiento así como curar muchas enfermedades. No seas escéptico con ella o te perderás la mayor oportunidad de avance que experimentaremos. Si te dieras cuenta de cuán poderosos son tus pensamientos, jamás tendrías uno negativo.