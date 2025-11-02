El lunes 27 de octubre de 2025 confluyeron los astros políticos de manera peligrosa para el presidente Sánchez. Junts, astro venusiano, se está acercando al cenit del paroxismo. Aburrido con la falta de resultados en las promesas sanchistas, Puigdemont ha decidido romper con el Gobierno de España.

Sánchez lo sabe. Por eso, la semana anterior, en un gesto desesperado, aseguró que Alemania estaría dispuesta a estudiar si el catalán, el gallego y el euskera, pueden empezar a ser considerados como posibles lenguas oficiales de la UE.

Anuncio inútil porque hay países de la UE que nunca lo consentirán por razones de política interna propia. ¿Envolverá Sánchez a Puigdemont con esta maniobra otra vez? Puigdemont sigue sin poder pisar Cataluña y, de momento, si lo hace, irá directamente a prisión.

A la vez, aparece un peligroso cometa en su trayectoria. Alianza Catalana está eclipsando a Junts por la derecha. En próximas elecciones, los diputados de Junts en el Parlament (y quizás en el Congreso) pueden mermar sensiblemente.

Los cuadros municipales juntistas, amenazados por la derecha están nerviosos; se pueden quedar sin sus sillones. La alianza de Junts con Sánchez le está saliendo cara y no consigue nada.

¿Qué ganaría Junts y Puigdemont con ello?

Otro apoyo de Sánchez nacionalista, el PNV de centroderecha (¡manda narices!) también está preocupado. Bildu se lo come por su izquierda. Además, se anuncia una Alianza Vasca que le atacaría por la derecha con la emigración.

¿Podría derrocar a Sánchez esta confluencia astral de nacionalismo/independentismo?

Los socialistas contestan: “imposible, Junts y PNV nunca votarán a Feijóo para que gobierne con el apoyo de Vox”. “Puigdemont ha dicho que ha roto con Sánchez, pero no que vaya a apoyar una moción de censura en su contra”. Es como amagar y no pegar. Mientras no haya moción de censura, los sanchistas se ríen de Puigdemont; seguirán en sus poltronas, aunque no se apruebe nada en el parlamento.

Pero por los mentideros de Madrid discurre el rumor de que PNV y Junts (los dos o uno de ellos) podrían apoyar un candidato independiente en una moción de censura. Su único objetivo: nombrar un Consejo de Ministros con altos funcionarios tecnócratas, sin adscripción política, para convocar inmediatamente elecciones generales. Pero ¿Qué ganaría Junts y Puigdemont con ello?

No obstante, también se dice en esos mentideros, que para esa operación se contaría con el apoyo de la confluencia de astros económicos. Las eléctricas que ven como la miopía de los izquierdistas del Gobierno puede impedir alargar la vida útil de las centrales nucleares. Almaraz está en el punto de mira.

Las poderosas cúpulas del sector bancario no verían mal la desaparición de un gobierno que ha hecho fracasar una operación financiera con su intervención política. Operación con el único objetivo de seguir en el poder a través de la conexión catalana nacionalista-independentista.

Sin olvidar en esta conjunción la cercanía de “alguna eléctrica” y “algún banco” importante al PNV; por razones hasta familiares.

¿Empiezan a confluir los intereses políticos y económicos para que desaparezca el sanchismo?

En ese horizonte confluyen también los astros internacionales. El Mosad israelí debe estar moviéndose para que haya el menor número de gobiernos activos en contra de Israel. Sánchez asegura que no está en contra del pueblo judío. Afirmación que no implica que esté a favor de la política de Netanyahu; más bien lo contrario.

En ese firmamento internacional, Trump es el Sol ¡Y ya se sabe lo que opina este poderoso astro del presidente Sánchez y su política de defensa! Amenaza con represalias; incluso pide que se expulse a España de la OTAN.

De hecho, la influencia menguante del astro Sánchez en las reuniones europeas es evidente. Por mucho que el ministro Álvarez disimule.

Por tanto, hay una confluencia astral política, económica-financiera e internacional en contra de Sánchez.

¿Será capaz Sánchez de sortearla? Por su trayectoria podría decirse aquello del Tenorio: “los muertos que vos matáis gozan de buena salud”. Veremos en qué queda todo esto.

En todo caso, es divertido hacer este tipo de análisis. Muy típicos, como he dicho, de los mentideros madrileños.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.