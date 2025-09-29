El hipermercado, más vivo que nunca

Carrefour nació en España hace más de 50 años con un formato sumamente innovador que revolucionó la manera de comprar de los consumidores en aquel momento. La aparición del hipermercado supuso un hito en el mundo de la distribución y permitió el acceso de los clientes a miles de productos con precios altamente competitivos, un hecho verdaderamente diferenciador, que ponía al consumidor en otra dimensión en su experiencia de compra cotidiana.

Fue el inicio de una nueva era con un nuevo concepto de establecimiento: todo bajo el mismo techo a precios asequibles para todos.

Desde ese momento, el hipermercado ha sido el formato que ha dado respuesta a las necesidades integrales de las familias y que más ha movilizado el comercio en España. Creo firmemente que el hipermercado tiene enormes fortalezas, como explicaré a continuación.

No solo es un fuerte dinamizador comercial, sino también un gran generador de innovación, de empleo y, en última instancia, de libertad de elección. Pero vayamos punto por punto.

En primer lugar, el hipermercado es un motor comercial que genera inversión y desarrollo local, pues al calor de su presencia se desarrollan toda una serie de ecosistemas y negocios complementarios que enriquecen la experiencia del consumidor: galerías comerciales, restaurantes, cines, pequeñas tiendas, moda, seguros, servicios financieros, etc.

El hipermercado es el único formato que favorece la innovación, ya que permite a los fabricantes exponer sus nuevos lanzamientos de productos en nuestros lineales

Por cada hipermercado Carrefour que hay en España, tenemos más de 70 comercios que cohabitan en armonía para satisfacer las necesidades de los clientes, llegando en algunos centros comerciales incluso a las 100 tiendas.

Y no sólo eso, solo en Carrefour destinamos cada año casi 10.000 millones de euros a la compra de productos de 7.900 proveedores locales, la mayoría Pymes.

En segundo lugar, el hipermercado es el único formato que favorece la innovación, ya que permite a los fabricantes exponer sus nuevos lanzamientos de productos en nuestros lineales. La visibilidad que los hipermercados ofrecen a los fabricantes, frente a otros formatos más pequeños, es un elemento clave para el éxito y el desarrollo empresarial de compañías de alimentación, bebidas, perfumería o belleza, entre otras.

Cuando se apuesta exclusivamente por un surtido corto se limita el crecimiento del mercado. La falta de innovación reduce la capacidad de las empresas para competir, implica una menor inversión en publicidad, menos oferta y, en última instancia, perjudica al consumidor.

En tercer lugar, los hipermercados son grandes generadores de empleo. El hipermercado, con una superficie general que ronda de media los 8.000m2, tiene una media de 200 empleados directos en plantilla, 4 veces más que un formato más pequeño.

El hipermercado, como ha demostrado a lo largo de estos más de 50 años de historia en España, es un formato que ha evolucionado con la sociedad

Además, el hipermercado es una puerta de acceso al mercado laboral para muchas personas, y un ascensor social, pues apuesta, como es el caso de Carrefour España, por una formación continuada y una promoción interna sin parangón en el sector del retail. Esto si hablamos de empleo directo.

Si tenemos en cuenta el impacto indirecto, el hipermercado moviliza una cantidad ingente de proveedores que van desde multinacionales hasta pymes o pequeños productores locales, toda una red de proveedores haciendo llegar cada día sus propuestas comerciales a los clientes, gracias a la amplitud de los lineales que ofrece el híper. Sólo Carrefour aporta el 1% al PIB español.

Y, por último, los hipermercados permiten como ningún otro formato, la libertad de elección del consumidor. El cliente puede elegir entre más de 39.000 referencias o productos de marcas de todo tipo, incluida la marca propia, en nuestros hipers. Esa libertad de elección facilita que cada consumidor elige lo que quiere comer, al precio que quiere comer.

No hay mayor democratización en la cesta de la compra. Pensemos, por ejemplo, que Carrefour pone a disposición de sus clientes más de 3.000 productos en promoción cada día, cifra que asciende a 10.000 en fechas tan señaladas como Navidad o Black Friday.

En definitiva, el hipermercado, como ha demostrado a lo largo de estos más de 50 años de historia en España, es un formato que ha evolucionado con la sociedad, adaptándose a lo que en cada momento histórico ha necesitado.

Ahora, más que nunca, con su apuesta por la innovación, la amplitud de horarios, los productos frescos y locales, la generación de empleo, el apoyo a la economía local y de proximidad, ahora, digo, el híper está más vivo que nunca.

*** Elodie Perthuisot es directora ejecutiva de Carrefour España.