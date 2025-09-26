La UE pone el foco en Transporte y Calefacción para descarbonizar: los ETS2

Fotomontaje de una calle con tráfico y una calefacción de gas natural. Invertia

El Sistema de Comercio de Emisiones 2 (ETS2) de la Unión Europea llegará a su hogar y a su estación de servicio en 2027.

Representa un paso transformador en los esfuerzos del bloque para combatir el cambio climático al extender la fijación del precio del carbono a sectores no cubiertos por el ETS1 original, como el transporte por carretera, los edificios y las actividades industriales a pequeña escala.

Lanzado como parte del paquete Fit for 55 de la UE, ETS2 está diseñado para acelerar la descarbonización en estos sectores de altas emisiones, que colectivamente representan una parte significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.

Para 2030, se prevé que el ETS2 se convierta en el mayor mercado de carbono de la UE, superando al ETS1, con un estimado de 1.100 millones de toneladas de CO2 (mtCO2) bajo su ámbito para 2027.

El transporte por carretera por sí solo contribuirá con alrededor de 596 mtCO2, más de la mitad del total, lo que subraya su papel central en el sistema.

Previsión Emisiones ETS2 Vertis

El ETS2 funciona estableciendo un límite a las emisiones totales permitidas de los sectores cubiertos, y este límite disminuye con el tiempo para alinearse con los objetivos climáticos de la UE, incluida una reducción del 55% en las emisiones para 2030 en comparación con los niveles de 1990.

A diferencia del ETS1, en el que la quema de combustibles conlleva obligaciones de cumplimiento, el ETS2 exige a las empresas que ponen en circulación combustible que cumplan con la obligación de compra de derechos de emisión.

Las entidades dentro del sistema, como los proveedores de combustible para el transporte y la calefacción, deben comprar derechos de emisión (EUA2) para cubrir sus emisiones, creando un incentivo financiero para reducir las emisiones de CO2.

El diseño del sistema garantiza que a medida que se reduce el tope, la oferta de derechos de emisión se reduce, lo que eleva los costes del CO2 y fomenta la inversión en tecnologías bajas en carbono.

Las proyecciones de Vertis Environmental Finance estiman que para 2030, el precio de EUA2 podría alcanzar alrededor de 147,8 euros por tonelada, lo que refleja un déficit estructural en el mercado que se espera que surja en 2029 debido a la disminución de la oferta y una demanda sostenida.

Balance Fundamental ETS2 Vertis

Un factor clave de la reducción de emisiones dentro del ETS2 es la adopción acelerada de biocombustibles, particularmente en el transporte por carretera.

Las previsiones indican un aumento del 73% en la adopción de biocombustibles entre 2024 y 2030, impulsado por los mandatos de la Directiva de Energías Renovables (RED) específicos de cada país y la creciente demanda de combustibles sostenibles.

Para 2030, se espera que los biocombustibles representen alrededor del 14% de la combinación de combustibles para el transporte por carretera, respaldados por políticas sólidas de la UE e inversiones en infraestructura.

Además, las perspectivas del ETS2 se ven reforzadas por tendencias como la creciente penetración de vehículos híbridos y eléctricos (VE) y el mayor despliegue de bombas de calor en edificios, que colectivamente reducen la dependencia de los combustibles fósiles y reducen las emisiones en los sectores cubiertos por el ETS2.

Para gestionar la posible volatilidad de los precios, se están llevando a cabo conversaciones para reforzar los controles de precios del ETS2.

El EUA2 cuenta con un precio de referencia de 45 euros. En junio de 2025, varios Estados miembros de la UE propusieron reforzar este precio de referencia mediante mecanismos como la inyección de derechos de emisión adicionales (es decir incrementando la oferta en el mercado) a través de la Reserva de Estabilidad del Mercado (REM).

Los modelos sugieren que inyectar 90 millones de EUA2 adicionales cuando los precios superen el límite de los 45EUR (potencialmente en 2029 y 2030) podría reducir el precio a 111,4 euros por EUA2 para 2030, en comparación con el escenario de referencia de 147,8 euros.

Si bien tales medidas amortiguarían los picos de precios, no alterarían la trayectoria del sistema hacia la escasez estructural, asegurando que ETS2 siga siendo una herramienta poderosa para impulsar la descarbonización.

Volumen inyectado de EUAs llevaría el precio hasta €111.4:EUA2 Vertis

En resumen, el ETS2 está preparado para remodelar el mercado de carbono de la UE imponiendo un sólido mecanismo de fijación de precios en el transporte por carretera, los edificios y las pequeñas industrias.

Con un tope a las emisiones cada vez más estricto, el aumento de los precios del CO2 y un fuerte crecimiento de los biocombustibles y las tecnologías bajas en emisiones, el sistema está llamado a desempeñar un papel fundamental en la consecución de las ambiciones climáticas de la UE.

A medida que el mercado evoluciona, la interacción entre las intervenciones regulatorias, los avances tecnológicos y la dinámica del mercado determinará el ritmo y la escala de la descarbonización hasta 2030, posicionando al ETS2 como una piedra angular de la transición verde de la UE.

Con el tiempo, es concebible que ETS1 y ETS 2 eventualmente se fusionen en un mercado más grande, pero actualmente es demasiado pronto para estimar una fecha para tal fusión.

Antes de que esto suceda, el mercado necesita encontrar sus propios mecanismos de fijación de precios, reducción y desarrollo estructural para ser una segunda piedra angular sólida para los esfuerzos de la UE para detener el calentamiento global.

*** Andrés Gangutia Fernández, Senior Corporate Sales Trader, junto al departamento de Análisis e Investigación de Mercados de Vertis Environmental Finance