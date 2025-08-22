Muchos inversores en bolsa, directos o a través de fondos, ven consolidar sus plusvalías con el Ibex 35 cerca de máximos ¡Los 15.000 puntos no se veían desde hace casi dieciocho años! Un 30% de subida este año, según EL ESPAÑOL.

Los analistas aventuran las razones de este rally bursátil, y los inversores buscan saber hasta dónde llegará.

El chartismo, representación gráfica de la evolución de los mercados, ayuda a visualizar esta evolución. Incluso, puede predecir el futuro por la repetición de patrones de comportamiento de inversores y cotizadas. Pero dice poco de las causas de los rallies.

Conocer sus causas puede ayudar a predecir mejor el futuro y tomar buenas decisiones deinversión bursátiles.

La bolsa basa sus cotizaciones en función del presente económico y las expectativas sobre su futuro.

Uno de los factores de la situación económica española es la evolución de los salarios

¿Cómo están las empresas del Ibex 35 en la actualidad? Sobre el papel, bien. Sus índices de rentabilidad son aceptables. Sin expectativas negativas. Ni en el sector bancario, ni en el energético, ni en los demás sectores del Ibex 35.

Sus salarios reales, medidos en capacidad adquisitiva, descontando la inflación, son relativamente estables. La subida de la media salarial no superó la inflación en los últimos cinco años. Muchas empresas españolas ganan beneficios porque sus salarios son relativamente bajos.

En una economía de servicios, como la española, donde el gasto en salarios es una parte importante del coste, unos salarios retrasados frente a la inflación, suponen subidas del beneficio antes de impuestos.

Si sube el Ibex 35 es porque inversores estiman que, entre otras cosas, esa congelación real (en términos de capacidad adquisitiva respecto a la inflación) de los salarios seguirá durante un tiempo. Puede subir el SMI, por el empeño del Gobierno, pero no el salario medio en términos de su capacidad adquisitiva.

En cuatro años el crecimiento poblacional oficial es de un millón ochocientas mil personas

Una de las razones de esa “no subida en términos reales” de los salarios es que la oferta de trabajo aumenta gracias a la inmigración. Sobre todo en trabajos que necesitan menor preparación. Eso presiona los salarios hacia abajo en esos niveles laborales o les dificulta la subida.

En España, en 2021 éramos 47,5 millones de habitantes, en 2022 47,9 millones (400.000 más); en 2023 48,4 millones, casi medio millón más; en 2024 48,8 millones (otros 400.000 más) y en 2025 subimos a 49,3 millones (otros 500.000).

En cuatro años el crecimiento poblacional oficial es de un millón ochocientas mil personas. Dado que la reposición generacional española es prácticamente nula, ese aumento corresponde en gran parte a migrantes en edad de trabajar. Una de las razones para que los salarios de niveles inferiores no suban más.

Sin embargo, hay casos donde la oferta de trabajo resulta insuficiente para cubrir las necesidades de las empresas. Son los puestos de trabajo de difícil cobertura, por su especialización o porque requieren capacidades directivas.

Pero, en esos puestos de trabajo, aunque esos salarios presionan los costes al alza, este coste se recupera por la mayor productividad de estos empleados.

Aunque no se puede afirmar que la actual subida del Ibex 35 se deba sólo a la inmigración; sí se puede decir que sin ella hubiera sido imposible

De manera que, por un lado, el aumento de la inmigración ayuda a mejorar la rentabilidad de las empresas intensivas en trabajo personal. En particular la del sector turístico. Mientras que la mejor preparación en otros puestos, empuja esa rentabilidad en el resto.

No obstante, el aumento del Ibex 35 no se debe sólo a la rentabilidad de las empresas. También influye la liquidez disponible para las inversiones bursátiles, los tipos de interés, las expectativas generales de la economía internacional y nacional, …

Por eso, aunque se puede contraponer al argumento de este artículo, que en las empresas del Ibex 35 los salarios pueden no ser la parte importante de sus costes; sí lo es para el resto de las empresas que, junto a los ciudadanos, son sus clientes. La demanda de electricidad, crédito, servicios, … de las empresas del Ibex 35 aumenta con el crecimiento de la inmigración.

Por tanto, aunque no se puede afirmar que la actual subida del Ibex 35 se deba sólo a la inmigración; sí se puede decir que sin ella hubiera sido imposible.

La inmigración es necesaria, incluso, para mantener la rentabilidad de los ahorros bursátiles de los españoles.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.