De la retórica a la realidad: el dólar se debilita bajo las políticas de Trump

Desde la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump a mediados de enero, el índice del dólar estadounidense ha caído alrededor de un 10%.

En este sentido, las expectativas de una mayor inflación impulsada por los aranceles y las previsiones más bajas de crecimiento del PIB acercaron a EEUU (aunque no del todo) a un escenario de estanflación, algo siempre perjudicial para cualquier moneda.

Las correlaciones entre el dólar estadounidense y los índices bursátiles, así como los rendimientos a largo plazo, se rompieron, lo que significa que el dólar se negoció muy por debajo de los niveles que implicaban los diferenciales de tasas de interés estándar frente a otras monedas de mercados desarrollados.

Como resultado, las divisas con superávit por cuenta corriente mostraron un mejor desempeño frente al dólar tras los anuncios de aranceles, lo que sugiere que los inversores internacionales buscaron cubrir su exposición al dólar.

Esto es consistente con los datos de flujos de fondos que muestran que los inversores europeos fueron vendedores netos de acciones estadounidenses en el primer trimestre y a comienzos del segundo.

El aumento de la interferencia política en el proceso de toma de decisiones de la Fed pesará sobre el dólar

Lo que estamos observando es que la mayoría de los niveles de cobertura cambiaria institucional estaban en niveles históricamente bajos antes del anuncio de aranceles por parte de Trump, y las rupturas significativas de correlación mencionadas anteriormente sugieren que los inversores institucionales probablemente adoptarán ahora un enfoque diferente en la construcción de carteras.

Esto significa que las decisiones sobre cobertura de divisas probablemente se convertirán en una preocupación principal, y no secundaria.

Otro tema importante en el radar de los inversores son los recortes de tasas de interés en EEUU y la independencia de la Reserva Federal. Trump no ha ocultado su deseo de reemplazar o destituir al presidente de la Fed y su interés en que la entidad reduzca significativamente las tasas de interés.

Desde un punto de vista legal, destituir a Powell es extremadamente difícil, y creemos que si Trump hubiera podido hacerlo, ya lo habría hecho. Por lo tanto, sospechamos que cuando se nombre un nuevo presidente de la Fed más adelante este año, el mercado probablemente obtendrá una mayor claridad sobre el alcance de los futuros recortes de tasas. Esto probablemente limitará la debilidad agresiva del dólar.

Sin embargo, creemos que el aumento de la interferencia política en el proceso de toma de decisiones de la Fed pesará sobre el dólar y generará riesgos al alza para los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo.

Se ha hecho evidente que la retórica arancelaria ha chocado con la realidad económica

Es importante destacar que hay tres candidatos prominentes para reemplazar a Powell: Hassett, Warsh y Waller. Cada uno ha enfatizado la necesidad de reducir las tasas de interés, argumentando que el mercado laboral estadounidense se ha estancado y que la Fed no necesita esperar un mayor deterioro.

Waller ha señalado que la inflación relacionada con los aranceles será un evento único, no un fenómeno recurrente o acumulativo, lo que significa que la Fed debería mirar más allá de cualquier repunte general de la inflación en los próximos meses.

En este sentido, cualquier aumento a corto plazo de la inflación en EEUU probablemente pesará sobre el dólar, ya que implica una caída en las tasas de interés reales.

Se ha hecho evidente que la retórica arancelaria ha chocado con la realidad económica. La administración Trump pretende cerrar rápidamente los déficits comercial y por cuenta corriente de EEUU en los próximos años por diversas razones.

Desde un punto de vista económico, cualquier contracción rápida de estos déficits será compensada por una caída en la cuenta de capital—lo que implica salidas de capital desde EEUU.

El BCE ha recibido con agrado la apreciación del euro desde principios de año

Esto es tautológico: una cosa lleva inevitablemente a la otra. Como resultado, es de esperar que más salidas de capital conduzcan a un dólar estadounidense más débil con el tiempo. La administración Trump no ha ocultado su deseo de un dólar más débil, y sospechamos que la valoración de la moneda se convertirá en parte de los acuerdos bilaterales de comercio que se avecinan.

El BCE ha recibido con agrado la apreciación del euro desde principios de año, ya que ayuda a reducir los efectos de la inflación importada en la economía de la eurozona. Sin embargo, el BCE podría mostrarse cada vez más preocupado si el EUR/USD se acerca al nivel de 1,25.

Dicho esto, cabe señalar que las empresas europeas se mantuvieron competitivas incluso cuando el EUR/USD se negoció en 1,40 y 1,50 en el pasado. El problema esta vez es que la demanda china de importaciones es limitada, lo cual podría restringir la tolerancia del BCE a un euro significativamente más fuerte.

En conclusión, las políticas de la administración Trump han provocado un debilitamiento del dólar estadounidense desde su valoración récord antes de su toma de posesión a mediados de enero. Los aranceles fueron parte de una política general que ha acercado a EEUU a un escenario de estanflación, lo cual siempre es tóxico para cualquier divisa.

Incluso teniendo en cuenta la corrección del dólar, creemos que hay margen para una mayor debilidad del USD en los próximos trimestres, y los inversores no deberían descartar una continuación del movimiento ascendente del EUR/USD hacia niveles cercanos a 1,25.

*** Peter Kinsella es jefe global de Estrategia de Divisas en UBP.



