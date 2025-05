La IA y su impacto en los Comités de Dirección: un cambio estratégico inevitable

Al igual que en los niveles de gobierno analizados en estudios previos, la inteligencia artificial (IA) está generando transformaciones profundas en los comités de dirección de las empresas. Gracias a la capacidad de procesar y analizar grandes volúmenes de datos, los directivos pueden tomar decisiones más informadas y mejorar la eficacia en la gestión empresarial. No obstante, su implementación también plantea desafíos en términos de capacitación, adaptación organizativa y gestión de riesgos.

La IA en la toma de decisiones del Comité de Dirección

Uno de los impactos más notorios de la IA en los comités de dirección es la mejora en la capacidad de toma de decisiones. Según nuestro estudio "Cómo la IA está cambiando el liderazgo de la empresa: desde el Consejo de Administración hasta el Comité de Dirección", un 50,2% de los encuestados afirma que la IA ha mejorado significativamente la toma de decisiones, permitiendo un análisis más preciso y predictivo. Sin embargo, un 49,8% considera que aún tiene poco o ningún impacto en esta área, lo que sugiere que muchas empresas todavía no han logrado una integración efectiva de estas tecnologías.

Entre las áreas en las que la IA ha generado mayor impacto dentro del Comité de Dirección, destacan el análisis de datos y la generación de información (75,9%) y la automatización de procesos (56,7%). En menor medida, también se reconoce su influencia en el desarrollo de estrategias (20,7%) y la gestión de riesgos (19,5%). Estos datos reflejan que, si bien la IA ya está optimizando algunas funciones clave, aún hay margen de mejora en su aplicación estratégica.

La IA como pilar de la estrategia empresarial

La percepción sobre la importancia futura de la IA en la estrategia organizativa es clara. Casi un 60% de los encuestados considera que su impacto será muy alto o alto, mientras que solo un 8,8% le otorga un nivel de importancia bajo o muy bajo. Estos resultados están alineados con la visión de los CEOs y consejeros, quienes han identificado la IA como un factor clave para la competitividad y la innovación empresarial.

Sin embargo, el retorno de la inversión (ROI) de la IA sigue siendo un aspecto a mejorar. Un 39,5% de los comités de dirección no mide actualmente el ROI de las soluciones de IA aplicadas, lo que dificulta la optimización y justificación de su uso. La combinación de métricas financieras y cualitativas para evaluar el impacto de la IA se presenta como una estrategia fundamental para maximizar sus beneficios.

Capacitación y adaptación del Comité de Dirección

Para que la IA sea realmente efectiva, es crucial que los miembros del Comité de Dirección cuenten con formación adecuada en esta tecnología. Según nuestro estudio, un 11,1% de los encuestados recibe formación específica en IA de manera regular y un 32,2% de manera ocasional. Sin embargo, un 34,5% aún no ha recibido formación, aunque ya se ha planificado su desarrollo en muchas de estas empresas. Esto indica que, aunque existe conciencia sobre la necesidad de capacitación, aún queda un largo camino por recorrer.

Además, la IA no solo afecta la forma en que se toman decisiones, sino también la dinámica de comunicación y colaboración dentro del Comité de Dirección. Un 64,4% de los encuestados afirma que la IA no ha tenido impacto en este aspecto, mientras que un 29,9% cree que ha mejorado moderadamente la comunicación. Estos resultados sugieren que la IA aún no ha sido plenamente aprovechada para mejorar la interacción y eficiencia en las reuniones de dirección.

Los desafíos de la IA en los Comités de Dirección

A pesar de sus múltiples ventajas, la adopción de la IA conlleva importantes desafíos. Uno de los principales es la falta de habilidades y capacitación en su uso, señalada por un 58,6% de los encuestados como una barrera significativa para su integración. La resistencia al cambio es otro obstáculo frecuente, identificado por un 39,1% de los participantes en nuestro estudio.

Otro reto clave es la confianza y transparencia en el uso de la IA. McKinsey & Company advierte que muchas empresas aún no están completamente preparadas para mitigar los riesgos asociados con la IA generativa, como la inexactitud de los datos y las vulnerabilidades de ciberseguridad. Además, solo un 21% de las empresas encuestadas cuenta con políticas establecidas para regular el uso de la IA generativa, y un 32% está abordando los riesgos de imprecisión. Esto pone de manifiesto la necesidad de desarrollar normativas internas que permitan un uso responsable de la IA en la toma de decisiones estratégicas.

Ética y responsabilidad en la implementación de IA

La implementación ética de la IA es un aspecto crucial que los comités de dirección no pueden ignorar. Organizaciones como OdiseIA trabajan activamente en la evaluación y promoción del uso responsable de la IA, asegurando que se adopten prácticas que minimicen los riesgos éticos y sociales. Nuestro estudio revela que un 47,1% de los ejecutivos de comités de dirección se sienten solo algo preparados para abordar estos desafíos, mientras que un 17,6% se siente poco preparado y un 3,1% nada preparado. Esto subraya la importancia de reforzar la formación en aspectos éticos y jurídicos relacionados con la IA.

Tendencias futuras: el futuro de la IA en los Comités de Dirección

Las tendencias futuras en IA más relevantes para los Comités de Dirección incluyen el análisis predictivo y el big data (76,6%), la IA colaborativa (46,4%) y la automatización avanzada de decisiones (41%). Estas tecnologías permitirán optimizar la gestión empresarial y facilitar la anticipación de cambios en el mercado, consolidando a la IA como una herramienta clave para la dirección estratégica.

Conclusión: un nuevo modelo de liderazgo empresarial

La inteligencia artificial ya está transformando los comités de dirección, impulsando la toma de decisiones basada en datos y la automatización de procesos clave. Sin embargo, su adopción también requiere una mayor capacitación, la implementación de políticas de gobernanza adecuadas y un enfoque ético en su uso.

Desde Parangon Partners, trabajamos con los principales CEOs y Consejos de Administración para facilitar esta transición hacia una gestión más eficiente e innovadora. La IA no es solo una herramienta tecnológica, sino un motor de cambio que está redefiniendo el liderazgo empresarial y la estrategia organizativa. Aquellas empresas que sepan adaptarse a este nuevo paradigma estarán mejor posicionadas para afrontar los desafíos del futuro y liderar en un entorno cada vez más digitalizado y competitivo.

*** Antonio Núñez y Javier García Prieto son socios de Parangon Partners y coautores del Estudio "Cómo la IA está cambiando el liderazgo de la empresa: desde el Consejo de Administración hasta el Comité de Dirección"