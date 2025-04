"En febrero de 2025, el Gobierno de España llevó a cabo una histórica condonación de deuda, asumiendo un total de 83.252 millones de euros de las comunidades autónomas.

Esta medida, aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, busca aliviar la carga financiera de las autonomías y promover la estabilidad fiscal del país. Sin embargo, el traspaso ha reavivado las preocupaciones sobre el riesgo moral, una

cuestión señalada por las agencias de calificación.

El riesgo moral ocurre cuando los actores económicos toman decisiones arriesgadas, sabiendo que las consecuencias negativas serán asumidas por otros. En este caso, las agencias como Moody’s y Fitch han advertido que la transferencia de deuda podría incentivar a las comunidades autónomas a aumentar su endeudamiento, confiando en

que el Estado se hará cargo de las consecuencias.

Según Fitch, la deuda pública total de España, que superó el 115% del PIB en 2024, podría seguir creciendo si no se implementan medidas para contener este comportamiento. Este es el motivo fundamental por el que las agencias de calificación han señalado que estos traspasos, aunque no cambian la deuda total del Estado, podrían afectar a la calificación crediticia de España.

Como conclusión, aunque el traspaso de deuda busca garantizar la estabilidad económica de las autonomías más vulnerables, las agencias de calificación han destacado el riesgo moral asociado. Para evitar consecuencias negativas en el futuro, es esencial que el Gobierno central refuerce la disciplina fiscal autonómica y gestione cuidadosamente el aumento de la deuda pública".

La IA presenta una gran potencialidad, pero también un gran riesgo

¿Les ha gustado lo escrito hasta ahora? Pues siento desilusionarles, porque lo ha escrito un motor de Inteligencia Artificial (IA). No he tardado más de un minuto en completar toda la operación. Le he pedido que me escriba un artículo relacionado con el traspaso de deuda española y la opinión de las agencias de calificación al respecto.

Posteriormente, he tenido dos interacciones, "hazlo mucho más corto" y "pon algún dato". La idea era hablar sobre el concepto económico "riesgo moral" y relacionarlo con el traspaso de deuda, como han hecho las agencias de calificación, pero, dado que he estado realizando un curso de tecnología avanzada, me parecía interesante ver la utilidad de los motores de IA para actuar como articulistas.

La verdad es que es sorprendente. Lo he probado con cuatro motores distintos -ChatGPT (Sam Altman), Gemini (Google), Copilot (Microsoft) y Grok (Elon Musk)- y en todos ellos los artículos son magníficos. Pueden ser muy largos o muy cortos, en función de lo que solicites, y la redacción es muy buena. Incluso son capaces de generar opinión, si así lo solicitas, y una vez generado el texto puedes solicitar modificaciones.

¿Qué significa esto para el futuro del periodismo y de muchas otras profesiones? Pues, como con casi todas las revoluciones, y esta claramente lo es, la IA presenta una gran potencialidad, pero también un gran riesgo.

Algunas ventajas son claras, como automatizar tareas rutinarias, llámense artículos repetitivos basados en datos. Por ejemplo, resumir los datos macro y de mercado más importantes de la semana pasada. Un ejercicio que realizo muchas veces y genera un informe muy bueno y completo.

La velocidad en la publicación, por la agilidad y capacidad para el tratamiento de datos, así como la mayor capacidad de investigación, serían otras de las ventajas de las que deberían aprovecharse los periodistas.

Hacer demasiado dependiente al ser humano de la tecnología puede implicar que con el tiempo es probable que se reduzca la creatividad

Entre los riesgos podríamos seleccionar los sesgos. Los datos con los que trabajan los motores presentan sesgos, algo muy habitual, o no son los suficientemente amplios y completos y, por tanto, los resultados adolecerán del mismo problema.

Lo que en estadística se conoce como correlaciones espurias: correlaciones estadísticas entre dos variables que son fruto de la casualidad o cuando la conexión no es directa entre ellas, sino por una variable tercera.

La IA puede generar información nueva incorrecta dados los sesgos con los que se ha alimentado. A su vez, hacer demasiado dependiente al ser humano de la tecnología puede implicar que con el tiempo es probable que se reduzca la creatividad.

La pérdida de empleo en ciertos sectores será otro de los grandes inconvenientes, aunque seguramente se creará otro tipo de empleo relacionado con la nueva tecnología, pero al ser tan transversal la revolución, la reinserción laboral de gran parte de los colectivos afectados será todo un reto.

Dicho todo lo anterior, la regulación va a ser clave para mitigar los riesgos de la IA y maximizar sus beneficios. "¿Quién escribe lo que leemos?" puede que sea la pregunta que nos hagamos a

partir de ahora.

*** Pedro Mas Ciordia es director general de Santander Private Banking Gestión.