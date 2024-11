“You work hard, you went hungry, now the taxman is out to get you” Rick Nielsen.

Los impuestos altos nunca han sido una herramienta para reducir la deuda, sino para justificarla. Los socialistas te cuentan que tenemos que pagar más impuestos si queremos un estado de bienestar, que es otra mentira.

Si al socialismo le preocupase lo más mínimo el estado de bienestar no gastaría 10.000 millones de euros en Transición Ecológica, 5.000 en Agenda 2030 y casi 5.000 en Asuntos Económicos. Lo que ocurre es que acuden a la amenaza y la extorsión.