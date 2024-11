“Quien se empeñe en darle una pedrada a la luna no lo logrará, pero acabará sabiendo usar la honda” (proverbio árabe).

En su reciente informe The next big arenas of competition, McKinsey identifica 18 áreas del futuro que podrían transformar la economía mundial y generar entre 29 y 48 billones de dólares de ingresos para 2040: comercio electrónico, software y servicios de IA, computación en la nube, vehículos eléctricos, publicidad digital, semiconductores, vehículos autónomos compartidos, industria espacial, ciberseguridad, baterías, construcción modular, streaming, videojuegos, robótica, biotecnología industrial y de consumo, movilidad aérea, fármacos antiobesidad y centrales de fisión nuclear.

Hoy destacaré los gráficos que me han parecido más interesantes de dicho estudio de más de 200 páginas. Para empezar, veamos de un plumazo el potencial estimado para dichos nichos de cara al futuro: