Siete aspectos a tener en cuenta sobre los valores tecnológicos

Las acciones tecnológicas han caído desde mediados de julio. Está teniendo lugar una rotación sectorial. Y esto sucede después de un rally casi sin precedentes que ha tenido lugar desde octubre de 2023 y que ha dado lugar a un máximo histórico detrás de otro. El ánimo ahora es más contenido: no obstante, la oportunidad de crecimiento en el sector permanece intacta.

La percepción de los inversores cambió a mediados de julio, más precisamente después del informe de inflación del 11 de julio de 2024, que dejó claro que la inflación caía más rápido de lo esperado, abriendo la puerta a la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos antes de lo esperado. Surgió, por tanto, el momento oportuno para recoger beneficios en acciones de las grandes tecnológicas y reinvertirlos en los potenciales ganadores del nuevo ciclo de recortes de tipos, principalmente pequeñas cotizadas y valores ‘value’.

Desde nuestro punto de vista, no obstante, esta explicación se queda corta. Los siguientes puntos tienen un papel relevante en la fase actual del mercado y explican, al menos en parte, la debilidad temporal de las 'Siete Magníficas'.

1.- Tasas de crecimiento históricas difíciles de mantener

Aunque las 'Siete Magníficas' fueron capaces de obtener un crecimiento récord de los beneficios del 31% en 2023, en los próximos trimestres se espera un crecimiento normalizado de “sólo” el 20%. Al mismo tiempo, el crecimiento en las ventas está descendiendo, en algunos casos hacia el 10%, que continúa siendo una cifra muy sólida dado el tamaño de estas compañías pero queda lejos de las tasas del ‘boom’ de los últimos 12 meses.

2.- Consumo débil en EEUU después de un buen 2023

El consumo en EEUU, habitualmente citado como una fuente de confianza, está mostrando cada vez mayor debilidad. Esto se refleja en los fundamentales y también, muy claramente, en los resultados anuales de las compañías que más activas son en consumo cíclico y no cíclico. El denominado efecto ‘downtrading’, la tendencia del consumidor a buscar alternativas para intentar abaratar la cesta de la compra, está ampliamente aceptado. Además, las tasas de impago relacionadas con el consumo de tarjetas de crédito y préstamos para financiar la compra de automóviles se han duplicado recientemente y se encuentran en niveles de 2011.

Esto es relevante para el mercado en su conjunto y especialmente para los sectores ligados al consumo, pero el actual avance de las grandes tecnológicas se caracteriza más bien por su naturaleza B2B. En otras palabras: sectores prometedores como el de semiconductores y el de servicios en la nube no dependen necesariamente del ánimo del consumidor final.

3 - ¿Se puede extraer beneficio económico de la inteligencia artificial (IA) tan rápidamente como se espera? ¿Cuánta paciencia tienen los inversores?

Desde el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI en marzo de 2023, la IA ha sido el tema dominante en el mercado bursátil estadounidense y mundial. Las principales beneficiarias son las empresas que han logrado posicionar sus productos y servicios en la cadena de valor de la IA, ya sea la nube, los componentes para semiconductores, los equipos de fabricación de semiconductores, la capacidad de los servidores o la ciberseguridad.

No obstante, los inversores se muestran cada vez más impacientes. ¿Serán realmente rentables las impresionantes inversiones realizadas por la industria tecnológica y, en particular, por los llamados hiperescaladores? Por si eso no fuera suficiente, los tipos de interés actualmente más elevados obligan a pensar de nuevo en los costes de oportunidad. Cada año que estas inversiones no generan beneficios, los inversores podrían obtener una rentabilidad de entre el 3% y el 5% en el mercado de bonos, y con un riesgo significativamente menor.

4 - ¿Crecimiento a un precio “razonable”?

Naturalmente, el auge de la IA provocó una subida sin precedentes de determinados valores tecnológicos. Las 10 mayores empresas representan actualmente más del 35% del S&P 500, una concentración histórica e inusualmente elevada. Las valoraciones se han disparado, alcanzando en ocasiones 30 veces los beneficios de los próximos 12 meses (ratio precio/beneficios). La media histórica de 30 años del S&P 500 es de 16,7 veces.

Sin embargo, incluso dentro de las 'Siete Magníficas' hay enormes diferencias: las valoraciones de Meta y Alphabet tienen un PER por debajo de 23, mientras que el de Tesla es de 77.

Al mismo tiempo, las valoraciones de algunas empresas tradicionales sin nada que ver con la IA son en algunos casos significativamente superiores a la experiencia histórica (industria +26%, sanidad +27%, finanzas +21%), por lo que, si bien la "sobrevaloración" de los valores tecnológicos existe claramente, también se aplica a otros sectores.



5 - Nunca hay suficientes valores tecnológicos en una cartera, ¿verdad?

Por un lado, el tamaño de las 'Siete Magníficas' significa que difícilmente pueden estar sobreponderadas por los gestores de activos tradicionales en carteras diversificadas. En consecuencia, la mayoría de los gestores de renta variable estadounidense, que suelen tener una diversificación más amplia, obtuvieron resultados inferiores a los de sus índices de referencia en 2023. (Fuente: S&P Global, a 31 de diciembre de 2023).

Por otra parte, los gestores de fondos mundiales han tenido la percepción de que apostar por las 'Siete Magníficas' ha sido la operación más concurrida todos los meses desde abril de 2023. Por lo tanto, el potencial de retroceso en caso de cambio de percepción era igualmente alto.

6 - No toda la tecnología es igual

Dentro del sector tecnológico, existen modelos de negocio prometedores diferentes a los de las 'Siete Magníficas' y de compañías con diversas capitalizaciones que se están beneficiando de tendencias cíclicas o estructurales. Recientemente, algunos proveedores de servicios de pago, fabricantes de chips y fabricantes de hardware, entre otros, han registrado excelentes cifras. Por lo tanto, sigue mereciendo la pena buscar activamente empresas atractivas e innovadoras en el sector tecnológico.

7 - Cambio previsto de los tipos de interés a partir de septiembre de 2024 y sensibilidad del sector tecnológico a los tipos de interés

Aunque la "duración" suele ser un término del mundo de la renta fija, la renta variable también presenta una sensibilidad resistente a los niveles de los tipos de interés. Esto es intuitivamente comprensible en el caso de los valores bancarios y financieros, que logran beneficios directamente en función de la curva de rentabilidad. Sin embargo, también existe una correlación empíricamente verificable en el caso del sector tecnológico.

Así pues, si los inversores esperan que la Reserva Federal inicie un ciclo de recorte de tipos en septiembre (respaldado por tendencias similares en el resto del mundo, a excepción de Japón), ello debería proporcionar cierto viento de cola al sector tecnológico.

Conclusión: una rotación sectorial ha provocado recientemente importantes distorsiones en el mercado bursátil, pero la explicación aceptada en general se queda corta, en nuestra opinión. Más bien, las empresas relacionadas con la IA están llegando a una fase en la que no sólo están disminuyendo las tasas de crecimiento, sino que también se está poniendo lentamente a prueba la paciencia de las empresas. Seguimos convencidos de que el sector tecnológico ofrece atractivas oportunidades de crecimiento, pero en la fase actual también fuera de las 7 Magníficas.

*** Oleg Schantorenko, CFA, CAIA, gestor de carteras de clientes y especialista en ESG de DJE Kapital.