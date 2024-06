“A la hora de predecir los movimientos de la bolsa, hay dos tipos de personas: las que no pueden hacerlo y las que saben que no pueden hacerlo. Es más seguro y rentable estar en el segundo grupo” (Terry Smith).

Las family offices (oficinas de gestión de patrimonios familiares) son las plataformas de inversión dedicadas a llevar íntegramente los grandes patrimonios: inversiones financieras, inmobiliarias y empresariales, fiscalidad, sucesión, planificación global, etc. Son las encargadas de gestionar en general un único grupo familiar con elevado patrimonio, casi siempre superior a 100 millones de dólares.

El banco suizo UBS presentó hace poco su Informe global de family offices. El estudio reúne los conocimientos de 320 family offices unifamiliares en siete regiones del mundo representando a familias con un patrimonio neto promedio de 2.600 millones de dólares y cubriendo más de 600.000 millones de riqueza.

El informe de 2024 muestra que se cumplieron los cambios en la asignación estratégica de activos previstos en 2023: para reequilibrar las carteras, las asignaciones a renta fija de mercados desarrollados aumentaron en la mayor cantidad observada en cinco años. Además, las asignaciones inmobiliarias disminuyeron en un momento en que los precios de los bienes raíces comerciales en algunas regiones han corregido. Sin embargo, las family offices no esperan implementar cambios tan grandes este año.

Contrariamente a lo que la gente suele pensar, tan sólo el 10% del patrimonio de estas grandes fortunas está invertido en inmuebles, situándose todo lo demás en activos financieros principalmente:

En los próximos cinco años, se planea incorporar acciones de mercados desarrollados en la asignación de activos:

Con las empresas tecnológicas estadounidenses liderando la revolución de la inteligencia artificial generativa, las asignaciones de activos parecen seguir inclinadas hacia América del Norte. Sin embargo, si analizamos los datos en profundidad, dependen de la ubicación, ya que las family offices estadounidenses, europeas y suizas prefieren sus mercados locales:

De cara a los próximos cinco años, más de un tercio de las family offices planea aumentar las asignaciones a Norteamérica (38%) y Asia-Pacífico (35%):

Así como las carteras equilibradas parecen volver a estar de moda, también lo hace la gestión activa. En un contexto de rápidos cambios tecnológicos, expectativas cambiantes sobre los tipos de interés y un crecimiento desigual, la mayor dispersión de los rendimientos ofrece oportunidades para la gestión activa.

Casi cuatro de cada diez family offices (39%) a nivel mundial afirman que actualmente dependen más de la selección de gestores y/o de la gestión activa para mejorar la diversificación de la cartera, un 4% más que en 2023. La renta fija de corta duración y alta calidad es la segunda estrategia más popular (35%). Por último, un tercio (33%) de las family offices utilizan hedge funds para la diversificación.

No es de extrañar esta búsqueda de gestión activa teniendo en cuenta también el auge en los últimos años de la gestión indexada y la excesiva concentración de las “Siete Magníficas” en el S&P 500:

Desde una perspectiva temática, era de esperar que la inteligencia artificial generativa sea el tema de inversión más popular, ya que más de tres cuartas partes (78%) de las family offices afirman que es probable que sea un área de inversión en los próximos dos o tres años. La siguen de cerca la tecnología sanitaria (70%) y la automatización y robótica (67%).

Existen diferencias regionales relacionadas con los sectores con mayor presencia a nivel nacional. El 83% de las family offices estadounidenses afirman que es probable que inviertan en IA, mientras que el 76% de las suizas es probable que lo hagan en tecnología sanitaria:

Las family offices están preocupadas por el peligro de un gran conflicto geopolítico, tanto a corto como a medio plazo. En los próximos 12 meses, igualmente les inquietan la inflación y una corrección en el mercado inmobiliario. En un horizonte de cinco años, también consideran los altos niveles de deuda como un riesgo principal:

La inversión en capital riesgo prefieren canalizarla a través de fondos, mientras que la inmobiliaria optan por hacerla de forma directa:

El 57% de los costes en los que incurren las family offices son internos (estructura), el resto son externos (bancos, gestoras de fondos, etc.):

Yo invierto disciplinadamente todos los meses, cobro e invierto del tirón para beneficiarme con el tiempo de la magia del interés compuesto. Como suelo decirle a un buen amigo, cuando la bolsa baja, disfruto porque compro más barato, y cuando la bolsa sube, disfruto porque veo como crece mi patrimonio.

Si estás sufriendo fuertes pérdidas, no te salgas, todo se revierte, pero no tengas bolsa muy suave en estos momentos si tienes que recuperarte de caídas abultadas: no puedes bajarte de un Ferrari y pretender volver al origen con una bicicleta en el mismo lapso de tiempo.

Warren Buffett dijo en una ocasión: “Continuarás sufriendo si reaccionas emocionalmente a todo lo que te dicen. El verdadero poder consiste en sentarse y observar con lógica. El verdadero poder es el autocontrol. Si las palabras te dominan, todos pueden controlarte. Respira y deja que las cosas pasen”.