El mercado no ha descontado todas las buenas noticias

Quienes se han perdido la fuerte subida que han tenido las bolsas dicen que ya no merece la pena invertir. Que ya están descontadas todas las buenas noticias. Un análisis más detallado - y objetivo – pone en duda esta afirmación.

La mejor noticia para las bolsas sería que bajen los tipos de interés. Especialmente si los baja la Reserva Federal de los EEUU Y es cierto muchos inversores lo dan por hecho, pero ¿son todos? ¿Está descontado en todos los sectores? ¿Y en todos los países?

Así que, como dijo alguien, “confía pero verifica”: vamos a verificar si los datos confirman eso de que todo el mundo lo sabe y lo da todo por descontado.

En el sector tecnológico tiene sentido decirlo. Primero, porque es uno de los sectores más sensibles a la evolución de la política monetaria. Segundo, por la fuerte subida que ha tenido el NASDAQ. Que ciertamente se debe a que sus empresas son las primeras beneficiarias de la llegada de la IA, pero también a la expectativa de bajada de tipos. Y, tercero, por las valoraciones. Estamos hablando de un PER sobre beneficios a 12 meses de 22 veces, muy superior a las 15,35 veces del SP 500 “Equally weighted”, en el cual se asigna en el SP 500 el mismo peso a todas las empresas y se reduce así el de la tecnología. Sí que es posible que la tecnología ya haya descontado todas las buenas noticias, pero a tenor de las valoraciones no es el caso en el resto de sectores, que están incluso por debajo de la media histórica.

Podría incluso discutirse que la tecnología esté cara. El PER a 12 meses actual del NASDAQ es de 22,70 veces, es decir, en la media histórica. Y otro dato interesante: el PER del SP 500 ha bajado un - 12% respecto a donde estaba hace un año. Y eso incluye al sector tecnológico, que supone aproximadamente la mitad del índice. ¿Y cómo es posible, se preguntarán algunos, con lo que ha subido el SP 500? Pues muy sencillo: porque también han aumentado mucho los beneficios de las compañías y el PER relaciona el precio de una empresa (numerador) con sus beneficios (denominador).

Pero volvamos al resto del mercado, ese que no incluye al sector tecnológico. Habría que remontarse al año 2000 o a 1967 para encontrar un momento en el que la revalorización del sector tecnológico haya superado por tanto al resto del SP 500, lo que refuerza el planteamiento anterior.

Y lo mismo se puede decir de la subida bursátil: mientras que las 50 mayores empresas del NASDAQ han subido un 42% en los últimos 12 meses, el índice SP 500 “Equal Weighted” ha subido un 18% Y si elimináramos totalmente las grandes empresas tecnológicas, la subida sería todavía menor. Especialmente si eliminamos del cálculo a las “siete magníficas”.

Ahora bien: las bajadas de tipos afectan positivamente a todas las empresas (salvo que carezcan de ningún tipo de endeudamiento, lo cual es muy raro). Y a tenor de los datos anteriores, el impacto positivo de un ciclo de bajadas de tipos no se ha reflejado todavía en las cotizaciones del conjunto del SP 500. Y mucho menos en el Dow Jones o en las pequeñas y medianas compañías. Más que salir del mercado lo que hay que hacer es detectar qué empresas y sectores no tecnológicos serán los principales beneficiarios del proceso de bajada de tipos cuando sea inminente.

Y lo mismo se puede decir por países. ¿O acaso piensan que está descontado en las economías emergentes la posibilidad de que afloje la presión que supone tener que competir con unos tipos de interés norteamericanos de más del 5%? ¿Y se imaginan hasta qué punto esa bajada de tipos en Norteamérica permitirá bajar tipos en otros países, con consecuencias muy positivas para esas economías? Y no lo digo como recomendación de compra - ya veremos -, sino como ejemplo de hasta qué punto influye en el mundo entero lo que ocurra con los tipos de interés en EEUU, cosa que también olvidan quienes dicen que ya está “todo” descontado. ¿En todos los países? ¿En todos los sectores?.

También se dice que ya está descontado el impacto de la llegada de la inteligencia artificial generativa a las empresas, que es la otra buenísima noticia que ha llegado al mercado. Ahí el error es todavía mayor, puesto que se da por hecho que la IA sólo beneficiará a las empresas tecnológicas, especialmente a las más grandes, que es como haber dicho hace 20 años que la llegada de los ordenadores personales o el acceso a Internet no beneficiaría al resto.

Las grandes revoluciones industriales son siempre revoluciones tecnológicas y suelen transmitirse a la cuenta de resultados en forma de incremento de productividad. No les quepa la menor duda de que ese incremento de productividad se irá “contagiando”. Y, vistas las subidas bursátiles y las valoraciones, es evidente que no ha sido descontado en todos los sectores.

Hay que tener cuidado con los cantos de sirena y las euforias bursátiles, pero también con la gente que se pierde la subidas (incluidos muchos profesionales). Generan un ruido negativo que muchas veces no se corresponde con los datos. Conviene recordar que en los mercados hay una fuerte carga emocional: la de la gente que está invertida y la de quienes se quedaron fuera (o recomendaron quedarse fuera a sus clientes). El posicionamiento afecta mucho a las opiniones y perjudica el análisis objetivo. Por eso son tan importantes los datos y el análisis riguroso.

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.