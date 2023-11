El rally de Santa Claus se adelantó este año

Los temores se disiparon: las llamas de Israel no se extendieron por Oriente Próximo y la calamidad del mercado energético no se vio afectada. Como consecuencia, no sólo han bajado los precios del petróleo, sino que la inflación en general se ha ralentizado.

Así, el IPC estadounidense bajó en octubre al 3,2% interanual desde el 3,7% del mes anterior. En cambio, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, subió al 4,0% desde el 4,1% del mes anterior.

Los mercados lo vieron como la luz al final del túnel en el ciclo de subidas de tipos. El entusiasmo hizo que el S&P 500 registrará su mayor subida diaria desde abril, y que los rendimientos de los bonos y el índice del dólar retrocedieran bruscamente.

Aun así, la Reserva Federal mantiene la cautela...

¿Qué más?

Aparte de los datos de inflación, también influyó la mayor inyección de fondos del PBOC en el sistema bancario desde 2016. Las esperanzas de un mayor crecimiento económico en China hicieron que se disparara la demanda de activos de riesgo.

Las esperanzas de un mayor crecimiento económico en China hicieron que se disparara la demanda de activos de riesgo

Por último, la "cobertura de cortos", así como los mensajes de los analistas, o más bien las perspectivas, ayudaron en parte. En concreto, Goldman Sachs declaró que espera que el S&P 500 alcance los 4.500 puntos a finales de año y suba un 8% el año que viene.

Todo perfecto, pero algo no cuadra

En medio de esta manía, muchos olvidaron que el final del ciclo de subidas de tipos no significa aún que se hayan resuelto todos los riesgos. Todavía hay problemas en la economía que podrían conducir al desastre.

El caos del mercado inmobiliario comercial estadounidense, la caída de la demanda de hipotecas y el aumento de las quiebras destacan en este sentido. Hasta que la Fed no empiece a recortar los tipos, seguirán acumulándose.

La cuestión no es si llegará a ser grave, sino cuándo. También conviene recordar que, por regla general, las caídas y las recesiones se producen, curiosamente, justo antes de un cambio en la orientación de la política monetaria.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.

