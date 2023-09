Los mercados alternativos como vía para el crecimiento empresarial

La desaceleración del crecimiento en los principales mercados continuos para los próximos dos años es un hecho confirmado en los últimos informes de importantes entidades financieras, como Moody´s, Morgan Stanley y KKR, entre otras. Este escenario deriva principalmente del entorno económico y geopolítico actual, caracterizado por altos niveles de inflación, incremento de los tipos de interés y una marcada volatilidad en los mercados financieros.

Es evidente que estas condiciones han impactado en las empresas e instituciones financieras, minando la confianza de los clientes y, por ende, afectando la actividad general de los mercados. Las startups y las empresas en etapas iniciales de crecimiento han sido especialmente vulnerables, en comparación con las empresas ya consolidadas. Cabe destacar que la forma en que estas circunstancias afectan a cada empresa en particular depende de su propia idiosincrasia y características individuales.

Sin embargo, frente a las dificultades ocasionadas por la quiebra de algunas instituciones financieras, los mercados alternativos o mercados juniors han emergido como una sólida alternativa a la financiación bancaria y como una plataforma para el crecimiento empresarial. Estos mercados han atenuado el impacto de las repercusiones en las startups, gracias a la creciente alineación de los reguladores con las iniciativas de la Comisión Europea, que buscan facilitar el acceso de inversores a empresas en desarrollo a través de estos mercados alternativos. Su objetivo es claro: movilizar los ahorros y transformarlos en inversiones en el tejido empresarial de la Comunidad Europea.

Es importante tener en cuenta que salir a cotizar en un mercado siempre es una herramienta para el crecimiento de una empresa, a diferencia de la percepción errónea en muchos casos que lo consideran como una meta en sí misma. Algunas empresas, como es el caso de Spotify, subrayan esta idea al no tocar la campana al salir a cotizar, entendiendo este gesto como un símbolo de un camino en progreso. Al margen de las estrategias de marketing, las empresas pueden utilizar los mercados con múltiples objetivos: impulsar el crecimiento mediante la recaudación de capital, diversificar las fuentes de financiación, facilitar movimientos corporativos como fusiones y adquisiciones, mejorar la imagen y la profesionalización, agilizar transiciones accionariales y recompensar a los empleados mediante opciones sobre acciones, entre otros beneficios.

Ahora surge la pregunta: ¿Cómo puede una empresa decidir si es el momento adecuado para salir a cotizar y hacerse pública? Cuando una compañía toma la decisión de hacerse pública, los inversores tienen la capacidad de determinar el precio de la compañía, es decir, el precio, no el valor. Si bien en los mercados continuos o senior la liquidez de la compañía es plena, los mercados juniores están diseñados para empresas en crecimiento y, por lo tanto, tienen requisitos de liquidez que van desde ninguna acción en circulación hasta un mínimo de 2,5 millones de euros de valor de la compañía, dependiendo del mercado. No obstante, esto permite a los líderes de la empresa controlar la liquidez y no perder el control de la empresa mediante herramientas como los pactos parasociales.

La decisión de salir a cotizar depende de diversos factores específicos de cada empresa. En primer lugar, se considera generalmente el estado del mercado de capitales, analizando las condiciones actuales, la estabilidad y la posible demanda para el producto que ofrecerán. Es fundamental realizar un análisis exhaustivo del desempeño financiero y operativo de la empresa, evaluando su trayectoria y perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo. Además, al igual que cualquier inversionista, es crucial evaluar si la empresa cuenta con un plan estratégico claro y una ventaja competitiva sostenible en su sector.

Si bien los requisitos regulatorios y los costos asociados han disminuido considerablemente gracias a la intervención de la Comisión Europea con medidas como el Listing Act, la empresa candidata debe evaluar el cumplimiento regulatorio y contar con los recursos y la capacidad necesarios para cumplir con estos requisitos.

La valoración también desempeña un papel clave. La empresa debe obtener una valoración adecuada que refleje su potencial y sus perspectivas de crecimiento. Rara vez el mercado perdona a aquellas empresas que no logran contener su ego al momento de la salida, y es por eso por lo que muchas han experimentado una corrección de valoración en relación a su situación real. Para lograrlo, es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de los fundamentos financieros de la compañía y buscar asesoramiento profesional para determinar un precio de salida a cotizar que resulte atractivo tanto para los inversores como para la empresa.

Recientemente, hemos tenido el placer de listar a Indexa Capital en BME Growth, trabajando previamente con ellos como su Asesor Registrado. Este caso ejemplifica cómo la preparación y la toma de decisiones a nivel de empresa pueden permitir el momento óptimo para salir a cotizar, generando atracción en el mercado y aumentando el precio de las participaciones.

En este caso, en términos de negocio, los fondos de inversión indexados, que replican el rendimiento de un índice específico, han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, al igual que la inversión pasiva, que continúa ganando terreno frente a la inversión activa. Las empresas de indexación están presenciando un aumento en la demanda de fondos pasivos, ya que los inversores buscan estrategias de inversión más sencillas y con costes más bajos.

Todo esto hace que los mercados alternativos sean particularmente atractivos para los inversores interesados en empresas en crecimiento o startups, generando una mayor demanda. En cuanto a la regulación, en este ejemplo, dado que están supervisados por la CNMV debido a su actividad, no representa un gran desafío.

En resumen, si bien existen diversas opciones, los mercados de capitales junior se presentan como la mejor vía para el crecimiento de las empresas incipientes, startups y todas aquellas con un plan de crecimiento claro.

***Blas Simón es CEO de Orbyn Capital Markets

