La trampa de la subida de tipos

Tras la rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos y de 10 bancos pequeños y medianos del país, el mercado bursátil estadounidense parece haber perdido la fe en las oportunidades de crecimiento.

Ni siquiera los datos de inflación de julio, por debajo de las expectativas, ayudaron a reavivar la tendencia alcista: en lo que va de agosto, el S&P ha caído más de un 3% y aún podría retroceder.

Basta con que los inversores se den cuenta de que once subidas consecutivas de los tipos de interés no pasarán en balde y no se evitará la recesión. Y por lo que parece, el momento no tardará en llegar.

Once subidas consecutivas de los tipos de interés no pasarán en balde

En primer lugar, los impagos de préstamos respaldados por bonos hipotecarios comerciales van en aumento. Aún no se trata de una catástrofe, pero la tendencia es pesimista sin decir preocupante.

En segundo lugar, a pesar del descenso de la inflación, la renta disponible de los ciudadanos no crece, a diferencia de la deuda de las tarjetas de crédito, que ha superado el billón de dólares.

Por último, la caída del índice de confianza de los constructores estadounidenses sugiere que los elevados tipos hipotecarios están haciendo retroceder a los compradores potenciales.

En cuanto a las perspectivas económicas internacionales, las noticias tampoco son las mejores. Por ejemplo, China no sólo no consigue reactivar el crecimiento, sino que se enfrenta al problema de la deflación.

Si el estímulo no funciona, la demanda de productos estadounidenses caerá, amenazando con reducir los beneficios empresariales, el PIB, etc. Pero eso no es lo peor.

La depreciación del yuan a mínimos de 15 años sugiere que el PBOC podría intervenir pronto. El problema es que anteriormente este tipo de medidas no han caído bien en los mercados.

Al hablar de las perspectivas de la revisión de la política monetaria, la última esperanza de los “toros”, Neel Kashkari, de la Fed de Minneapolis, afirmó que la inflación sigue siendo demasiado alta. De ahí la continua subida del índice DXY.

Dicho esto, no se descarta una nueva subida de tipos, lo que significa que los problemas mencionados no sólo no desaparecerán en los próximos meses, sino que podrían agravarse.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.

