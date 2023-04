¿Qué le ocurriría al FC Barcelona si cotizara en bolsa?

El equipo blaugrana se está enfrentado a lo que podría convertirse en la mayor crisis institucional de su historia. El pasado 15 de marzo, la Agencia Tributaria involucró al FC Barcelona y al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por unos pagos de 7,3 millones de euros cuando este estaba todavía en el cumplimiento de sus funciones.

La acusación se basa en la posibilidad de que estos pagos, realizados entre 2001 y 2018, fueran destinados a recibir unos arbitrajes “más favorables”, lo que, en caso de probarse, sería un claro intento de alterar la competición y, por lo tanto, un delito de corrupción deportiva. Desde el club han explicado que se trata de un servicio de “asesoramiento profesional” y que hay informes que lo demuestran.

El principal riesgo al que se enfrenta uno de los clubes más laureados de Europa es a una crisis reputacional que podría comprometer sus ingresos e incluso ser apartado de competiciones europeas. Los ingresos por publicidad y patrocinadores, con Spotify y Nike a la cabeza, superan los 250 millones de euros y representan cerca del 40% del total.

Le siguen los ingresos por derechos televisivos, con 160 millones; y los derivados por las participaciones de competiciones, que equivalen a cerca de 80 millones de euros. Estos últimos podrían verse afectados por la decisión de la UEFA, ya que su presidente afirmó que para ellos no ha prescrito nada y pueden sancionar de manera independiente. Respecto a la posible fuga de patrocinadores, hay antecedentes cercanos con los sucesivos casos de corrupción de la FIFA.

Este escándalo se produce en un momento en el que el Barcelona busca captar 1.500 millones de euros para remodelar su estadio e instalaciones deportivas. Sin embargo, las dificultades financieras y los temores de que esta situación afecte a sus ingresos han elevado el interés exigido al dinero que le prestarían a cerca del 6%.

El pasado verano el club hizo público una deuda total por valor de 1.350 millones de euros, así como unas obligaciones salariales que suponen el 103% de sus ingresos, lo que le han dificultado la inscripción de nuevos jugadores durante la presente temporada. Para devolver al equipo a la gloria, los actuales directivos han explorado diversas fuentes de ingresos, como la venta del 25% de los derechos de televisión durante los próximos 25 años por 400 millones o el 24,5% de Barca Studios por 100 millones de euros.

Aunque los que más sufren con estas situaciones son los aficionados al fútbol, los que responden por la mala gestión son los propietarios. En el caso del FC Barcelona, es uno de los pocos equipos que se rigen como Sociedad Anónima Deportiva, mientras que la gran mayoría de clubes pertenecen a inversores privados.

Algunos de ellos, incluso, cotizan en bolsa, como es el caso de la Juventus de Turín, el Manchester United, el Ajax de Amsterdam, el Borussia de Dortmund o el Benfica de Lisboa. La valoración de estos clubes está más expuesta a este tipo de incertidumbres, ya que se refleja directamente en el precio de la acción. A continuación, analizamos la respuesta de los inversores ante diferentes sucesos.

Juventus de Turín (Juve.IT)

Este podría ser el caso más parecido, ya que durante la temporada 2004-2005 varios equipos de la liga italiana fueron acusados de conspirar para influir en los resultados de los partidos mediante la asignación de árbitros “favorables”. Aunque en este escándalo estuvieron involucrados otros equipos, se demostró cómo dos de los directivos de la Juve fueron los principales culpables.

La vecchia signora fue despojada de sus dos últimos títulos de liga y descendió a segunda división con 30 puntos de castigo. La sentencia se publicó a mediados de 2006 y provocó una caída cercana al 70% desde los máximos anuales.

Juventus de Turín (Juve.IT) Fuente: xStation

Manchester United (Manu.US)

Tras la retirada de Alex Ferguson en el año 2013, los diablos rojos perdieron la hegemonía en el fútbol inglés, lo que les llevó a no clasificarse para la Champions League en la temporada 2016-2017 por primera vez tras dieciocho temporadas consecutivas. A pesar de ser uno de los clubes con mayor capacidad para generar ingresos, incluso cuando no gana títulos, el hecho de no jugar competiciones europeas afectó considerablemente al precio de su acción.

Durante la temporada 2016, los títulos del United llegaron a caer más de un 30% desde máximos, ya que hubo muchos ingresos que quedaron comprometidos. En primer lugar, los derechos televisivos y los propios de la competición, que al ser la más relevante, es la que mejor remunera a los equipos participantes. Y, en segundo lugar, las primas de sus patrocinadores, ya que muchos de ellos pagan en función de los resultados deportivos.

Manchester United (Manu.US) Fuente: xStation

Borussia Dortmund (BVB.DE)

Este caso es el más escabroso y nada tiene que ver con los dos anteriores, pero pudo haber tenido consecuencias fatales para la cotización de la compañía. En la temporada 2016-2017, el autobús del equipo alemán se dirigía a su estadio a jugar los cuartos de final de la Champions League cuando fue atacado por tres explosivos escondidos en unos arbustos. Aunque en un primer momento se especuló con que pudiera ser un ataque terrorista, posteriormente se demostró que el atentado estaba relacionado con intereses bursátiles.

El autor, un joven de 28 años, había comprado 15.000 opciones de venta del Dortmund con vencimiento a una semana con el objetivo de que las acciones se desplomaran. En un equipo de fútbol, los principales activos son los jugadores. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad y apenas tuvo repercusión en los mercados financieros.

Borussia Dortmund (BVB.DE) Fuente: xStation

***Joaquín Robles es analista de XTB.

