Sabemos lo que hicisteis al comienzo del año

Dicen que los primeros compases de un ejercicio bursátil suelen ser un buen indicador de lo que puede ocurrir el resto del año. De ser así, 2022 va a marcar un antes y un después en los mercados. Y en cualquier caso, siempre es interesante tomar nota de lo que ocurre al inicio del año, pues es un buen indicador de qué tipo de posiciones toma el mercado.

El primer hecho llamativo es el comportamiento del índice tecnológico Nasdaq. Ha sido el 'rey del mambo' en los últimos diez años, superando por goleada a cualquier índice general o sector. La grande finale fue en 2020, cuando gracias a los confinamientos todo aquello que llevara el apellido online era seguro ganador.

Pero hete aquí que empieza 2022 y el sector financiero gana ya un 5,4% mientras que 'el Lewis Hamilton de las bolsas', el Nasdaq, pierde un 4,5%. Y el índice Bloomberg de las no muy sostenibles materias primas gana un 2,5%. Hasta el decadente EuroStoxx 50 de la decadente economía europea se mantiene en positivo; probablemente por su nada decadente dividendo, pero esa es otra historia.

Rápidamente, llega el comentario fácil de las redes sociales: “¡No puede usted sacar conclusiones de lo que ocurra en unos días, lo importante son las tendencias!”.

Pues ahí van tendencias. El sector financiero y el de materias primas han superado al Nasdaq no en un día, sino en todo el año 2021. Y por dos dígitos, cosa que no recuerdo haber visto en muchísimo tiempo. Es más, por primera vez desde el año 2001, el S&P 500 supera al Nasdaq. Y eso es obviamente por la mejor evolución de la parte no tecnológica del índice.

Que no se animen demasiado quienes están atrapados en fondos 'de valor'

Antes de continuar, aclararé que, aunque algo tiene que ver, no es una cuestión de rotación de growth hacia value, sino más bien sectorial y relacionada con el cambio de ciclo económico y de la inflación. Vamos, que no se animen demasiado quienes están atrapados en fondos 'de valor'.

Pero donde realmente se ha visto un cambio fundamental al inicio del año es en los bonos. Y no es 'flor de un día'. Este 2021 ha sido el primer año en muchísimo tiempo en el que el precio de los bonos de medio y largo plazo ha acabado el año en negativo.

Especialmente, los estadounidenses, pero también los europeos. Algo que es muy llamativo si se considera que el Banco Central Europeo (BCE) sigue comprando bonos a mansalva. Y un dato interesante: el bono alemán empieza el año acercándose al 0% de rentabilidad por cupón. Y lleva tres años en rentabilidad negativa.

¿Estamos ante algo que tiene continuidad? Ya lo dije al inicio del año pasado: entrábamos en un lento proceso de rotación -que llamé la 'Gran Rotación'- que no significaba que la tecnología dejara de 'funcionar', pues seguimos en plena revolución digital. En su lugar, cedería los primeros puestos en el podio sectorial, como efectivamente ha ocurrido y está ocurriendo según escribo.

¿Significa esto que no hay que tener tecnología en las carteras porque van a subir los tipos de interés y además conviviremos con la Covid sin necesidad de confinamientos? ¿Y que este sector va a ser el más perjudicado por estos cambios?

La renta fija tendrá un respiro cuando conozcamos los estragos del absentismo provocado por ómicron en la economía

No tengo aquí espacio para entrar al detalle, pero creo que dentro del propio sector tecnológico habrá una rotación hacia subsectores donde todavía no se ha descontado su capacidad de crecimiento y salida de aquellos que todo el mundo sabe ya que pueden crecer y ganar mucho dinero. Y mantengo, por segundo año consecutivo, que la tecnología cederá el primer lugar del podio a otros sectores.

Con respecto a la renta fija, no tengo muchas dudas: salvo que aparezca una variante en la que no funcionen las vacunas y/o sea tan letal como las primeras, el precio de los bonos -y por lo tanto de los fondos de renta fija- seguirá cayendo. Seguramente tengan un respiro cuando conozcamos los estragos del absentismo provocado por ómicron en la economía, cierto, pero no un cambio de tendencia.

***Víctor Alvargonzález es asesor financiero independiente y socio fundador de Nextep Finance

Sigue los temas que te interesan