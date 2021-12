La resistencia a los antibióticos, una amenaza que podemos frenar

A día de hoy, conocemos cuáles son las principales amenazas para la salud. Cada día, se desarrollan multitud de estudios para poder lograr un tratamiento para curar enfermedades como cardiopatías o el cáncer. Sin embargo, los problemas para la salud de hoy no son los únicos a los que se destinan grandes esfuerzos. También se apuesta por la investigación y prevención de los retos futuros como la resistencia a los antimicrobianos.

La resistencia a los antimicrobianos (medicamentos que previenen y tratan infecciones, como los antibióticos, antifúngicos o los antivíricos) es la amenaza en cuestión. Cada año, las infecciones producidas por Bacterias Multi Resistentes se cobran la vida de 700.000 personas en el mundo y 35.000 en nuestro país [Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Registro hospitalario de pacientes afectados por las resistencias bacterianas, Madrid, 2018].

Se estima que para el año 2050 habrá más muertes relacionadas con superbacterias resistentes que causadas por el cáncer [O’Neill J. Review on Antimicrobial Resistance. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. Mayo 2016]. Serán entonces la principal causa de muerte en el planeta.

Los medicamentos antimicrobianos, especialmente los antibióticos, están entre los recursos médicos más necesitados. Su ausencia es un obstáculo para poder acceder a algunos de los principales avances de la medicina moderna, como por ejemplo cirugías mayores o tratamientos de quimioterapia contra el cáncer.

Para hacer frente a este reto, todos los agentes de la salud son fundamentales a la hora de abordarlo. Todos podemos aportar algo, desde las organizaciones públicas a las privadas, pero también la sociedad. En España, según una encuesta reciente realizada por Sepsis Alliance, solamente el 35% de la población sabe lo que son las resistencias antimicrobianas.

Por este motivo, las autoridades sanitarias españolas trabajan constantemente para concienciar sobre el uso de los antibióticos, especialmente mediante el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos. Aunque quede mucho camino por recorrer, se han conseguido grandes logros, como la mejora en el sistema de vigilancia del consumo de antibióticos en salud humana.

En el caso de la industria farmacéutica, también se destinan grandes esfuerzos a esta lucha. Nuestra industria juega sin lugar a dudas un papel relevante a la hora de reducir las resistencias a los antibióticos.

En 2016, más de 100 compañías de la industria farmacéutica, biotecnológica y de diagnóstico firmaron una Declaración sobre las resistencias antimicrobianas, que se presentó en el Foro Económico Mundial de Davos. En esa declaración se hizo un llamamiento a la acción colectiva para crear un mercado sostenible de antimicrobianos, vacunas y métodos diagnósticos, y fomentar el uso adecuado tanto de los nuevos antimicrobianos como de los existentes.

A día de hoy, en Pfizer, una de las compañías firmantes de dicha declaración, hemos mantenido nuestro compromiso con la investigación; nuestro trabajo se centra en el tratamiento y la prevención de las infecciones causadas por patógenos resistentes difíciles de tratar. Nos centramos en la investigación y desarrollo (I+D) de nuevos antimicrobianos, el uso apropiado de los mismos y la lucha contra las resistencias.

Hemos vivido recientemente que, en los grandes desafíos de la salud, la unión hace la fuerza. El reto que nos presentan las resistencias antimicrobianas no es una excepción y es imprescindible colaborar entre distintas instituciones.

Por ello, desde Pfizer España apoyamos desde hace años, junto con las Sociedades Científicas y Médicas y las Asociaciones de Pacientes, la Semana Mundial de la Concienciación del Uso de los Antimicrobianos, en línea con las recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Sanidad. Esta iniciativa tiene como fin incrementar la sensibilización social sobre las resistencias a los antimicrobianos, a través de campañas de información, fomentando la educación, la formación, y la concienciación de la población de un problema que nos concierne a todos.

The power is in our hands. Be a hero today and help save lives (El poder está en nuestras manos, sé un héroe hoy y ayuda a salvar vidas, en castellano) es el lema de la campaña de este año y no puede estar más acertado.

Las resistencias antimicrobianas solamente podrán frenarse si todos los agentes del sistema sanitario son conscientes de que tienen un papel clave, también la sociedad en general. Cada individuo puede marcar la diferencia con pequeñas acciones como lavarse las manos correctamente, el uso responsable de antibióticos o la vacunación [Organización Mundial de la Salud, Bacterias multirresistentes: por qué es necesaria una acción inmediata]. Es por ello por lo que frenar la resistencia antimicrobiana depende de cada uno de nosotros y está en nuestra mano colaborar para ello.

***Sergio Rodríguez es director general de Pfizer España.

