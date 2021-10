Los fabricantes de bourbon podrían enfrentarse a un problema importante

El estado de Kentucky se hizo famoso en todo el mundo gracias a dos cosas: Kentucky Fried Chicken y Bourbon. Curiosamente, a pesar de la crisis de coronavirus, tanto el restaurante de comida rápida como los fabricantes de whisky de maíz han conseguido buenos resultados este año.

Para ser más precisos, en el segundo trimestre de este año, la empresa Yum! Brands, Inc. (YUM), que opera las marcas KFC, Taco Bell y Pizza Hut, registró ingresos netos de 391 millones de dólares, o 1,29 dólares por acción, en comparación con 206 millones de dólares, o 67 centavos por acción, del año anterior. Las ventas en las mismas tiendas en todo el mundo aumentaron un 23% en el trimestre.

Junto con ello, Yum dijo que abrió 603 nuevas ubicaciones netas durante el trimestre y planea acelerar el ritmo de su expansión restableciendo sus objetivos de crecimiento a largo plazo. En comparación con la primera mitad de 2020, las ventas en KFC aumentaron un 35%, en Taco Bell un 24% y en Pizza Hut un 10%. Las ventas de los productos digitales de la compañía, por otro lado, crecieron un 35% a más de $ 5 mil millones.

En el caso de los productores de Bourbon, por primera vez en la historia Kentucky hay más de 10 millones de barriles de envejecimiento de bourbon y los destiladores establecen récords al llenar casi 2,5 millones de barriles en un solo año. El problema es que, en un par de meses, la industria podría enfrentarse a un aumento importante de los aranceles en Europa.

Según CNBC, se prevé que las destilerías de Kentucky paguen más de 33 millones de dólares en impuestos sobre el barril envejecido solo en 2021. Esa cifra es un 140% más alta que hace 10 años.

Además de los impuestos al barril envejecido, los destiladores de Kentucky deberán pagar aproximadamente 300 millones de dólares en impuestos estatales y locales y otros 1.800 millones de dólares en impuestos especiales federales sobre el alcohol.

Sin embargo, el principal problema para los destiladores no son tanto impuestos como los aranceles impuestos por China, México, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido en 2018 en respuesta a los impuestos por Estados Unidos sobre el acero y el aluminio.

Después de imponer aranceles del 25% al whisky estadounidense, las exportaciones a la UE, el mayor mercado de exportación de bebidas espirituosas, cayeron un 37% de 702 millones de dólares en 2018 a 440 millones en 2020, según el Consejo de Alcohol Destilado (DISCUS). Las exportaciones de bourbon al Reino Unido, el cuarto mercado más grande de whisky estadounidense, cayeron un 53% de 150 millones de dólares en 2018 a 71 millones en 2020.

Para empeorar las cosas los aranceles europeos sobre el whisky estadounidense podrían duplicarse al 50% en diciembre a menos que la administración Biden levante los aranceles sobre el acero extranjero impuestos por el ex presidente Donald Trump. Como resultado, MGP Ingredients, Inc. (MGPI), Eastside Distilling, Inc. (EAST), Brown-Forman Corporation (BF-B) podrian verse afectados.

