Por un país preparado para futuras adversidades

Incertidumbre. Esta es, probablemente, la palabra que mejor resume las primeras dos décadas del presente milenio. En apenas 20 años, se han tambaleado elementos que se daban por seguros y han emergido nuevos riesgos. En el espacio que ocupa, más o menos, una generación, el ciudadano medio ha visto cómo se zarandeaban sus certezas. La Covid-19 es el capítulo más reciente de este proceso. Todavía, en pleno siglo XXI, la humanidad es capaz de sentir el flagelo de una pandemia.

El seguro, por definición, está habituado a gestionar la incertidumbre. El seguro, por vocación, evalúa y mide los riesgos. Calcula su probabilidad. Anticipa. Predecir el futuro no es posible. No se puede vaticinar con precisión la llegada y extensión de una crisis sanitaria como la vivida.

Las pandemias, por naturaleza, no son asegurables. Son eventos sistémicos que afectan a todo el mundo al mismo tiempo. Por esta razón, no se pueden mutualizar. Pero lo que sí es posible, al menos, es preparar a una sociedad para hacerles frente. Lo que sí se puede hacer es dotarse de las herramientas e instrumentos necesarios para prevenir, en primera instancia; y, si esto no basta, por lo menos para mitigar y recuperarse con rapidez de una embestida de estas características.

La crisis de la Covid-19 ha reforzado el sentido de solidaridad entre los ciudadanos, las instituciones y la sociedad civil. El sector asegurador, al que tengo el honor de representar, ha participado en esa respuesta colectiva. Las aseguradoras hemos deseado ser parte de la solución. Por eso, hemos planteado una acción solidaria conjunta frente a la crisis sanitaria.

Desde la asociación del seguro hemos lanzado Estar Preparados (Para Estar Más Seguros), una iniciativa estratégica dirigida a concienciar a la opinión pública, promover la prevención y la investigación científica, además de paliar los efectos socioeconómicos y sanitarios de la pandemia. Para hacer todo esto realidad, 107 aseguradoras han aportado 28 millones de euros. Con este dinero el seguro quiere contribuir a superar la situación generada por la Covid-19 y mirar hacia el futuro con confianza.

Las aseguradoras hemos deseado ser parte de la solución. Por eso, hemos planteado una acción solidaria conjunta frente a la crisis sanitaria

La investigación científica es la principal defensa de la humanidad frente a la enfermedad. El coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de que el país cuente con el talento, las infraestructuras, el conocimiento y los medios científicos adecuados para hacer frente a una crisis sanitaria. Este es el motivo por la que el seguro ha querido apoyar a la ciencia española.

Las medidas desplegadas para contener los contagios por Covid-19 han tenido un elevado coste en términos sociales y económicos. La experiencia ha demostrado la necesidad de disponer de un entramado capaz de mitigar los efectos de esta pandemia en estos ámbitos.

Con el objeto de revertir la situación que ha generado la Covid-19 y favorecer la cohesión social, el sector asegurador ha decidido apoyar iniciativas que respaldan a colectivos especialmente vulnerables. Proyectos que contribuyen a mitigar los peores efectos de la crisis económica, que buscan apoyar a las personas que necesitan ayuda, facilitar el acceso a la educación, favorecer la inclusión social y promover el acompañamiento psicosocial, muy necesario por el impacto psicológico y emocional de la crisis sanitaria.

El sector asegurador quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía a través de esta tribuna para que, entre todos, nos hagamos conscientes de que podemos contribuir a enderezar la situación. El seguro quiere recordar que cada uno de nosotros, como ciudadano, como persona responsable, puede formar parte de la solución. Porque, además de la investigación científica y de las ayudas a proyectos sociales, es necesaria la colaboración de todos para superar el coronavirus. La concienciación y la sensibilización de las personas son fundamentales.

El seguro desea abrir un análisis colectivo sobre qué medidas podemos adoptar como país y como sociedad que nos ayuden a anticipar futuras crisis. Queremos abrir un diálogo, en definitiva, sobre las acciones que debemos llevar a cabo para Estar Preparados ante futuras adversidades. Porque a través de la prevención, de la preparación, de la reflexión, es cómo se pueden abordar los retos globales que acompañan al siglo XXI. Esta es la receta para convertirnos en una sociedad resiliente en el mundo hiperconectado, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.

Este es el llamamiento del sector asegurador a construir juntos un país preparado. Un país más seguro.

*** Pilar González de Frutos es presidenta de UNESPA.

Sigue los temas que te interesan