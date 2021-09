De Petra a Greta, el movimiento verde alemán

Esta semana he entrado a saludar a una joven profesora alemana del departamento de sostenibilidad. Llevaba bajo el brazo la excelente biografía que hizo Sara Parkin de Petra Kelly. He preguntado a la profesora si conocía a su compatriota fundadora de los verdes alemanes, no tenía ni idea. Por su descargo, he hecho el mismo ejercicio entre otros jóvenes académicos obteniendo el mismo resultado.

Me he dicho, de nuevo una mujer increíble, figura clave del eco feminismo europeo borrada de la historia. Este fin de semana hay elecciones en Alemania, las encuestas dan al partido verde alemán un tercer lugar. Si se confirma por primera vez el salto cualitativo de los verdes, pasando de la frontera del 20% de los votos, algo está empezando a cambiar. Y, para entender este largo camino de los verdes alemanes es primordial la figura de Petra Kelly, de la que el próximo año celebraremos el 30 aniversario de su muerte. En los años ochenta una parte importante del público alemán y europeo se rindió a su liderazgo carismático. Petra fue una de las fundadoras del partido verde alemán, y aportó su experiencia y sus emociones en el mundo de la política, quería hacer política de forma diferente, con ternura y con autenticidad. Lideró luchas muy populares contra la instalación de misiles nucleares en Europa, o pidió un Tíbet libre. Kelly y sus compañeras fueron el primer partido que incorporó a la política temas que los partidos tradicionales no habían hecho: la democracia de base, el pacifismo, el feminismo y naturalment, la protección del medio ambiente. Ella decía que el parlamento alemán necesitaba «ser revitalizado por una ecología no violenta, creativa, un movimiento pacifista y un intransigente partido anti-partido». Seguro que al alza de los verdes alemanes también ha contribuido la aparición de una mujer sueca que comenzó, hace tres años, la "huelga escolar por el clima" ante el parlamento de su país. Greta Thunberg, ha cambiado el relato de la lucha contra la crisis climática y les ha dicho a los gobernantes del mundo: "Me llamo Greta y quiero que entréis en pánico, ... durante más de treinta años, la ciencia ha sido clara, cómo se atreven a continuar mirando hacia otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente ...". Con el ejemplo de Greta, la juventud mundial comienza a exigir justicia climática, y lo más fácil para muchos ha sido matar a la mensajera ("que si está manipulada", "que si debería estar en la escuela"...). En la política tradicional, Greta los perturba, como Petra 30 años atrás. Y sorprendentemente, la política tradicional es incómoda para los partidos verdes. A pesar de la herencia de Petra Kelly los verdes alemanes y los otros verdes del norte de Europa, donde teóricamente la gente es más sensible a estas cuestiones, nunca han sido importantes. Los últimos votos de los partidos verdes de Noruega (3,8%), Suecia (4,4%), Dinamarca (7,7%) y Finlandia (11,5%), les han permitido a veces entrar en gobiernos de coalición, pero poco más. Parece que hasta ahora el corsé de un partido tradicional trae muchos problemas a las personas que defienden posturas ecologistas. ¿Cambiará esto este domingo en Alemania? Annalena Baerbock, actualmente la líder de los verdes alemanes, ha adoptado por posturas menos molestas para el status quo, buscando ampliar la base del partido. Muy lejos de la figura de Petra Kelly que sacudió la Alemania de los ochenta. Quizás Petra Kelly y Greta Thunberg nos enseñan que hay que ir más allá de los partidos, y necesitamos un movimiento verde que perturbe a los de las americanas grises. Un movimiento verde con mucha base social que aglutine a muchas personas que quieren poner el planeta en el centro y no la economía. Un movimiento verde que nos recuerda a todas y todos que nuestro planeta tiene unos límites, y no los pueden sobrepasar. Estos límites planetarios son los que todos debemos reivindicar conjuntamente, y defenderlos. Con esperanza, como decía Petra Kelly: "No vemos cercana la paz definitiva ni llegaremos a la utopía. Los señores de la guerra continuarán naciendo en nuestro pesar. Pero si no nos rendimos al pesimismo, la esperanza brotará y la desazón se marchitará". *** Alfred Vernis, professor del Departamento de Dirección General y Estrategia de Esade. Sigue los temas que te interesan Elecciones Alemania Greta Thunberg Tribunas de Opinión