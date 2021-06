Un plan estratégico para los fondos europeos

Estamos en un momento que tenemos que aprovechar. Nunca hemos tenido al alcance tanto dinero de la UE para innovación. Ahora tenemos el reto de gestionarlo de la mejor manera posible

Nuestro plan de estratégico como país tiene que estar enfocado en dejar a la siguiente generación un país más innovador, más conectado, más sostenible y más preparado para competir en un mundo digital y con un modelo de negocio con productos y servicios de valor añadido basados en lo que ya somos fuertes. No sólo en turismo o agricultura, también en áreas como energías renovables, transportes, industria, etc.

Estos días ya tenemos las primeras convocatorias del programa europeo Horizon Europe y esperamos que la Comisión Europea apruebe el plan presentado por el Gobierno español el pasado 30 de abril. Eso significa que en las próximas semanas podríamos tener las primeras convocatorias de proyectos con cargo a los fondos Next Generation EU.

Estamos hablando de 72.000 millones de euros en subvenciones, y casi otros tantos en créditos, de los que 26.000 se implementarían en este año o principios del 2022. El Real Decreto 36/2020 definió el marco para la gestión de estos fondos, pero todavía hay temas relevantes por conocer como el modelo de gobernanza de los proyectos o el porcentaje de subvención que se va a conceder. Las diferentes Administraciones llevan varios meses preparándose para la gestión de este dinero, que no es tarea fácil.

Los proyectos de mayor tamaño serán los llamados PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). El Gobierno ya ha apuntado algunos temas que serán objetos de este tipo de proyectos: el hidrógeno como combustible, la industria aeroespacial en España, la agricultura eficiente, el impulso del español en las nuevas plataformas de inteligencia artificial, la potenciación del sistema nacional de salud y el nuevo vehículo eléctrico.

Según los planes previstos, durante los meses de junio y julio, se lanzarán las convocatorias para los PERTES, y esperemos que para el resto de fondos previstos para este año. Esperemos que haya oportunidades para la mayor parte de las manifestaciones de interés elaboradas hace unos meses en uno de los mayores ejercicios de planificación de innovación en cooperación que hemos tenido en nuestro país.

También es el momento de aprovechar este impulso para hacer una verdadera política industrial que potencie la transformación digital de la industria.

No es casualidad que uno de los primeros proyectos PERTE que se plantean está enfocado a que tengamos en nuestro país toda la cadena de producción de un vehículo eléctrico. Estamos ante la oportunidad de ser referencia mundial en la fabricación de vehículos no contaminantes como ya somos líderes en patentes relacionadas con energías renovables

Como consejero de ASTI Mobile Robotics, que es el líder europeo en fabricación de vehículos autónomos industriales, considero que también es el momento de aprovechar la potencia de la robótica móvil como una parte relevante de esa transformación digital de la industria.

Un vehículo autónomo autoguiado (AGV) anticipa muchas de las tecnologías que va a necesitar el vehículo autónomo, ya que lo es por definición, y el vehículo eléctrico, porque está diseñado para consumir energía de forma eficiente.

Los AGVs también son referencia para la evolución que van a seguir el resto de los vehículos como los trenes o los automóviles. Todos ellos han pasado de ser máquinas mecánicas a electrónicas y pronto serán software y datos.

Otra característica diferencial de los AGVs es que son vehículos conectados a 5G. Hace ya cinco años que fundé, junto con Pablo Oliete, la primera Comisión de Industria 4.0 en Ametic, pero es ahora cuando podemos aprovechar las oportunidades que nos ofrecen la combinación del 5G, el edge computing, el internet de las cosas para hacer verdaderos procesos industriales que hibridan lo físico y lo digital.

Aprendimos hace mucho que si la I+D no llega al mercado no hay innovación y, precisamente, la dificultad está en construir un sistema que permita replicar muchas veces de manera sostenible ese proceso de cambio de los procesos industriales, de las cadenas de suministro, etc.

Esto es algo más que una mera transferencia de conocimiento de los centros de I+D a las empresas. Es necesario una colaboración eficiente entre todos los agentes del sistema, incluidos los organismos de la administración encargados de administrar estos fondos siguiendo las reglas definidas por la Comisión, pero, al mismo, tiempo facilitando su uso.

También sé, como consejero de Pons IP, que el mejor instrumento para incrementar los resultados de la innovación es una gestión adecuada de la propiedad industrial e intelectual.

Tenemos que fomentar un marco regulatorio que fomente la transformación digital, abordando aspectos como el intercambio de datos no personales industriales o una adecuada protección de los activos digitales. Asimismo, es necesario incorporar un modelo de gestión de la innovación basado en la gestión de activos intangibles y derechos de propiedad intelectual e industrial.

Nuestro plan estratégico de Spain Spin-up debería contener también otros puntos, a modo de Pacto de Estado. Es preciso un espíritu de colaboración que supere las fronteras entre regiones, las luchas entre sectores y las diferencias ideológicas entre las diferentes administraciones involucradas en un proyecto.

Por último, necesitamos potenciar las vocaciones STEM, especialmente en las mujeres.

En definitiva, estamos en el momento y en el lugar adecuado para aprovechar los fondos NextGeneration EU. El que podamos contar orgullosos a las nuevas generaciones como los aprovechamos para impulsar nuestro plan estratégico, depende de todos nosotros.

*** Luis Ignacio Vicente del Olmo es consejero de ASTI Mobile Robotics y de PONS IP.