Wake Up, Spain! La UTE del talento que lleva la vacuna por bandera

José Bogas, presidente de Endesa en la inauguración de Wake Up, Spain!

Impresiona ver cómo ante la adversidad el talento se une y se pone a trabajar para aportar soluciones. Es lo que han hecho los Pallete, Isla, Botín, López, Linares, Huertas, Reynés y así hasta más de 170 líderes del mundo de la empresa, la política y la sociedad civil durante los cuatro días del Wake Up, Spain! Podríamos decir que ha sido la mayor Unión Temporal de Empresas (UTE) de la historia. Todas juntas trabajando para la recuperación del país.

Todos los miembros de Wake Up, Spain! han aportado cientos de ideas y posibles soluciones a los problemas de nuestra querida España. Esa cuya economía ha sido azotada sin piedad por la Covid-19. Esa que en el primer trimestre cayó un 1,6% según la Airef y que se asoma al precipicio de la palabra maldita: recesión. La economía que tiene un endeudamiento del 117% sobre el PIB y que roza una tasa de paro del 16,1%.

Pero la UTE del talento ni se inmuta. Al contrario. Parece crecerse ante la adversidad. Reconoce los problemas, los analiza y pide tiempo, paciencia e inteligencia para resolverlos. Y podemos hacerlo. Podemos hacerlo si no erramos en cómo invertimos los 140.000 millones de euros de los NextGenerationEU. Estamos ante una oportunidad histórica para modernizar nuestra economía.

Podemos hacerlo si no erramos en la manera de invertir los 140.000 millones de euros de Bruselas

Ya les hubiera gustado a Mariano Rajoy o a Rodríguez Zapatero dirigir un país en crisis con un cheque en blanco por esa cantidad. Ojo, la maldad no es mía. Es de una exministra que pasaba por el Wake Up, Spain! lamentándose porque ella no tuvo esa oportunidad y le tocó gestionar con las arcas vacías.

Pero si al empresariado patrio el no errar el tiro le preocupa, lo que de verdad le quita el sueño es otra cosa: la vacuna. El que seamos capaces de alcanzar el 70% de población inmunizada en verano. Si no lo logramos, las cosas se van a poner muy feas. Sin embargo, como decía el líder de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, nuestra economía puede rebotar en el segundo semestre mucho más de lo que estiman muchos economistas. (Ojo, que sólo era una opinión personal, pero el banquero suele tener buen tino).

Tan importante para los empresarios es la vacunación como lo es para el Gobierno, que lo fía todo al rojo. “Vacunar, vacunar, vacunar”. Era el mantra más repetido por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las tres vicepresidentas y los cinco ministros a su paso por Wake Up, Spain!.

Estamos en camino. El último dato indica que sólo el 8,3% de la población ha recibido la pauta completa para la inmunización. Nos queda muchísima senda por recorrer. El verano está a la vuelta de la esquina y el turismo se la juega.

Sólo el 8,3% de la población ha recibido la pauta completa de inmunización de la vacuna

Países como Turquía ya han vacunado a todo el personal del sector turístico. Ahora, algunos representantes del sector temen que los turcos lancen agresivas ofertas aprovechando la seguridad que supone la inmunización de los trabajadores y nos roben la cartera de los británicos y los alemanes.

No estaría de más copiar la idea de Turquía, aunque para ello sería necesario contar con la colaboración de las empresas. La mano corporativa está tendida. Tanto lo está, que el pasado viernes dos directivos me telefoneaban para preguntar por las palabras de Ayuso en el Foro Económico Español alentando a promover la vacunación empresarial y las posibilidades de que saliera adelante. ¿Mi respuesta? Quién sabe. Ojalá.

Está por ver si las autoridades sanitarias recogen el guante. El verdadero reto que tenemos por delante se llama inmunización. Si no lo conseguimos, los fondos europeos pasarán sin pena ni gloria. En nuestra mano está. Wake Up, Spain!