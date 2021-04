"Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre".(Gandhi).

Soy de esas personas que disfrutan ahorrando mes a mes invirtiendo en bolsa a largo plazo aprovechando la magia del interés compuesto. Por supuesto, sin que ello afecte a mi calidad de vida, estamos de paso en este mundo y debemos aplicar el carpe diem.

En mi caso, ahorrar me genera una fuerte sensación de libertad, de no tener que coger en la vida cualquier cosa y de no tener que aguantar situaciones desesperadas.

Pero como en todo, debemos tener un objetivo con lo que ahorramos. Si tienes hijos o personas a las que quieras ayudar, entiendo que te apetezca dejarles algo de herencia. Pero parece lógico pensar que el ahorro deberíamos disfrutarlo antes de que nos vayamos de este mundo.

Una fascinante encuesta del Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados (EBRI) explora cómo se sienten las personas a la hora de gastar durante la jubilación. Bloomberg ha elaborado tres gráficos al respecto.

Como muestra este primer gráfico, sólo el 14,1% de los encuestados creen que se gastarán todos sus activos. Si sumamos las tres columnas de la izquierda, el 57% planea aumentar sus activos al jubilarse, dejarlos intactos o gastar sólo un poco:

El segundo gráfico se centra en las personas que dijeron que no planean gastar sus activos en la jubilación. Se les preguntó por qué no y tres de las respuestas más repetidas parecen formas diferentes de decir lo mismo: "ahorrar para gastos imprevistos", "miedo a quedarse sin dinero" y "una vez gastados los activos, no se pueden recuperar":

La respuesta más intrigante en el segundo gráfico es "me hace sentir mejor". En la teoría económica y financiera, ahorrar por sí mismo no tiene sentido porque el único propósito del dinero es pagar cosas, lo que podría incluir legados. Te sientes mejor cuando gastas, no cuando te abstienes de gastar.

Sin embargo, es evidente que muchos jubilados encuentran satisfacción en el mismo acto de ahorrar. Este tercer gráfico llega a esa conclusión:

Cerca de dos tercios de los encuestados están de acuerdo en que "ahorrar tanto como puedo me hace sentir feliz y realizado". Un participante dijo que, para muchos jubilados, utilizar sus activos para cubrir gastos "se siente como una pérdida". Numerosas investigaciones psicológicas muestran que a las personas les desagrada mucho la sensación de perder dinero.

Tus herederos se beneficiarán de tu frugalidad. Sin embargo, puede ser evidencia de miedo. Se ve en el segundo gráfico, donde "ahorrar para gastos imprevistos" es la opción número uno. Incluso en el tercer gráfico cuando los jubilados dicen que ahorrar todo lo que pueden los hace sentir felices, ¿están diciendo que no ahorrar los hace infelices?

Cambiando de tercio y en relación con cómo disfrutar de nuestro ahorro, me parece interesante conocer a qué dedicamos nuestro tiempo en cada país aprovechando esta infografía de Our World in Data.

China es el país en el que las personas duermen más y a la vez donde más tiempo trabajan: descansados para rendir al máximo. La nación donde la gente pasa menos tiempo comiendo y bebiendo es Estados Unidos. No es de extrañar que sean las primeras potencias mundiales.

Las actividades que más disfrutamos son las de descanso y las de ocio. Las que reciben las calificaciones más bajas son las tareas escolares, buscar trabajo o las labores del hogar:

Mientras tanto, otro patrón cultural interesante es que la gente en Francia pasa la mayor parte del tiempo comiendo, aproximadamente dos horas al día.

Estas duraciones son similares a las de otros países mediterráneos como Grecia, Italia y España, quizá porque las comidas se consideran una actividad social en nuestras culturas. Por cierto, España es el país en el que dedicamos más tiempo a los deportes, motivo por el cual a lo mejor destacamos en tantas disciplinas deportivas (tabla de Visual Capitalist):

Mark Twain decía: "Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, abandona el puerto seguro, coge los vientos del cambio. Explora. Sueña. Descubre".