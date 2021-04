Reconocer la labor del empresario

Hay una tarea que en España tenemos pendiente desde hace muchos años: promover la cultura emprendedora. Y esto incluye el reconocimiento a los empresarios por su contribución a la sociedad, no solo en la creación de riqueza y empleo, sino también por la importancia social que su figura representa.

En CEAJE este es un tema que nos preocupa mucho. Nos preocupa porque ocho de cada diez jóvenes empresarios consideran que en España no existe un ecosistema favorable a la creación de empresas. Y si no lo consideran favorable es, entre otras cosas, porque su trabajo no recibe en muchas ocasiones el reconocimiento que se merece.

¿Cómo se puede revertir esta situación? Creemos que, por un lado, poniendo de relevancia el papel protagonista que los empresarios van a desempeñar en la salida de la crisis en la que estamos inmersos. Y por otro, mostrando el potencial de la figura del joven empresario como un ejemplo de trabajo, esfuerzo y dedicación al que puedan mirar las nuevas generaciones. Más aun en un tiempo tan necesitado de referentes.

Por eso, una vez más -y ya van dieciocho- desde CEAJE hemos organizado la celebración del Premio Nacional Joven Empresario. Lo hacemos porque queremos contribuir a poner en valor las nuevas iniciativas puestas en marcha por nuestros jóvenes, más aún en estos tiempos tan difíciles. Lo hacemos porque queremos ser palanca que anime a los más jóvenes a seguir emprendiendo y apostando por sus ideas. Y lo hacemos porque tenemos como objetivo conseguir, en definitiva, que los empresarios españoles reciban el reconocimiento social que tanto se merecen.

Este es un reconocimiento que todos, como sociedad, les debemos. Primero, a nivel institucional, porque son los empresarios los que forman el tejido, la red que cohesiona la sociedad y sostiene nuestra economía. Pensemos aquí, por ejemplo, en todas las empresas que, en lo más duro de la pandemia, han seguido funcionando para seguir dando servicio a los ciudadanos, desde farmacias a productores de alimentos o empresas de distribución.

Todos ellos empresarios que un día decidieron poner en marcha una idea, y que con su trabajo han mantenido en pie nuestro sistema económico y social.

Y segundo, a nivel individual, como ciudadanos. Porque son ellos, los empresarios, los que mantienen en marcha la rueda de generación de empleo y riqueza, la fuerza motriz que hace avanzar a la sociedad.

En momentos de crisis como el que estamos viviendo, donde tantos empleos se están destruyendo y tantas empresas están cerrando, serán los empresarios, con la ayuda de todos, los que consigan hacernos superar el bache.

Por eso, ante las turbulencias que se avecinan, tenemos mostrar, más que nunca, nuestra admiración y respeto por aquellos que deciden arriesgarlo todo para que la rueda siga girando.

Sabemos que queda todavía mucho camino por recorrer hasta que consigamos generar una verdadera cultura emprendedora que arraigue en la sociedad. Muchos apoyos por recabar.

Sin embargo, no quiero dejar pasar la ocasión de mostrar el profundo agradecimiento de CEAJE por todos los apoyos que hemos recibido durante estos treinta y cinco años de andadura, tanto a nivel institucional como privado. Y aquí quiero hacer una mención especial a la Corona por el apoyo que ha mostrado, durante todos estos años, a los jóvenes empresarios.

Desde que era príncipe, el ahora rey Felipe VI nos ha acompañado -siempre que su agenda se lo ha permitido- en la entrega de este reconocimiento, mostrando siempre un gran interés por el futuro de nuestros jóvenes, que es también el futuro de España.

En conclusión, esta entrega de premios será una gran ocasión para materializar este, tan necesario, reconocimiento público a los jóvenes empresarios. Y, al igual que hacemos nosotros, animo desde aquí a todo el mundo a lograr que este reconocimiento no sea solo algo puntual, sino que sea diario. A que, frente a los que quieren estigmatizar la figura del empresario, seamos capaces de agradecer, respetar y reconocer su trabajo.

*** Fermín Albaladejo es presidente de CEAJE.