Si el Covid-19 pilló a la sanidad española en paños menores, al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) lo pilló desnudo.

Cayó el mito "de tener uno de los mejores sistemas de salud". Seguimos teniendo los mejores profesionales sanitarios pero la gestión de los recursos ha sido un desastre. En cambio, sí sabíamos que el SEPE no era el mejor sistema de gestión de empleo entre los países desarrollados. Ni el segundo, ni el tercero… probablemente está a la cola con una mínima capacidad de reciclar desempleados y colocarlos.

La inmensa mayoría de los españoles que encuentra trabajo en España lo hace a través del sector privado, empresas de selección, search, head hunters o outplacement, ETTs, e internet o lo busca cada uno por su cuenta.

Llamarle Servicio Público de Empleo Estatal es, como mínimo, cínico. La palabra 'Empleo' figura en el título tanto del SEPE como de su antecesor, el INEM. Pero todos los españoles saben que lo que hace es la gestión del desempleo. Paradoja de algunos centros oficiales. Mira su nombre y sabrás a que se dedican: a lo contrario.

Ya sabíamos que el SEPE no colocaba a casi nadie. De lo que no éramos conscientes de que tampoco gestionaría con agilidad el desempleo en situaciones de crisis. Miles de trabajadores de los ERTES han tenido que esperar, o están esperando, cobrar sus prestaciones.

Hay trabajadores que antes del 13 de marzo fueron al paro y no han cobrado desde entonces sus prestaciones. Un empresario tramitó un ERTE para sus dos empresas. Se le concedió a una sí y otra no. La plantilla de la empresa a la que le fue denegado ha cobrado la prestación del ERTE, mientras la de la empresa a la que le fue aprobado sigue esperando.

Durante estos meses algunos trabajadores intentaron ir a las oficinas del SEPE (Servicio Español de Pagos Extraviados, su verdadero nombre); estaban cerradas. Otros intentaron obtener cita por teléfono, imposible. Los optimistas hicieron uso de la página web. Las respuestas a las demandas suelen ser que la culpa es de los trabajadores, que los datos están mal; y cuando corrigen los datos, siguen sin cobrar.

En los medios de comunicación hay declaraciones de trabajadores desesperados ante la falta de los ingresos a los que tenían derecho. Unos han acabado con sus ahorros. Otros han ido a pedir a la familia o a centros de asistencia social pública o privada. Algunos a lo que antes se llamaban "casas de caridad".

Los funcionarios del SEPE alegan falta de medios. El servicio estaba dimensionado para una situación normal. La excepción no estaba contemplada. Se puede acusar a la Administración de falta de previsión. Al SEPE le faltó capacidad de reacción, lo mismo que a la Sanidad. Una Sanidad que, al menos, tuvo casos meritorios como el improvisado hospital de IFEMA en Madrid o los de la UME (Unidad Militar de Emergencias).

Una lección es la necesidad de una UME administrativa. Equipos polivalentes informatizados que, en situaciones de emergencia, puedan reforzar procesos administrativos esenciales para la población.

La Ministra de Trabajo es la responsable y nadie le está presentando demandas por ineficacia, ni en los tribunales, ni en el parlamento. Hay quien dice que todo ha sido una estratagema de Hacienda que, al no tener fondos, inventó maniobras administrativas de dilación de pagos. Si eso fuera así habría que exigir responsabilidades. Si se están demandando para los gestores de la salud, ¿por qué no hacerlo con los del dinero de los trabajadores más desfavorecidos, los de los ERE y los ERTE?

Mientras tanto, el Gobierno alardea de las subvenciones que va a dar a los receptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Si la gestión de esos 3.000 millones de euros se hace como en el SEPE, el sistema va a ser caro, ineficaz y, por tanto, injusto.

El vicepresidente Iglesias no quiere ceder su gestión a las autonomías (salvo al PNV cuyos votos necesita en el Congreso). No quiere perder la capacidad de hacer cautivos a los electores que lo reciban de "su" Gobierno, que es una de sus intenciones. Hay que recordarle que esta iniciativa viene del anterior Gobierno de Rajoy y que el dinero no es de él, es de los contribuyentes. Como el de los ERTE y los ERE.

*** José R. Pin es profesor del IESE.