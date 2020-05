Lo lesivo es Bildu, no la Reforma Laboral

Si hay algo lesivo para España es la firma de PSOE, Bildu y Unidas Podemos para derogar la Reforma Laboral de 2012 (RL12). La RL12 no es lesiva, fue una de las bases para la creación de empleo al responder a la crisis económica derivada del crack financiero de 2008. Porque para crear trabajo en una depresión hay reducir las trabas burocráticas y la rigidez del mercado laboral.

Derogar la Reforma Laboral es malo para la economía y ahora una locura comparable a la manifestación del 8 de marzo en Madrid en plena expansión del coronavirus. Es malo el anuncio de la intención de derogarla. Si alguien pensaba invertir en España añade más incertidumbre y, en el mejor de los casos, retrasa la decisión. Si un empresario está pensando en ampliar su plantilla se lo vuelve a pensar. Si un autónomo tenía dudas de contratar a un empleado dejará de hacerlo.

Este Gobierno parece desconocer la importancia de las expectativas y el principio de la "profecía autocumplida". Si se anuncia que se deroga la RL12, se preconiza una subida de los costes laborales, eso aumenta la incertidumbre, se paran inversiones, se despide trabajadores y se acelera la recesión que tenemos en puertas. ¡Solo nos faltaba eso!

Esto último es lo que ha hecho Pedro Sánchez con el anuncio de la derogación total de la RL12 agravando una situación mala de por sí. Todo por una abstención parlamentaria inútil. Tan inútil que el mismo día la estaban desmintiendo. ¿Qué cara se le habrá quedado al PNV que voto sí a la quinta prórroga del estado de alarma y tiene elecciones vascas en julio? Ya no es el único en doblegar al Gobierno con sus votos y Bildu lo va a vender en esas elecciones, quitándole argumentos al PNV.

En todo caso, ¿qué partes de la RL12 consideran lesivas quienes la quieren derogar? Una es que ahora los convenios colectivos de empresa son independientes del convenio sectorial, lo que no ocurría antes de 2012. Alguien puede preguntar: ¿Por qué es lesivo si permite más flexibilidad y competitividad a la empresa y eso asegura puestos de trabajo?

No es lesivo para el mantenimiento y creación de trabajo. Es lesivo para los intereses de los aparatos de los sindicatos que viven en parte de la negociación colectiva sectorial. Sus expertos, con los de la patronal, hacen estas negociaciones que justifican su existencia y cobran por ello.

También se considera lesivo la desaparición en la RL12 de la "ultra-actividad". La ultra-actividad supone que un convenio hasta 2012 seguía vigente si no era sustituido por el siguiente acuerdo. Eso suponía que si una de sus las dos partes no quería ceder en un tema, bastaba con no firmar para mantener lo anterior... Si, además, el convenio sectorial era de obligado cumplimiento, la rigidez impedía la adaptación de la empresa a las condiciones cambiantes de la economía.

Lo que la izquierda llama aspectos lesivos son en realidad medidas que ayudan a la capacidad de adaptación de las empresas. Algo absolutamente necesario en una economía con riesgos altos donde la flexibilidad y la rapidez de repuesta es necesaria para mantener y crear puestos de trabajo.

Por otra parte, esa derogación total supone volver a aumentar las indemnizaciones de los despidos y dificultar el despido por causas objetivas; algo que retraerá a empresarios a la hora de contratar. Con el sistema anterior a la Reforma Laboral para hacer un ERE se necesitaba el acuerdo de la administración. Mientras se alargaban las negociaciones y los permisos, muchas quebraban y en lugar de un ERE se producía el cierre y la pérdida de todos los puestos de trabajo.

Así que lo lesivo para la economía es Bildu, es Unidas Podemos, es el PSOE firmante por su ignorancia de lo que es el mercado laboral en un mundo globalizado. Si nuestras empresas no son rentables, ni siquiera Sánchez podrá seguir en su puesto de trabajo. Esa es la insensatez del "acuerdo" con Bildu. Ahora, ¿con qué cara la ministra Nadia Calviño se presenta a pedir dinero a Europa? Ella sabe que desde la Comisión Europea, donde trabajó, avisaron que la Reforma Laboral de 2012 era intocable.

*** José Ramón Pin es profesor del IESE.