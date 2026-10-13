Nueva promoción de viviendas.

Nueva promoción de viviendas. Istock

Observatorio de la vivienda

La rentabilidad de invertir en vivienda cae al 6,2%, mientras las oficinas casi la duplican con un retorno del 11,2%

La rentabilidad del alquiler residencial pierde 0,7 puntos en un año.

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S. Carrasco
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La rentabilidad bruta de la vivienda cayó al 6,2% en el tercer trimestre de 2026, aunque supera en 2,1 puntos al bono del Estado a 10 años.

Las oficinas se consolidan como la inversión más rentable del sector inmobiliario con un retorno del 11,2%, seguidas por los locales comerciales con un 10%.

Huelva (7,4%) y Castellón (7,2%) lideran la rentabilidad residencial, mientras que San Sebastián registra la menor con un 3,3%.

Los garajes se posicionan como el producto menos rentable en la mayoría de capitales con una media del 6%, siendo Murcia la excepción con un 9,6%.

La rentabilidad bruta de comprar una vivienda para destinarla al alquiler ha caído hasta el 6,2% en el tercer trimestre de 2026, frente al 6,9% alcanzado en el mismo periodo del año anterior, según un estudio del portal inmobiliario Idealista.

El informe, que compara los precios de compraventa y alquiler de diferentes tipos de inmuebles para calcular su rentabilidad bruta, señala que invertir en vivienda ofrece una rentabilidad 2,1 puntos superior a la del bono del Estado a 10 años.

Sin embargo, las oficinas siguen siendo la opción más rentable dentro del mercado inmobiliario. En concreto, adquirir una oficina en España para alquilarla genera una rentabilidad bruta del 11,2%, ligeramente inferior al 11,5% registrado hace un año.

Tras el mercado de oficinas, se posicionan los locales comerciales, que ofrecen un rendimiento del 10%, seguidos por las viviendas (6,2%) y los garajes, que se sitúan en el 6%.

En cuanto al mercado residencial, Huelva lidera la rentabilidad, ya que alcanza el 7,4%, seguida por Castellón de la Plana (7,2%), Zamora (7%) y Lleida (6,9%). Por el contrario, San Sebastián es la única capital donde la rentabilidad de la vivienda queda por debajo del bono del estado, con un 3,3%.

Por su parte, en el sector de los locales, Tarragona presenta el retorno más elevado entre las capitales, con un 11,2%, seguidos por Lleida (11,1%), Murcia (10,8%), Toledo (10,4%) y Oviedo (10%).

En Barcelona la rentabilidad de los locales comerciales se sitúa en el 8%, mientras que Cuenca (6,5%), Madrid (6,8%) y Palma (6,9%) cierran la lista con los rendimientos más bajos.

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España.

Respecto a las oficinas, en Lleida y Zaragoza se obtienen los retornos más elevados, con un 10,4% en ambos casos, seguida de Sevilla (9,1%) y Burgos (8,9%). Por el contrario, Palma es el mercado donde la rentabilidad de las oficinas es menor, con un 6%.

Finalmente, los garajes son, en contraposición, el producto menos rentable para el inversor en muchas capitales. La mayor rentabilidad se obtiene en Murcia (9,6%), Barcelona (6,7%), Toledo (6,5%), Tarragona (6,4%), Ávila y Castellón de la Plana (6,3% en ambos casos).