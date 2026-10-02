El precio de la vivienda no da tregua y vuelve a subir mientras el Congreso debate y vota los decretos 'Maricarmen'

La reducción de la oferta y las nuevas reglas del alquiler centran el debate de los decretos, mientras Idealista prevé una posible estabilización de precios a medio plazo.

Todas las comunidades y capitales encarecen la vivienda; Ciudad Real lidera las alzas y San Sebastián mantiene el precio más alto, con 6.726 euros por metro cuadrado.

El alquiler cuesta un 5,6% más que hace un año y alcanza 15,1 euros por metro cuadrado, aunque bajó un 0,4% en el último trimestre.

El precio de la vivienda usada sube un 11,8% interanual hasta los 2.930 euros por metro cuadrado, según Idealista.

El precio de la vivienda no da tregua. Tampoco espera a que el Congreso decida qué reglas marcarán el mercado durante los próximos años.

Comprar una casa cuesta hoy un 11,8% más que hace un año. El precio de la vivienda usada ha cerrado el tercer trimestre en 2.930 euros por metro cuadrado, según los últimos datos de Idealista. El incremento trimestral alcanza el 0,5% y sólo en septiembre los precios avanzaron otro 0,2%.

El alquiler tampoco escapa de las subidas. Arrendar una vivienda cuesta un 5,6% más que hace un año y el precio medio se sitúa ya en 15,1 euros por metro cuadrado.

Eso sí, aparece una primera señal de moderación. Según recoge el informe del conocido portal inmobiliario, las rentas bajaron un 0,4% durante el último trimestre.

El mercado llega así a un nuevo momento de tensión. Los precios siguen arriba mientras el futuro de las últimas medidas de vivienda se decide en el pleno extraordinario convocado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y es que los decretos aprobados por el Gobierno han abierto un nuevo frente sobre las reglas del alquiler.

Por su parte, la fotografía de la compraventa es clara. Todas las comunidades autónomas registran precios más altos que hace un año.

También todas las capitales. Ciudad Real encabeza las subidas entre las capitales, con un 21,7%. Le siguen Teruel, con un 18,9%, y Salamanca y Pontevedra, ambas con un 17,9%.

Ni siquiera los mercados más caros registran descensos. Madrid es la capital con la subida más moderada, un 2,4%. Pero el metro cuadrado alcanza ya los 6.458 euros. Sólo San Sebastián supera esa cifra, con 6.726 euros. Palma alcanza los 5.513 euros y Barcelona llega a 5.462 euros.

Idealista detecta, pese a todo, un posible cambio de ritmo. Francisco Iñareta, portavoz del portal, señala que los elevados precios ya han dejado fuera a una parte de los compradores.

A esto se suma el encarecimiento de la financiación. La caída de las compraventas empieza a frenar la pérdida de oferta y a suavizar las subidas. El portal no descarta una estabilización e incluso descensos en algunas capitales a medio plazo.

El alquiler sigue apretando

El problema cambia de forma en el alquiler. Los precios moderan su crecimiento, pero encontrar una vivienda sigue siendo misión imposible.

Sólo cinco capitales tienen alquileres más baratos que hace un año: Vitoria, San Sebastián, Barcelona, Lleida y Bilbao. En el resto, los precios siguen al alza. Huesca encabeza el incremento, con un 17,2%. Palma sube un 7,3%, Alicante un 5,9% y Madrid un 4,8%.

Madrid vuelve a encabezar los precios. Alquilar cuesta 23,4 euros por metro cuadrado. Barcelona alcanza los 20,1 euros y Palma los 19,6 euros. Además, 13 capitales han marcado máximos durante septiembre.

Y es aquí donde aparece uno de los grandes debates que rodean a los decretos. Iñareta pone el foco en la oferta. Asegura que sigue reduciéndose y advierte del efecto de nuevas restricciones sobre los propietarios.

A su juicio, las medidas centradas en proteger a los actuales inquilinos pueden terminar reduciendo las viviendas disponibles para quienes todavía buscan casa.

El Congreso tiene ahora la última palabra sobre los decretos. El mercado, mientras tanto, sigue su propio camino, pero la fotografía al cierre del tercer trimestre deja poco margen para el alivio.