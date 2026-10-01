Más de 750.000 alquileres vencen antes de acabar 2026 y podrán acogerse a la prórroga obligatoria de los decretos

La medida, incluida en el nuevo real decreto ley de vivienda, entra en vigor este jueves y afecta a todas las regiones, con impacto destacado en ciudades como Barcelona, Valencia y Málaga.

Madrid es la comunidad con mayor número de contratos prorrogables (402.082), seguida de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Hasta 1,9 millones de contratos de alquiler podrían extenderse hasta el 31 de diciembre de 2028, beneficiando a unos cinco millones de personas.

Más de 750.000 contratos de alquiler que vencen antes de 2026 podrán acogerse a la prórroga obligatoria aprobada por el Gobierno.

Más de 750.000 contratos de alquiler vencen antes de que termine 2026 y podrán acogerse a la prórroga obligatoria aprobada por el Gobierno.

En concreto, serán 751.166 contratos los que podrán mantenerse en las mismas condiciones hasta el 31 de diciembre de 2028.

La medida entra en vigor este jueves y forma parte del real decreto ley de vivienda aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros.

Según las estimaciones del Ministerio de Consumo, elaboradas a partir del panel de hogares, casi 1,9 millones de contratos podrán acogerse a esta extensión hasta el 31 de diciembre de 2028.

El grueso llegará entre este año y el siguiente. A los 751.166 contratos que vencen en 2026 se sumarán otros 809.899 cuya finalización está prevista para 2027. En 2028 expirarán otros 334.611.

En total, serán 1.895.676 contratos de alquiler susceptibles de acogerse a la prórroga. Tomando como referencia la media de 2,5 personas por hogar recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la medida beneficiará a cerca de cinco millones de personas, según los datos facilitados.

Madrid, a la cabeza

El impacto será especialmente elevado en Madrid. La Comunidad será la región con un mayor número de contratos prorrogables, con 402.082.

Le siguen Cataluña, con 339.088; Andalucía, con 263.222; y la Comunidad Valenciana, con 224.372.

En la Cataluña, Barcelona concentrará 248.053 contratos que podrán beneficiarse de la extensión, muy por delante de Tarragona, con 37.470; Girona, con 34.864; y Lleida, con 18.701.

En la Comunidad Valenciana, Valencia reunirá 120.523 contratos prorrogables, Alicante contará con 76.705 y Castellón con 27.144.

Por su parte, Andalucía sumará 263.222 contratos susceptibles de ser prorrogados. Málaga concentrará 74.050, Sevilla 54.866, Granada 40.069, Cádiz 35.757, Almería 20.876, Córdoba 15.745, Huelva 11.359 y Jaén 10.500.

Galicia registrará 111.175 contratos. A Coruña concentrará 56.118; Pontevedra, 32.802; Lugo, 12.239; y Ourense, 10.016.

Canarias contará con 108.252 contratos prorrogables. De ellos, 61.027 corresponderán a Las Palmas y 47.225 a Santa Cruz de Tenerife.

Castilla y León sumará 94.994. Valladolid contará con 21.860; Salamanca, 17.018; León, 14.542; Burgos, 14.498; Zamora, 6.084; Segovia, 5.986; Ávila, 5.790; Palencia, 5.295; y Soria, 3.921.

En Baleares, la medida afectará a 69.154 contratos, mientras que Castilla-La Mancha registrará 65.797: 24.708 en Toledo, 12.269 en Albacete, 11.071 en Ciudad Real, 11.053 en Guadalajara y 6.696 en Cuenca.

Aragón contará con 64.272 contratos prorrogables. Zaragoza concentrará 47.665, Huesca 11.467 y Teruel 5.140.

La Región de Murcia sumará 46.819 contratos que podrán prolongarse y el Principado de Asturias, 41.917. Extremadura contará con 30.630, repartidos entre Badajoz, con 17.900, y Cáceres, con 12.730.

Finalmente, Cantabria contabilizará 21.180 contratos prorrogables y La Rioja, 12.721.