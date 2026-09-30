Fotocasa alerta de que los nuevos decretos de vivienda "van a conseguir los efectos contrarios a los deseados"

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LO ESENCIAL Las claves Fotocasa advierte que los nuevos decretos de vivienda podrían provocar efectos contrarios a los buscados, dificultando el acceso al alquiler. Expertos del sector inmobiliario señalan que los pequeños propietarios son los más perjudicados por las nuevas medidas, aumentando la inseguridad y desincentivando la inversión. Las medidas podrían reducir aún más la oferta de alquiler, agravando la crisis de disponibilidad en las grandes ciudades, según Fotocasa y ASPRIMA. El argumento de que hay muchas viviendas vacías pierde fuerza, ya que la mayoría están en zonas despobladas y no en áreas urbanas con alta demanda.

Hora de analizar los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno en Valor Añadido, el programa semanal de INVERTIA TV conducido por Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia.

Como se explicaba en la introducción del mismo y como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, finalmente, el decreto de vivienda se ha acabado separando en dos: uno en el que están las medidas planteadas por el PSOE y las que -en principio- sí cuentan con respaldo parlamentario y otro que recoge las principales exigencias de Sumar. Ambos pasarán por el Congreso el próximo viernes y ambos se han publicado íntegramente este miércoles.

Sara Carrasco, redactora de EL ESPAÑOL-Invertia, apuntaba que la separación busca que el decreto de Sumar, más susceptible de no aprobarse en las Cortes, no arrastre a las otras medidas y estas puedan aprobarse de manera independiente.

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de estas medidas?

Fernando Pastor, corresponsal económico de EL ESPAÑOL-Invertia, señalaba que el pequeño propietario es el que más sale trastocado. "Lo que le preocupa al pequeño propietario no son las exenciones fiscales, sino que les des seguridad", resaltaba.

A su vez, Carolina Roca, la presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) valoraba las consecuencias de los decretos como "nefastas". "Ni siquiera el denominado como 'bueno' -es decir, el que sí está ya en el BOE- lo es en absoluto", explicaba.

La líder de ASPRIMA incidía en que los decretos no atacan el problema de base: "Estamos en una situación de déficit de vivienda y lo que hay que hacer es ponernos a construir y más que duplicar el ritmo de construcción". Y para ello, explicaba, "hay que volver a atraer a la inversión privada y este decreto lo que hace es frenar esta inversión".

Fotocasa también ha podido valorar los decretos que se han conocido este miércoles.

Su portavoz, María Matos, ha sido clara: "Nos preocupa que todas las medidas van encaminadas a conseguir los efectos contrarios a los deseados".

En este sentido, Matos explicaba que las personas que están intentando entrar ahora al mercado de alquiler pueden sufrir más si hay una menor rotación provocada por la prórroga de los contratos.

A su vez, la portavoz de Fotocasa señalaba que "muchos propietarios se plantean abandonar el alquiler residencial" tras estas medidas. Y esto pasa a la vez que atravesamos "la mayor crisis de oferta disponible de alquileres de larga duración", como explicaba Matos.

Con todo, la portavoz de Fotocasa señalaba que "cuando hay menos oferta el acceso se vuelve más complicado".

Preguntada por las viviendas vacías, Matos señalaba que la mayor oferta vacía está en zonas de la España vaciada, por lo que el argumento 'de las viviendas vacías' no sirve en este sentido, puesto que las ciudades no pueden irse a estas zonas a vivir si quieren seguir desarrollando su vida con normalidad.

Por último, y en el espacio reservado al análisis de bolsa, Eduardo Bolinches, analista de EL ESPAÑOL-Invertia, ponía como gran ejemplo de las socimis cotizadas españolas a Colonial y explicaba que la aprobación de los decretos sí que ha afectado a estas compañías.

Con todo, Bolinches confiaba en que este valor pudiera recuperar la resistencia clave a nivel técnico de los cinco euros por acción con el rendimiento que puedan hacer las bolsas el próximo viernes, cuando se publicarán los datos de empleo de EEUU, que podrían frenar las expectativas de que la Fed tenga que volver a subir los tipos en su reunión de octubre y, por tanto, genere algo de entusiasmo en los parqués.