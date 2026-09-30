El 'decreto Sumar' fija que el alquiler se renueve de 5 años en 5 años y que el propietario indemnice con 12 meses si no quiere seguir

El decreto contempla excepciones para evitar la indemnización, como que el propietario necesite la vivienda para sí mismo o familiares, o que el inquilino tenga otra vivienda disponible en el mismo municipio.

Si el propietario no desea renovar, debe avisar con seis meses de antelación y pagar una indemnización equivalente a doce mensualidades de alquiler.

El 'decreto Sumar' establece que los contratos de alquiler se renovarán automáticamente por periodos de cinco años (siete si el propietario es una empresa).

El decreto Sumar que busca fijar la prórroga automática del alquiler no está en el Boletín Oficial del Estado (BOE) todavía, pero ya se conoce su contenido. Sin embargo, no contempla un contrato de por vida y automático como reclaman desde el Sindicato de Inquilinas.

Según el texto al que ha accedido EL ESPAÑOL-Invertia, aquellos contratos que venzan una vez cumplidos los cinco años de contrato, se podrán prorrogar automáticamente otros cinco años (siete si el casero es una empresa). Eso sí, si existe algún tipo de aviso previo, el alquiler podría extinguirse.

En concreto, el casero tendrá que avisar con seis meses de antelación (frente a los cuatro actuales) y tendrá que indemnizar con el equivalente a doce mensualidades de alquiler de una vivienda de características similares.

El importe total nunca será inferior al de una mensualidad por cada año de residencia. Y tendrá que abonarse una vez que el inquilino entregue la vivienda.

Si se vende el piso, el comprador asume esta obligación.

Ahora bien, el decreto también establece algunas excepciones para que el propietario pueda recuperar su casa sin tener que poner encima de la mesa indemnización alguna. Concretamente:

El casero particular necesita la vivienda para él o para familiares hasta segundo grado. Si no la ocupa en tres meses, debe pagar la indemnización.

El inquilino no ha vivido en el piso más de 6 de los últimos 12 meses sin causa justificada.

El inquilino tiene otra vivienda disponible en el mismo municipio.

Las partes firman un nuevo contrato, o el inquilino rechaza una oferta formal de nuevo contrato. Esa oferta debe garantizar 5 o 7 años y ajustar la renta a las nuevas reglas de la vivienda.

El casero es vulnerable y lo acredita.

El inquilino tiene derecho a una prórroga legal obligatoria, aunque no la pida, para evitar que se acumulen ambas protecciones.

En caso de que quien desee romper el contrato o no renovarlo sea el inquilino, bastará con que avise con dos meses de antelación (frente al mes actual).