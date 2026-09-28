El Gobierno apura la negociación del decreto de vivienda con rebajas fiscales y protección ante a los desahucios

El decreto también contempla blindar el parque estatal de vivienda y reducir el IVA en la construcción de vivienda protegida, además de ayudas para la compra de la primera vivienda.

Se prevén regulaciones para el alquiler de temporada, la aplicación de IVA a pisos turísticos y bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que reduzcan el precio del alquiler.

Entre las propuestas destacan la protección ante desahucios, la estabilización de los contratos de alquiler y la prohibición de la compra especulativa por fondos de inversión.

El Gobierno planea aprobar un real decreto ley de vivienda que incluye medidas urgentes para proteger el derecho a la vivienda.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha reiterado su intención de aprobar este martes en Consejo de Ministros un real decreto Ley en materia de vivienda que incluirá una batería de medidas urgentes para "defender el derecho a la vivienda".

Entre las medidas se incluye la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler.

Según han informado fuentes del Ministerio, están trabajando con los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo sobre un paquete de diez ámbitos de actuación, cuya concreción continúa todavía en negociación.

El Ministerio ya había señalado en varias ocasiones la intención de llevar este decreto al Consejo de Ministros en septiembre, aunque la presión sobre ello se ha intensificado tras la reciente oleada de protestas desencadenada por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro.

Entre las medidas planteadas se encuentra la protección frente a los desahucios para que "no haya ni una Maricarmen más", la prohibición de la compra especulativa de vivienda por parte de fondos de inversión y la estabilización de los contratos de alquiler para proteger frente a "subidas abusivas", así como ante las renovaciones de los contratos.

El Gobierno también plantea regular el alquiler de temporada para combatir el fraude en los contratos de corta duración. Además, quiere aplicar el IVA a los pisos turísticos para que tributen como actividad económica y frenar su proliferación.

El paquete contempla asimismo bonificaciones fiscales para las personas inquilinas y para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler, además de ayudas para la compra de la primera vivienda dirigidas a quienes no dispongan de ahorros suficientes.

Por otro lado, el Ejecutivo propone blindar el parque estatal de vivienda para evitar que inmuebles financiados con recursos públicos terminen en manos de especuladores y reducir el IVA de la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.

El Ministerio ha señalado que sigue trabajando para construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que permita aprobar el decreto y dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que el Ejecutivo "está trabajando contrarreloj" para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, conocido ya como el decreto Maricarmen, y ha pedido "un último esfuerzo" a sus socios políticos para aprobarlo.

La oposición y varios socios parlamentarios del Gobierno pedirán cuentas esta semana en el Congreso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su gestión al frente de su cartera.