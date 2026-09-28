La firma de hipotecas de vivienda cae un 3,5% en julio y registra su mayor descenso en más de dos años

Siete comunidades autónomas registraron incrementos en la firma de hipotecas, destacando Baleares (+8,6%) y Asturias (+8,1%), mientras que Cantabria, Aragón y La Rioja sufrieron fuertes descensos.

El importe medio de las hipotecas alcanzó los 180.785 euros, el mayor de la serie histórica, con un aumento interanual del 10,9%.

El tipo de interés medio subió al 3,01% en julio, el nivel más alto desde enero de 2025.

La firma de hipotecas sobre viviendas cayó un 3,5% en julio respecto al mismo mes del año anterior, sumando 43.372 préstamos.

La firma de hipotecas sobre viviendas cayó un 3,5% en julio frente al mismo mes de 2025, con un total de 43.372 préstamos.

Se trata del mayor descenso interanual desde junio de 2024, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta caída devuelve las hipotecas a terreno negativo después del repunte registrado en junio, cuando el número de operaciones aumentó un 10,8% interanual.

Además, el interés medio de los préstamos para comprar vivienda subió hasta el 3,01% en julio, frente al 2,96% registrado en junio.

El tipo vuelve así a superar el 3% y alcanza su nivel más alto desde enero de 2025. En febrero del pasado año había logrado bajar de esa barrera por primera vez en casi dos años.

Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 26 años en el séptimo mes del ejercicio. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,9% interanual en julio, hasta los 180.785 euros, el más elevado de la historia, mientras que el capital prestado aumentó un 7%, hasta superar los 7.841 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,7%, se constituyó en julio a tipo variable, mientras que el 62,3% lo hicieron a tipo fijo.

El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas de tipo variable y del 3,03% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (julio sobre junio), las hipotecas sobre viviendas bajaron un 5,5% y el capital prestado disminuyó un 4,2%.

Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 1,4% respecto al mes previo.

En los siete primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 5,4%, con avances del 15,8% en el capital prestado y del 9,9% en el importe medio de los préstamos concedidos.

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el séptimo mes del año fueron Cataluña (11.169), Andalucía (10.642), Madrid (7.480) y Comunidad Valenciana (6.960).

Siete comunidades firmaron el pasado mes de julio más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Baleares (+8,6%), Asturias (+8,1%), Galicia (+7,1%), Castilla y León (+6%), Cataluña (+4,9%) y Murcia (+2,9), únicas regiones con incrementos interanuales de más de un 1%.

Por contra, se registraron descensos interanuales en diez regiones, sobre todo en Cantabria (-26,9%), Aragón (-20,5%) y La Rioja (-19,7%).

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) disminuyó en julio un 0,8% respecto al mismo mes del año 2025, hasta un total de 56.595 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 19% interanual en el séptimo mes del año, hasta los 12.314,9 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 20%, con 217.597 euros.

El pasado mes de julio un total de 10.926 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 18,6% inferior a la de igual mes de 2025.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 7.569 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 19,3% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 681, un 3,8% menos que en julio de 2025.

Por su parte, en 2.676 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 19,6% menos que igual mes de 2025.

De las 10.926 hipotecas con cambios en sus condiciones el pasado mes de julio, el 82% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.