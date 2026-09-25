La compraventa de viviendas retoma los descensos tras bajar un 5,1% en julio

Navarra, Galicia y Castilla y León registraron incrementos, mientras que Asturias, Baleares y País Vasco sufrieron las mayores caídas.

La compraventa de viviendas libres cayó un 4,4% y la de protegidas se desplomó un 14,4%.

Las operaciones sobre viviendas nuevas descendieron un 1,4% y las de segunda mano un 6,1%.

La compraventa de viviendas bajó un 5,1% en julio respecto al mismo mes de 2025, sumando 61.417 operaciones.

La compraventa de viviendas bajó en julio un 5,1% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.417 operaciones, su mayor cifra desde el pasado mes de octubre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el séptimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después de la subida del 1,6% que registró en junio.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 1,4%, hasta las 13.289 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que bajaron de manera más pronunciada, un 6,1%, hasta las 48.128 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en julio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas.

En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 57.607 operaciones, un 4,4% menos que en julio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas se desplomó un 14,4%, hasta un total de 3.810 transacciones.

En tasa intermensual (julio sobre junio), la compraventa de viviendas aumentó un 3,6% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+3,5%) como las compraventas de viviendas nuevas (+4,1%).

En los siete primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 3%, con caídas del 2,6% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 3,1% sobre viviendas usadas.

Por CCAA

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que se realizaron más compraventas sobre viviendas durante el séptimo mes del año, con 12.239, seguida de Cataluña (10.075), Comunidad Valenciana (9.487) y Madrid (6.394).

En seis regiones se vendieron el pasado mes de julio más viviendas que en igual mes de 2025 y en once se vendieron menos, especialmente en Asturias (-15,2%), Baleares (-14,3%), País Vasco (-12,4%), Aragón (-11,4%), Madrid (-11,3%) y Cantabria (-10,2%), todas ellas con descensos de dos dígitos.

Entre las seis comunidades autónomas que presentaron avances interanuales en las compraventas de vivienda destacaron los incrementos de Navarra (+26,4%), Galicia (+10,8%) y Castilla y León (+9,7%).

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de julio las 205.870, un 1,8% menos que en igual mes de 2025.

Por compraventa se transmitieron un 3,8% menos de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación bajaron un 3,4% interanual; las transmitidas por herencia disminuyeron un 1,4%, y las operaciones por permuta aumentaron un 4,3%.

El 88,4% de las compraventas registradas en julio correspondieron a fincas urbanas y el 11,6% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 59,1% fueron compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas bajó un 1,7% interanual y se situó en 13.585, y el de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, se redujo un 4%, hasta las 103.953.