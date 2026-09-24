Más de 272.000 familias han sido desahuciadas por el juez como Maricarmen desde que gobierna Sánchez: 90 al día

Las cifras de desahucios han descendido en los últimos años debido a sucesivas leyes antidesahucios, aunque se espera que vuelvan a crecer tras su derogación.

Desde que Pedro Sánchez gobierna, se han producido más de 272.000 desahucios en España, la mayoría por impagos de alquiler.

El desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que hasta este miércoles residía en una vivienda de alquiler en el centro de Madrid, ha generado oleadas de protestas por la situación de la vivienda en España. Y obliga a revisar la situación real de los desahucios por los tribunales en España desde que gobierna Pedro Sánchez.

Desde que el socialista llegó a la Moncloa, a mediados de 2018, ha habido unos 272.417 desahucios. Es decir, que ha habido unos 90 desalojos de familias al día desde que Sánchez está al frente del Ejecutivo. Y de ellos, la mayoría son de viviendas en alquiler.

Así lo indican los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que apuntan a que las autoridades españolas han ejecutado, en los últimos ocho años, más de 191.000 lanzamientos (desahucios) por incumplimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Es decir, de personas o familias que estaban en una vivienda de alquiler. Esto supone unos 63 desalojos de este tipo al día.

Finalmente, los desahucios por incumplimientos de hipotecas suman un total de 63.272 desde mediados de 2018.

Sólo en 2025, que es el último año completo del que se disponen datos, jueces y policías ejecutaron 24.540 desahucios. La vasta mayoría de ellos, por cierto, tienen lugar en las comunidades más pobladas. Aunque lidera Cataluña, con bastante distancia, sobre Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Y por abrumadores que parezcan los datos de desahucios, en realidad están a la baja. La estadística de CGPJ indica que los desalojos han ido progresivamente reduciéndose. Aunque esto no significa que las cosas se estén haciendo bien las cosas.

El año completo con la cifra más alta de lanzamientos desde que gobierna Sánchez sucedió en 2019, con 54.006. Desde entonces, las cifras oscilan pero lejos de esos números.

La mejora del PIB o de la economía no tienen nada que ver en esto, según fuentes del sector inmobiliario consultadas. Esta reducción de las cifras viene forzada por las sucesivas legislaciones antidesahucios que el Gobierno viene aprobando.

Es decir, explican, lo que se ha hecho es dar una patada hacia adelante frenando lanzamientos que se deberían haber ejecutado y que -ahora- se van a retomar.

Todo empezó en 2020. Dentro de los reales decretos-ley que se aprobaron ante la crisis económica desatada por pandemia de Covid. En ellos, y como parte de lo que ha venido llamando escudo social, se suspendían los lanzamientos por impagos de alquiler y ocupación temporales de colectivos vulnerables.

Posteriormente, en los años sucesivos, se fueron prorrogando las medidas antidesahucio (como parte del escudo social) a través de los correspondientes decretos-ley, quedando paralizados los lanzamientos de inquilinos o propietarios (u ocupantes ilegales) si alegaban algún tipo de vulnerabilidad.

Sin embargo, esta racha se truncó a principios de 2026. El Congreso derogó el decreto-ley 2/2026, que incluía la paralización automática de los desahucios. En este contexto, los tribunales los están volviendo a retomar.

De hecho, se espera que las cifras de desahucios vuelvan a crecer en los próximos trimestres. Sobre todo a la luz de que las viviendas habituales de personas físicas con ejecución hipotecaria están en las cifras más elevadas desde que gobierna Sánchez.

El contraste respecto a los desahucios es llamativo. Mientras la legislación del Gobierno ha ido conteniendo los desahucios (incluyendo la Ley de Vivienda, que incluye moratorias y prórrogas para ejecutar los desalojos), las ejecuciones hipotecarias presentadas en los tribunales de justicia se han ido acumulando.

En 2024 y en 2025 aumentaron un 18,3% y un 35,5%. Concretamente, el año pasado los tribunales españoles cerraron con 31.416 ejecuciones hipotecarias recibidas. La cifra más elevada desde que gobierna Sánchez y máximo desde 2016.

Los expertos inmobiliarios aseguran que, lo normal, es que en los próximos meses veamos un aumento de desahucios. Es por ello por lo que el Gobierno trata ahora, a toda prisa, de aprobar medidas que permitan volver a prorrogar los lanzamientos.

Negocio con sus 'socios' un nuevo Real Decreto que se pueda aprobar el próximo martes y que sería el mismo -con nuevas medidas- que tumbó el Congreso antes del verano.

Para el sector de la vivienda seguir dando patadas hacia adelante no es la solución al problema. A su juicio, hay que proteger a los propietarios, pero también a los inquilinos -especialmente si son vulnerables- pero permitiendo siempre que se pueda ejecutar la norma y 'desalojar' las viviendas en caso de que haya impagos.

De lo contrario, explican, sólo se retirará vivienda del mercado en alquiler y se endurecerán las condiciones de acceso a la hipoteca.